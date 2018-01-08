Вечные соперницы: Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон столкнулись на «Золотом глобусе»

8 Янв. 2018 2018-01-08T05:43:08+03:00

В отличие от Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли вышла на красную дорожку "Золотого глобуса". Дженнифер же появилась только на сцене. Фото: EAST NEWS

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Все одиннадцать лет, которые Анджелина Джоли прожила с Брэдом Питтом, у организаторов главных киноцеремоний – будь то «Оскар» или «Золотой глобус» - было неписанное правило: не приглашать ее одновременно с Дженнифер Энистон. Но теперь, когда для обеих актрис Брэд носит приставку «экс», продюсеры нынешнего 75-го «Золотого глобуса» решили нарушить эту традицию. В качестве ведущих церемонии они пригласили и 42-летнюю Анджелину Джоли, и 48-летнюю Дженнифер Энистон.

С самого начала премии, как только звезды начали прибывать в лос-анджелесский отель «Беверли Хиллз», все были заинтригованы: как поведут себя бывшие соперницы, когда встретятся лицом к лицу? Улыбнутся друг другу или просто холодно кивнут? А, может, вцепятся друг другу в волосы по старой памяти?

Так же, как и другие звезды Голливуда, Джоли выбрала для церемонии черное платье.Фото: REUTERS

Анджелина приехала на церемонию раньше Энистон и вышла на красную дорожку вместе с сыном Паксом. Впервые за долгие годы Джоли появилась на «Золотом глобусе» без Брэда Питта. Но, похоже, актриса уже привыкла к своему одиночеству, тем более, что теперь она часто берет с собой детей на значимые мероприятия в качестве поддержки.

Анджелина привела на "Глобус" сына Пакса.

Дженнифер Энистон прибыла в отель «Беверли Хиллз» вместе с мужем, актером Джастином Теру. На красной дорожке до самого начала церемонии она так и не появилась. И предстала перед камерами уже только на сцене – она вышла под руку с легендой Голливуда, актрисой Кэрол Бэннет. Все это время Анджелина сидела в зале и наблюдала за бывшей соперницей.

Дженнифер Энистон вышла на сцену "Золотого глобуса" под руку с легендой Голливуда, актрисой Кэрол Бэннет.Фото: EAST NEWS

Позже Анджелина так же вышла на сцену и вручила призовую статуэтку. Похоже, того, чего все так долго ждали, так и не случилось: организаторы «Золотого глобуса» искусно развели бывших жен Брэда Питта по углам, и они не встретились друг с другом лично.

Напомним, Дженнифер Энистон развелась с Брэдом Питтом в 2005 году после пяти лет брака. Супруги подали на развод, когда стало известно, что партнерша Питта по съемкам в картине «Мистер и миссис Смит» Анджелина Джоли ждет от него ребенка. В браке с Энистон у Брэда не было детей. Зато с Анджелиной появилось целых шестеро.

В 2012 году Дженнифер Энистон вышла замуж за актера Джастина Теру – до свадьбы пара встречалась 15 месяцев. Детей у Джастина и Дженнифер пока нет.