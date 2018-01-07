2018-01-07T15:28:55+03:00
Звезды

Сергей Лазарев отвёл сына в церковь

Семейство отпраздновало православное Рождество
Елена ЛАПТЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Лазарев не давал комментариев про Никиту, лишь подтвердив его существование. Но отцовская гордость все же вынудила артиста показать своего малышаЛазарев не давал комментариев про Никиту, лишь подтвердив его существование. Но отцовская гордость все же вынудила артиста показать своего малышаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Еще вчера Сергей выступал на LiveFest-е в Сочи - прилетел буквально на несколько часов. И сразу же, из Роза Холл - на самолёт в Москву. Причина такой спешки стала понятна с утра 7 января - артист хотел сходить с сыном Никитой в церковь.

У православных верующих сегодня большой праздник - Рождество. И Сергей Лазарев с молодых ногтей приучает Никитку к вере.

«С Рождеством Христовым !!! Мой малышуня в церкви с большим интересом и любопытством смотрит и слушает... Всем Добра, Мира и Любви!! С праздником!!» - написал Сергей в своём Инстаграме под фото Лазарева - младшего.

lazarevsergeylazarevsergey
С Рождеством Христовым !!! Мой малышуня в церкви с большим интересом и любопытством смотрит и слушает... Всем Добра, Мира и Любви!! С праздником!!
107336 отметок «Нравится»1194 комментариевInstagram

На снимке малыш стоит в храме и серьезно смотрит в камеру. Поклонницы тут же начали умиляться:

"Как малыш похож на папу”, “Растет настоящий красавец”...

Напомним, что в новогоднюю ночь Сергей впервые показал лицо сына - до этого скрывал Никиту от посторонних глаз. О том, что у певца есть ребенок, узнали тоже совсем недавно - папарацци засняли счастливого отца с малышом и мамой как раз на выходе из церкви. После этого Лазарев не давал комментариев про Никиту, лишь подтвердив его существование. Но отцовская гордость все же вынудила артиста показать своего малыша.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Лазарев наконец показал своего сына

О том, что у артиста, представлявшего нашу страну на «Евровидении» есть ребенок, мы узнали около года назад. Лазарев, по его словам, и не стал бы предавать факт своего отцовства общественности, если бы не папарацци (подробности)

В ТЕМУ

«Я за него удавлю»: Сергей Лазарев рассказал, почему не показывает сына

Сергей Лазарев стал гостем программы «Однажды» и ее ведущего Сергея Майорова: программа выйдет в эфир в ближайшее время, однако уже по анонсам можно судить, что артист затронул в интервью очень личные темы (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Сергей Лазарев: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена ЛАПТЕВА

 
Читайте также
Новости 24
Песков рассказал, где крестили родителей Путина
Самолет ВМС США провел оперативную разведку вблизи Крыма
В Берлине прошел флешмоб «День в метро без штанов»
Пострадавший от взрыва в пригороде Стокгольма скончался в больнице
Видео падения воздушной гимнастки в цирке Гомеля появилось в сети
Экс-министр экономики Украины объяснил зависимость Киева от МВФ
ВТО: на рассмотрение жалобы ЕС на Россию по ввозу свинины отведено 60 дней
Госдума предложила вернуть России пол-Украины после слов об «оккупации»
Рождество в Москве повторило температурный рекорд 11-летней давности
Стали известны подробности задержания экс-президента Ирана Ахмадинежада
Трамп заявил, что автор книги о Белом доме брал у него интервью лишь в воображении
Опрос показал, что в Швеции растет число противников присоединения к НАТО
Ростуризм предупредил о риске наводнений в Германии и Франции
В Германии начались переговоры о формировании нового правительства
Захарова рассказала, есть ли у нее приятели в Госдепартаменте США
На Украине предложили признать период в составе СССР «оккупацией»
Во Франции умерла певица Франс Галль
В Стокгольме произошел взрыв у станции метро
Патриарх Кирилл предупредил об угрозе развития цифровых технологий в экономике
Американский сноубордист спровоцировал сход лавины в Пиренеях и сам чуть не погиб
В Совфеде прокомментировали требование ЕС о выплатах за эмбарго на ввоз свинины
СМИ сообщили об аресте экс-президента Ирана Ахмадинежада за поддержку протестов