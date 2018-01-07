Как менялась новогодняя елка в советских фильмах

7 Янв. 2018 2018-01-07T17:51:52+03:00

После фильма «Карнавальная ночь» популярностью стали пользоваться игрушки — часы со стрелками, застывшими на без пяти двенадцать Фото: кадр из фильма

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По советской елке можно читать историю нашей страны. Уже ни для кого не секрет, что разные значимые вехи в жизни нашей родины запечатлены в елочных игрушках. Советские игрушки — всем игрушкам игрушки. А отечественные кинематографисты, снимавшие новогодние ленты, всегда старались, чтобы в их фильме елочкин наряд был самым остроактуальным и отражал последние тренды современной истории.

Проверим?

Первую советскую елочку мы можем увидеть в мультфильме Дзиги Вертова «Советские игрушки», снятом аж в 1924 году. Это чуть ли не первый наш мультфильм на новогоднюю тематику. В нем красноармеец и все пролетарии становятся елкой, а а попы, буржуи и прочие враги советского народа повисают на деревце в качестве игрушек.

Это чуть ли не первый наш мультфильм на новогоднюю тематикуФото: скриншот видео

В принципе, игрушек-попов и спекулянтов в советское время не было. Но вот тот факт, что советскую елку увенчала красная звезда с буденновки красноармейца — отражен точно. Она пришла на смену шестиконечной, вифлеемской, бытовавшей в досоветскую эпоху. Ее можем увидеть в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Фильм, хотя и советский, но точно отразивший досоветские особенности праздника.

Фильм Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки»Фото: скриншот видео

Вскоре чудненькую елочку запретили аж до 1935 года по буржуазным подозрениям. Чтобы отпраздновать Новый год, гражданам приходилось ухищряться. Папаша Даниила Хармса протаскивал зеленую красавицу в гробу. А в доме будущей детской поэтессы Ирины Токмаковой деревце рубили надвое, как палку колбасы, и приносили из двух частей, чтобы не заметили с улицы. Потом верх и низ дерева скрепляли гвоздями. Но и при таких беспрецедентных мерах камуфляжа все очень рисковали. Потому что по улицам ходили добровольцы и глядели в окна: не стоит ли где колючая запрещенка.

Но зато как только елку разрешили, так сразу она вновь появилась на экранах. В характерных костюмах, конечно же.

Первые игрушки, по большей части выполнялись собственноручно. Как в фильме «Чук и Гек», рассказывающем про елку в довоенное время. Мама с детьми сами мастерят домики из ваты, мастерят зайчат и плетут корзинки. А еще Чук с Геком ваяют для отца сюрприз — огромную бумажную конфету, в которую кладут телеграмму.

Первые игрушки, по большей части выполнялись собственноручно. Как в фильме «Чук и Гек»Фото: скриншот видео

Новое представление о том, как должна выглядеть елка — советские граждане получили из фильма «Сибиряки» 1940 года, где с размахом отмечается новый год в селе Новоудинское, в котором Сталин отбывал ссылку. Помимо елки, в фильме фигурирует страшнючий дед Мороз, который в компании директора колхоза одаривает лучших школьников берданками, биноклями и отрезами на платье.

Новогоднее дерево в фильме выглядит расчудесно. Правда, игрушек на ней настолько мало, что одна учительница вешает на колючие ветки свой подарок — глиняного петушка. Поражает, что главное украшение дерева — гирлянда из настоящих свечей. Ужасный случай несоблюдения правил пожарной безопасности. Да еще в школе. Свечи были маленькие, как для торта, в железных подсвечниках, а вместе с ними под елку в ставили ведра с водой и песком. Чтобы затушить пожар, если что.

Новое представление о том, как должна выглядеть елка — советские граждане получили из фильма «Сибиряки»Фото: скриншот видео

В пятидесятые появляется искусственный снег, который активно разбрасывает Дед Мороз в фильме «Навстречу жизни» (1952). С подарками тоже негусто. Мальчик дарит девочке апельсин, усадив на стул, парень в костюме украинца кормит девушку шоколадными конфетами. Но зато сама елка - выше всех похвал. И здесь обращаем внимание, все деревья вплоть до шестидесятых годов были роскошные. Огромные, красивые, на зависть.

В фильме «Навстречу жизни» елка - выше всех похвалФото: кадр из фильма

А это знаменитая «Карнавальная ночь». Есть мнение, что фильм, слывущий любимым у народа, мало кто смотрел. Максимум, пару кадров. Скажут: «О, Гурченко, какая молодая», — и — щелк- переключают кнопку. Но зато после этого фильма популярностью стали пользоваться игрушки — часы со стрелками, застывшими на без пяти двенадцать. У таких часов существовало куча модификаций и потому их особенно любят собирать коллекционеры.

Чем дальше в наше время — тем скромнее выглядит лесная красавица. Вот в фильме «Телеграмма» Ролана Быкова есть эпизод про это.

– Почем елка? — спрашивает покупатель продавца деревьев.

– Рупь!

— А эта?

— Рупь!

— А эта? — покупатель приносит длинную лысую палку.

– Семь! – гордо отвечает продавец.

Чем дальше в наше время — тем скромнее выглядит лесная красавица. Вот в фильме «Телеграмма» Ролана Быкова есть эпизод про этоФото: скриншот видео

В шестидесятые годы стала активно развиваться сельскохозяйственная тема под эгидой Никиты Сергеевича Хрущева. В фильме «Карьера Димы Горина» отмечают 1961 год, а елка убрана искусственным продовольствием. Игрушечная кукуруза, клубничка и другие фрукты- овощи. Примечательно, что главное украшение стола — колбаса. «Смотри, колбасы достал», — хвастается один из героев.

— Подумаешь, колбаса, — отвечает собутыльница. Но за столом уминает ее за обе щеки.

«Смотри, колбасы достал», — хвастается один из героевФото: скриншот с видео

В «Зигзаге удачи» мы видим очередное хрущевское ноу-хау. Как сказали бы сейчас — наноелка. Герой Леонова, сотрудник фотоателье, сначала проходит мимо витрины с маленькими елками, а далее по фильму аналогичное чудо природы украшает стол фотографов ателье. Для маленьких елочек, предназначавшихся для небольших квартир-хрущевок, были созданы маленькие игрушки. Кстати, позже такую же елку мы можем видеть и в «Джентельменах удачи».

В «Зигзаге удачи» мы видим очередное хрущевское ноу-хау. Как сказали бы сейчас — наноелкаФото: скриншот видео

Пришло время модернизировать верхушку дерева. Мы помним, поначалу это была пятиконечная звезда. Но в семидесятые популярностью стала пользоваться пика. Законодателем моды опять стал Рязанов. Помните, в самом начале Галя, подружка Жени Лукашина, встает на стул и просит:

«Макушку дай». Потом она заявит ему: давай не пойдем к Катанянам и предложит сожрать крабовый салат в гордом одиночестве. Но дело не в том. Впервые макушка как украшение елки штука появилась в фильме «Как рождаются тосты» 1962 года.

Впервые макушка как украшение елки штука появилась в фильме «Как рождаются тосты» 1962 годаФото: скриншот видео

Но если в «тостах» макушка обычная, ничем особым не примечательная, то в «Иронии судьбы» она в виде ракеты и сделана из стекляруса. Тоже дань моде. У нас ведь вся повестка дня того времени — космическая. Ну и еще можно обратит внимание на то, сколько дождика на советской елке. Именно в 70-е пришла мода на мишуру, так, что некоторые граждане превращали деревце в какой-то серебристый чум, навешивая дождик и мишуру, и все на свете сверх меры.

Помните, в самом начале Галя, подружка Жени Лукашина, встает на стул и просит: «Макушку дай»Фото: кадр из фильма

Кстати, уже в современном фильме, продолжении Иронии Судьбы елка (тоже чахлая) наряжена в советские игрушки. Шишечки и шарики. К сожалению, после семидесятых годов рассматривать новогоднее убранство лесной красавицы стало не так интересно. Игрушки перестали реагировать на повестку дня. Наряды елочки перестали особенно меняться. Да и в среде коллекционеров самой классной игрушкой считается только то, что было изготовлено до 1966 года.

Другое дело, что по-прежнему интересно исследовать подарки и желания граждан на новый год. В послевоенном фильме «Женщины» в качестве подарка, к примеру, используются присланные из деревни петушки, а работницы мебельной фабрики поднимают тост за то, чтобы пришли времена, когда все перестанет держаться только на женщинах. Показательный фильм «Детский мир» 1982 года весь посвящен тому, как дяденька ищет больному мальчику игру «Дорожные знаки». Ему предлагают «Хоккей» и «Лабиринт», но только не то, что нужно. Понятно ли это будет сейчас, когда эпоха дефицита, к счастью прошла.

Впрочем, о том, что просили граждане и за что пили под Новый год и рождество — расскажем в другой раз.

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