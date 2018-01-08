"Золотой глобус"-2018: кто стал лауреатом премии в этом году

8 Янв. 2018 2018-01-08T09:26:24+03:00

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Напомним, "Золотые глобусы" вручает ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде. Почему-то их мнение американцы уже много десятилетий ставят выше мнения собственных критиков: "Глобус" является второй по значению кинопремией в США после "Оскара". В отличие от "Оскара", фильмы там делят по жанрам (отдельно вручают призы за комедии, отдельно - за драмы). И дополнительно награждают телевизионные проекты, в сторону которых на "Оскаре" даже не смотрят.

Лучшим драматическим фильмом на "Золотом глобусе"-2018 был назван "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" - фильм британца Мартина МакДонаха, многими нежно любимого за "Залечь на дно в Брюгге". На этот раз МакДонах рассказывает о женщине, у которой была убита дочь; семь месяцев спустя расследование ни к чему так и не приводит, и несчастная устанавливает на въезде в городок, где произошло преступление, билборды с обращением к местным властям. Что приводит к непредсказуемым результатам. Фрэнсис МакДорманд, более всего известная по главной роли в "Фарго", была названа лучшей драматической актрисой; есть у нее и все шансы получить в марте уже второй "Оскар". Гэри Олдмен, названный лучшим актером за роль Уинстона Черчилля в драме "Темные времена" - тоже оскаровский фаворит.

Три билборда на границе Эббинга, Миссури Русский трейлер (2018).

В категории "Лучшая комедия" лучшей актрисой была названа Сирша Ронан, а лучшим фильмом - "Леди Берд". Ронан играет там старшеклассницу из провинции, мечтающую о Нью-Йорке. Лучшим актером в комедии был назван Джеймс Франко за "Горе-творца" (фильм об одном из худших режиссеров последних десятилетий Томми Вайсо, который Франко сам и поставил).

Лучший актер в роли второго плана (в этой категории нет деления на драмы и комедии) - Сэм Рокуэлл за "Три билборда". Лучшая актриса в роли второго плана - Элисон Дженни за роль матери скандальной фигуристки Тони Хардинг в спортивной трагикомедии "Тоня против всех". Лучший режиссер - Гильермо дель Торо за фантастическую драму о человеке-амфибии "Форма воды".

В категории "Лучший фильм на иностранном языке" победила картина немецкого режиссера турецкого происхождения Фатиха Акина "На пределе". А "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, к сожалению, проиграла. Звягинцеву теперь остается только погладить "Глобус", полученный три года назад за "Левиафана" и тихо вздохнуть. А потом обняться с Анджелиной Джоли (ее картина "Сначала они убили моего отца", снятая в Камбодже, тоже была номинирована в этой категории и пролетела).

Что касается телевидения, по части мини-сериалов всех убрала "Большая маленькая ложь". Николь Кидман - лучшая актриса, Александр Скарсгорд - актер в роли второго плана, Лора Дерн - актриса в роли второго плана. Ну и сам этот телефильм, естественно, лучший мини-сериал. Только отсутствие в "Большой маленькой лжи" главной мужской роли помешало ей получить соответствующий приз - он в итоге достался Юэну МакГрегору за "Фарго".

Большая маленькая ложь - Трейлер (2017).Официальный русский трейлер 1 сезона сериала

Из "длинных" сериалов лучшей драмой был назван "Рассказ служанки", а лучшей комедией - "Удивительная миссис Майзел". Элизабет Мосс и Рейчел Броснахан были, соответственно, названы лучшей драматической и комедийной актрисами.