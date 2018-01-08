2018-01-08T05:43:08+03:00
Звезды

Вечные соперницы: Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон столкнулись на «Золотом глобусе»

Две теперь уже бывшие жены Брэда Питта стали ведущими церемонии [фото]
Ирина СУХАНОВА
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В отличие от Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли вышла на красную дорожку "Золотого глобуса". Дженнифер же появилась только на сцене.В отличие от Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли вышла на красную дорожку "Золотого глобуса". Дженнифер же появилась только на сцене.Фото: EAST NEWS
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Все одиннадцать лет, которые Анджелина Джоли прожила с Брэдом Питтом, у организаторов главных киноцеремоний – будь то «Оскар» или «Золотой глобус» - было неписанное правило: не приглашать ее одновременно с Дженнифер Энистон. Но теперь, когда для обеих актрис Брэд носит приставку «экс», продюсеры нынешнего 75-го «Золотого глобуса» решили нарушить эту традицию. В качестве ведущих церемонии они пригласили и 42-летнюю Анджелину Джоли, и 48-летнюю Дженнифер Энистон.

С самого начала премии, как только звезды начали прибывать в лос-анджелесский отель «Беверли Хиллз», все были заинтригованы: как поведут себя бывшие соперницы, когда встретятся лицом к лицу? Улыбнутся друг другу или просто холодно кивнут? А, может, вцепятся друг другу в волосы по старой памяти?

Так же, как и другие звезды Голливуда, Джоли выбрала для церемонии черное платье. Фото: REUTERS

Так же, как и другие звезды Голливуда, Джоли выбрала для церемонии черное платье.Фото: REUTERS

Анджелина приехала на церемонию раньше Энистон и вышла на красную дорожку вместе с сыном Паксом. Впервые за долгие годы Джоли появилась на «Золотом глобусе» без Брэда Питта. Но, похоже, актриса уже привыкла к своему одиночеству, тем более, что теперь она часто берет с собой детей на значимые мероприятия в качестве поддержки.

Анджелина привела на "Глобус" сына Пакса.

Анджелина привела на "Глобус" сына Пакса.

Дженнифер Энистон прибыла в отель «Беверли Хиллз» вместе с мужем, актером Джастином Теру. На красной дорожке до самого начала церемонии она так и не появилась. И предстала перед камерами уже только на сцене – она вышла под руку с легендой Голливуда, актрисой Кэрол Бэннет. Все это время Анджелина сидела в зале и наблюдала за бывшей соперницей.

Дженнифер Энистон вышла на сцену "Золотого глобуса" под руку с легендой Голливуда, актрисой Кэрол Бэннет. Фото: EAST NEWS

Дженнифер Энистон вышла на сцену "Золотого глобуса" под руку с легендой Голливуда, актрисой Кэрол Бэннет.Фото: EAST NEWS

Позже Анджелина так же вышла на сцену и вручила призовую статуэтку. Похоже, того, чего все так долго ждали, так и не случилось: организаторы «Золотого глобуса» искусно развели бывших жен Брэда Питта по углам, и они не встретились друг с другом лично.

Напомним, Дженнифер Энистон развелась с Брэдом Питтом в 2005 году после пяти лет брака. Супруги подали на развод, когда стало известно, что партнерша Питта по съемкам в картине «Мистер и миссис Смит» Анджелина Джоли ждет от него ребенка. В браке с Энистон у Брэда не было детей. Зато с Анджелиной появилось целых шестеро.

В 2012 году Дженнифер Энистон вышла замуж за актера Джастина Теру – до свадьбы пара встречалась 15 месяцев. Детей у Джастина и Дженнифер пока нет.

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