Экс-глава МВД России Анатолий Куликов: От толковых сотрудников в ГИБДД избавляться не будут

7 Янв. 2018 2018-01-07T18:54:21+03:00

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- Анатолий Сергеевич, в МВД - большие сокращения, вот появилась информация, что каждого пятого "гаишника" теперь заменят видеокамеры...

- Да, я в курсе.

- Когда вы были министром, у вас же тоже реформы проводились. Как вы оцениваете то, что сейчас происходит в системе МВД? Вот такой сейчас Указ президента Владимира Путина.

- Откровенно сказать, решение президента, наверное, правильное. Я думаю, наверняка эти предложения подготовлены самим министром. Думаю реформа эта - не с бухты-барахты.

Министр Колокольцев, кстати, очень внимательно относится к службе ГАИ - ГИБДД. Он распорядился снять посты на дорогах при въездах в города. Никто до него - включая и меня - не решался это сделать. Правда, в мою бытность министром ситуация была непростая - тогда шла война в Чечне, ну, и все остальное... При мне эта мера была оправданной.

- Ну, сняли теперь посты... И что это дало?

Анатолий Куликов, бывший вице-премьер, экс-глава МВД, генерал армии - о сокращениях в ГИБДД 00:00 00:00

- Во-первых, движение на дорогах упростилось, водителям - легче. А вообще это стало возможным после того, как появились новые технические средства. Прежде всего, камеры видеонаблюдения.

Поэтому, конечно, надо думать о рациональном использовании личного состава.

Не берусь судить по поводу численности... (То есть, насколько является оправданным сокращение. - А.Г.) Потому что просто сейчас не знаю ее - эту численность. И сколько там в процентном отношении уменьшается.

Но, думаю, речь не идет о том, чтобы оголить дороги, чтобы никого там не было из состава ГАИ-ГИБДД.

Сейчас, понимаете, правила идут в сторону упрощения разборов на дорогах во время небольших аварий, когда сами водители могут договорится, сфотографировали - и поехали. Уже часть обязанностей полиции отпадает.

Кстати говоря, в Указе президента сказано: не сокращать тех, кто непосредственно занимается расследованием происшествий и так далее. То есть, этот вопрос продуман. Ну, действительно - а зачем держать на дороге ничем не оправданное количество сотрудников?

Я очень часто - три-четыре раза в год - езжу по дороге М-4 "Дон", и могу наблюдать... Раньше было очень много сотрудников ГАИ в промежутках между постами - тормозили, проверяли. По делу и без дела. Причем - задаешь вопрос: а в связи с чем вы меня остановили, что случилось? "Ничего, - говорят, - проверяем машины. Ваша марка - часто угоняемая".

Ну, может быть, это и правильно, оправданно. Хотя - раздражает, скажем так, водителя, если он торопится и ничего не нарушает при этом. В то же время, и дисциплинирует на дороге. Но крайностей, конечно же, быть не должно.

Полагаю, что стационарные посты, на стыке субъектов - республик, краев, областей, у каких-то естественных препятствий, - на случай, если вдруг понадобится вводить план "Перехват" или еще что-то, - это наверняка и в дальнейшем останется.

- Вот интересно - куда дальше "повернет" реформа?

- Да, вполне можно предположить, что, видимо, на этом не остановятся, скорее всего. Вот это сокращение - 10 тысяч (речь о "гаишниках". - А.Г.) - и есть составная часть преобразований в МВД. Наверняка - в общем комплексе правоохранительной системы - предстоит реформа всех структур: от прокуратуры и судебной системы до Следственного комитета.

Конечно, после выборов потребуется как раз такой серьезный подход ко всей этой работе. Но - то, что можно сделать сейчас, президент делает. И еще раз повторю: та мера, о которой мы сегодня говорим, - вполне оправданна.

- А вот не получится ли так, что в ГАИ сократят хороших сотрудников, которые взятки не берут. А тот, кто, допустим, и сам берет, и с начальством делится - бывают же такие ситуации - останется на работе. Как с этим быть? И вы с министром Колокольцевым этот непростой вопрос не обсуждали?

- Ну, на эту тему мы не говорили... Но я знаю, что Владимир Александрович держит, так скажем, на контроле это дело, что совершенно оправданно. Но я не думаю, что то, о чем вы говорите... Хотя - теоретически такое возможно, и это раньше было. И - вы правы - так происходит, и это одна из болезней, когда при очередном реформировании наименее, так сказать, сговорчивого и принципиального работника - там где гнилая, коррумпированная система - стараются, может быть даже, и избавиться от этого человека. И такое может быть. Но для того, чтобы этого не произошло, - есть управление кадров, специальная инспекция, штаб, непосредственные руководители, - им ведь работать там.

Еще раз повторяю: я такого не исключаю, но, думаю, это будет исключение, а не правило. И толковых работников не сократят.

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