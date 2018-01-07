Какие законы в сфере недвижимости вступят в силу в 2018 году

7 Янв. 2018 2018-01-07T15:57:35+03:00

С 2018 года в стране должно начать действовать новое правило расчета земельного налога. Если на участке, в том числе садовом или дачном, обнаруживается неучтенная постройка, собственнику автоматом будет начислен двойной земельный налог Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Прошлый год был богат на события на рынке недвижимости. Главная новость, разумеется, - это отмена долевого строительства в 2020-м. Ну и низкая ставка по ипотеке. В некоторых банках она достигла уже 9% годовых. Надеемся, год Желтой Земляной Собаки тоже принесет нам много позитива. Давайте выясним, какие законы вступят в силу уже в наступившим 2018 году.

ЯНВАРЬ: ЦБ ужесточил правила выдачи ипотеки

Как мы уже неоднократно писали, ставка по ипотеке в нашей стране значительно снизилась и сейчас составляет, в среднем, 10% годовых. И для того, чтобы у нас не случилось кризиса, как в Америке в 2008 году (когда обрушился рынок ипотеки из-за огромного количества выданных кредитов), Центробанк ужесточил правила выдачи кредита на жилье.

С 1 января кредит с первоначальным взносом менее 20% от цены жилья наделили коэффициентом риска 150%, менее 10% — 200%. Это значит, что некоторым банкам придется повысить либо минимальный взнос, либо ставку таких кредитов. Делается это для того, чтобы на рынке потеки не образовался «мыльный пузырь».

Россиянам разрешили свободно использовать счета в иностранных банках

С начала этого года россияне, проводящие более 183 дней в году вдали от Родины, полностью освобождены от российского валютного контроля и валютных ограничений. Изменения коснулись тех людей, которые уехали за рубеж, но имеют российское гражданство: это студенты, предприниматели, ученые, пенсионеры. Этим людям больше не придется уведомлять российские налоговые инспекции об открытии или закрытии счетов в иностранных банках. Их освободили и от ежегодной отчетности по всем операциям.

Кроме того, если россиянин продаст иностранцу, например, свое зарегистрированное за рубежом жилье, то он сможет зачислить средства от продажи на свой иностранный счет. Ранее же граждане нашей страны могли проводить такие доходы только через банки, уполномоченные ЦБ РФ.

ИЮЛЬ: Ипотечные закладные переведут в электронный формат

Это событие станет первым шагом к переходу на полностью электронный документооборот при покупке жилья в кредит. Что позволит снять большое количество бюрократических ограничений. Форму электронной закладной можно будет заполнить на портале Госуслуг и на официальном сайте Росреестра.

Ипотечная закладная, напомним, - это именная ценная бумага, которая удостоверяет право ее законного владельца (им обычно выступает банк) на исполнение денежных обязательств по ипотеке со стороны должника. Она же удостоверяет право залога на имущество, обремененное ипотекой.

СЕНТЯБРЬ: Начнет действовать Наследственный фонд

Эта организация, которая будет распоряжаться бизнесом или накопленным капиталом, которые остаются после смерти собственника. То есть гражданин может не оставлять все имущество и деньги детям или кому-то еще, а вложить его полностью или частично в специальный фонд, средства которого будут тратиться согласно воле наследодателя. Например, на благотворительность.

Решение об учреждении фонда будет оформляться гражданином при составлении завещания. В документе детально пропишут все условия: размер фонда, сроки образования имущества, условия распоряжения средствами, лица, входящие в состав органов фонда и т.д. И уже после смерти гражданина нотариус, ведущий наследственное дело, в течение 3 дней с момента открытия наследственного дела направляет в уполномоченный государственный орган заявление о регистрации Наследственного фонда. К заявлению он прикладывает то самое решение наследодателя об учреждении фонда, где указаны все условия.

Законопроекты, которые находятся на рассмотрении

- Ужесточат контроль за работой Управляющих компаний

В 2018 году может вступить в силу закон, ужесточающий контроль за коммунальщиками. В Жилищный кодекс введут понятие «грубое нарушение», и за это у УК будут изыматься дома из управления. Что конкретно будет подразумеваться под «грубым нарушением», пока не ясно. Документ находится на стадии согласования.

- Незаконные постройки обложат двойным налогом

С 2018 года в стране должно начать действовать новое правило расчета земельного налога. Если на участке, в том числе садовом или дачном, обнаруживается неучтенная постройка, собственнику автоматом будет начислен двойной земельный налог. В правительстве уже рассматривают соответствующие поправки.