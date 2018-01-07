Сергей Лазарев отвёл сына в церковь

7 Янв. 2018 2018-01-07T15:28:55+03:00

Лазарев не давал комментариев про Никиту, лишь подтвердив его существование. Но отцовская гордость все же вынудила артиста показать своего малыша Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Еще вчера Сергей выступал на LiveFest-е в Сочи - прилетел буквально на несколько часов. И сразу же, из Роза Холл - на самолёт в Москву. Причина такой спешки стала понятна с утра 7 января - артист хотел сходить с сыном Никитой в церковь.

У православных верующих сегодня большой праздник - Рождество. И Сергей Лазарев с молодых ногтей приучает Никитку к вере.

«С Рождеством Христовым !!! Мой малышуня в церкви с большим интересом и любопытством смотрит и слушает... Всем Добра, Мира и Любви!! С праздником!!» - написал Сергей в своём Инстаграме под фото Лазарева - младшего.

lazarevsergey С Рождеством Христовым !!! Мой малышуня в церкви с большим интересом и любопытством смотрит и слушает... Всем Добра, Мира и Любви!! С праздником!!

На снимке малыш стоит в храме и серьезно смотрит в камеру. Поклонницы тут же начали умиляться:

"Как малыш похож на папу”, “Растет настоящий красавец”...

Напомним, что в новогоднюю ночь Сергей впервые показал лицо сына - до этого скрывал Никиту от посторонних глаз. О том, что у певца есть ребенок, узнали тоже совсем недавно - папарацци засняли счастливого отца с малышом и мамой как раз на выходе из церкви. После этого Лазарев не давал комментариев про Никиту, лишь подтвердив его существование. Но отцовская гордость все же вынудила артиста показать своего малыша.

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