На заре спецэффектов: Невесомость снимали под водой, а пришельцев лепили из жидкого пенопласта

8 Янв. 2018 2018-01-07T18:40:33+03:00

8 января в России отмечается День детского кино. Вспоминаем, к каким ухищрениям прибегали 40 лет назад советские режиссеры-фантасты, давшие жизнь культовым картинам

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Что бы ни говорили о дефиците современных фильмов для ребятни, они есть. Конечно, хотелось бы побольше. Однако Интернет-поисковики сходу выдают несколько отечественных картин «для семейного просмотра», снятых в последние годы. Актерский состав – сплошь звезды: Федор Бондарчук, Светлана Ходченкова, Елена Яковлева, Виктор Сухоруков… И сами фильмы зрители хвалят.

Хотя такой феерической славы, как их советские предшественники «новички», увы, не имеют. Да, старые фильмы, на которых выросло несколько поколений детишек, - своего рода феномен. Ведь в те времена и техника была примитивнее, и бюджеты пожиже, да и опыта работы над спецэффектами киношники не имели. Нужно было изловчиться, чтобы правдоподобно изобразить в кадре машину времени, летающие тарелки, роботов, инопланетян… Сейчас, в эру 3D, звука dolby, всемогущей компьютерной графики и умопомрачительных «Звездных войн», ноу-хау 40-летней давности выглядят немного наивно. Но в чем-то наши киношники даже Голливуд тогда переплюнули!

«МОСКВА-КАССИОПЕЯ» И «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»

Инопланетные цветы из стекла и колючек

Оба фильма именитый советский фантаст Ричард Викторов снял в 1973 году. Изначально это была одна картина, однако из-за слишком длинного хронометража комиссия Госкионо разрешила сделать дилогию.

- Планету Вариану, куда прилетали главные герои – школьники с Земли - снимали на склоне горы Опук под Керчью, - рассказывал художник-постановщик картины Константин Загорский. - Это место выбрали из-за невысоких лысых холмов, между которыми расположены лиманы. Из-за сильной солености эти водоемы были розоватого цвета, а их берега - как бы с белой каймой. Неземная красота!

Планету, по задумке, должны были украшать диковинные цветы. Выкрутились так. На местном стекольном заводе заказали кристаллы в виде пластинок и прикрепили их на колючки. На солнце чудо-растения блестели - что надо! А "живые" белые шары, которые спускаются в фильме с холма – это аэростаты, которые обычно запускают синоптики, только наполовину заполненные воздухом.

Роботы падали в обморок от перегрева

Жители планеты перемещались на "Варианской машине" - одноколесном двухместном экипаже.

- Экипаж ездил по киношному монорельсу, который в реальности был длиной всего лишь сто метров, - рассказывал крымский мастер спецэффектов Валерий Павлотос (увы, ушедший в мир иной прошлым летом). - Конструкция катилась на двух роликах по швеллерным направляющим. Ее тянул тросом автомобиль.

Жители планеты перемещались на "Варианской машине"Фото: кадр из фильма

Костюмы для роботов-исполнителей и роботов-вершителей были настолько тесными, что сшивать их приходилось прямо на актерах. А робота-няньку и робота-ремонтника и вовсе одели в металл и пластик. На солнце «доспехи» сильно нагревались, и актеры даже пару раз падали в обморок.

Линзы очков вершителей сконструированы так, что зрителю кажется, будто у робота восемь глаз. А вот актерам из-за обратного эффекта линз все объекты четверились – голова шла кругом.

Из-за очков у актеров в глазах четверилосьФото: кадр из фильма

«ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»

Создатель «Чужого» приезжал на «Мосфильм» учиться

Этот фильм тоже снял Ричард Викторов, после дилогии хорошо поднаторевший на съемках фантастики и спецэффектах. «Через тернии к звездам» в 1980-м показали в 42 странах, успех был грандиозный. Что говорить - именитый голливудский режиссер Ридли Скотт, создатель «Чужого», после просмотра дважды прилетал на «Мосфильм». Интересовался, как удалось построить ту декорацию, эту.

- По технологии создания спецэффектов мы в то время здорово обогнали американцев, - рассказывал Валерий Павлотос. – До «Терний» никто еще не видел на голубом экране выдуманный, но такой реалистичный мир. Да, невесомость снимали и до нас, но актеры летали подвешенные на тросах. Мы же проявили изобретательность.

На борту среди мертвых клонов находят чудом выжившую девушку-гуманоида Нийю и увозят на ЗемлюФото: кадр из фильма.

Фильм начинается со сцены в космосе. На полуразрушенный корабль натыкается звездолёт дальней разведки «Пушкин» (все происходит в 23 веке). На борту среди мертвых клонов находят чудом выжившую девушку-гуманоида Нийю и увозят на Землю.

Так вот макет отсеков инопланетного корабля погрузили… в бассейн гостиницы "Ялта". На актерах были акваланги, а поверх них шлемы. Чтобы сделать незаметными пузырьки воздуха, который выходил из костюмов, старались снимать вверх ногами, и тогда в кадре пузырьки шли не вверх, а вниз.

Сцены в космосе получились настолько правдоподобными, что, рассказывают, даже космонавты не смогли на премьере отличить экранную невесомость от реальной! Представляете? А уж они-то весьма предвзято относились к подобным сюжетам в кино.

Гипсовые клоны

Мертвых клонов Нийи делали так. Актрису побрили наголо. С ее тела и лица сделали гипсовые слепки и наполнили их жидким пенопластом. Кукол-клонов тоже «запустили» в бассейн, где они живописно парили в «космической невесомости».

Нийя, по сюжету, - с планеты Десса, которая погибала от экологической катастрофы. Подходящие пейзажи нашли в Таджикистане близ города Исфара. Тамошние горы - удивительно красивые и разноцветные из-за смеси множества видов грунтов. А еще незадолго до приезда киношников там произошло сильное землетрясение, которое разрушило несколько населенных пунктов и местную тепловую электростанцию. Почва под ней просела на несколько метров. Образовалось эдакое озеро со строительным мусором и техникой - ну чем не последствия техногенной катастрофы!

Строительство макета космического корабля в бассейне гостиницы "Ялта"

Вездеход из бронетранспортера и биомасса из теста

Вездеход, на котором космонавты исследуют Дессу, собран из армейского гусеничного бронетранспортера и деталей самолета. Биомассу, эффектно вырывающуюся из лаборатории клонирования и поглощающую несчастную планету, сделали из теста и пожарной пены. А чтобы она «ожила», в ней плавали аквалангисты.

Хотите еще пример изобретательности? Пожалуйста. Робота Бармалея задумывали сделать из металла. Реквизитор проигнорировал эскизы режиссера и сварил конструкцию из железных вёдер. Викторов эту «самодеятельность» забраковал. На переделку не было уже ни времени, ни денег, и Бармалея сделали надувным.

Космодром добавил сын режиссера

В 2009-м году вышла обновленная версия «Через тернии к звездам». Создал ее уже после смерти Ричарда Викторова его сын Николай Викторов. Он переделал или заново снял многие кадры из сценария, на которые в 80-х не хватило средств и технологических возможностей. Появился гигантский космопорт и грандиозные звездолеты. Биомассу сделали еще более зловещей благодаря компьютерной графике.

«ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»

Путешествие во времени под блики лазеров

«Гостья из будущего» вышла на экраны чуть позже – в 1984. И тоже снималась на небольшом бюджете: режиссеру Павлу Арсенову дали в два раза меньше денег, чем он просил.

Москва 2084-го годаФото: кадр из фильма

В повести Булычева «Сто лет тому вперед» самое сочное - описание Москвы 2082 года (в фильме - 2084-го): в небе летают не только аэротакси-«флипы», но и люди на крыльях, а также специальные аппараты для ловли облаков. В зоопарке показывают бронтозавров и птиц из открытого космоса, способных жить только в вакууме. Дома строят всего за день с помощью особых бактерий. Рядом с Останкинской башней - три другие, в два раза выше. У каждого пенсионера есть часы, на дисплеях которых высвечивается не только время, но и прогноз погоды.

Арсенов воспроизвел лишь толику этого великолепия, да и то с изрядными мучениями. Отлично у него вышло только путешествие во времени (то, что Булычев не описал почти никак, Арсенов с помощью уже доступных лазеров превратил в сценку, где вокруг Коли Герасимова вертелись огненные круги и алые линии, напоминающие скринсейверы в первом iMac, который появится 16 лет спустя). А остальное…

Аппарат для телепортации напоминал грубовато раскрашенный кусок фанеры, каковым, в общем, и являлся Фото: кадр из фильма.Фото: кадр из фильма

Машина времени из фанеры

Аппарат для телепортации напоминал грубовато раскрашенный кусок фанеры, каковым, в общем, и являлся. Институт времени, в котором страдал от любви и погибал робот с гетевским именем Вертер, освещен обычными лампочками из подъездов, вставленными в матовые плафоны (иначе создать «свет будущего» было нельзя). Одежду для персонажей пришлось шить из рогожи, искусственной кожи, сеток - ничего более оригинального в ассортименте советской промышленности не было.

Миелофон – уральский сувенир

Космопорт сделан с применением простых стеклянных трубок, которые использовались на химзаводах. В парке будущего установлены картонные автоматы с мороженым... Ну а в качестве миелофона выступил уральский сувенир - купленный в магазине кристалл кварца в подарочном футляре.

Космопорт сделан с применением простых стеклянных трубок, которые использовались на химзаводахФото: кадр из фильма

На что киношникам пришлось потратиться, так это на такси будущего – «флипы». Их заказали в Латвии, пять штук. Каждый обошелся примерно в пять тысяч рублей (для сравнения – в 1983-84 годах «Запорожец» можно было купить за 5400-5600 рублей).

Будь у Павла Арсенова такой же бюджет и голливудские спецэффекты, как у его коллеги Джеймса Кэмерона, он снял бы кино ничуть не хуже, чем «Терминатор», который вышел в том же 1984-м году. Но мы нашу «Гостью» любим не за комбинированные съемки, а за душевность, глубину глаз Алисы и надежду на прекрасное будущее. Которое, хочется надеяться, не будет к нам жестоко.