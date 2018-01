Каникулы под теленаркозом

Вот как было бы здорово, если бы телевидение в праздники было бы скучным. Включил, выругался и выключил – до 9 января. Чтобы немедленно пойти прочь, в зиму – кататься на коньках, смотреть иллюминацию, караулить снег (в Москве с ним были проблемы) и успеть слепить снеговика. Вот это было бы социально ответственное телевидение.

Так нет же, нет. Включишь любой канал не глядя, сядешь на диван на 5 минут, потом очнулся - а полдня пролетело, за окном ранние январские сумерки. Ну какой уж тут каток. Шампанское едва успеваешь пить.

И лучше всего быть несокрушимым барьером на пути к здоровому образу жизни получается у неглавных, развлекательных каналов. Январь – время повторов, когда продюсеры приходят в себя на белом песочке в тропических странах. Ну и что? Телевидения давно слишком много, быть в курсе всех премьер невозможно – надо же и на работу ходить иногда, так что смотришь все как в первый раз. На ТНТ марафон Comedy Club, «Однажды в России» - обсмейся в праздничном забытьи, да хоть и «Битва экстрасенсов». На «Пятнице!», конечно же, «Орел и Решка» и обаятельный толстяк Ивлев кричит на поваров. Телепроекты теперь выполняют роль сериалов. На старых советских фильмах, которые по инерции показывают большие кнопки, далеко не уедешь: когда в сотый раз смотришь «Иронию судьбы…», вдруг понимаешь, что и фильм – не лучший у Эльдара Рязанова, и герой – мямля и дурак, не зря его Надя бросила в продолжении. Новое время требует новых героев. Правильно НТВ делает, когда заряжает на несколько часов «Пса» - в гости же некогда ходить.

А новогодняя ночь? Ведь как мы раньше ругали новогоднюю ночь! Первый канал грозил реформами – мол, вот как позовем сейчас молодежь, мало не покажется. Слава Богу, ограничился косметическим ремонтом: молодых позвали, но немного, зато выгнали всех артистов петь на нарядные улицы Москвы – и свежо, и декорации бесплатные. А если для кого и это – чрезмерный постмодернизм, так «Россия 1» же осталась. Не просто канал, а незыблемый хранитель традиций, безопасная обитель для Киркорова с Басковым.

В Интернете, конечно, бузят, но не то что раньше. Ростовский блогер и общественный деятель Вадим Манукян второй год собирает подписи – на этот раз против как раз «России 1». Почти 15 тысяч уже собрал, чем горд. Ха-ха! Что эти 15 тысяч против миллионов, которые праздничным телевидением вполне довольны? «Достали эти эстрадные зомби! - пишет одна из разъяренных зрительниц, и добавляет: «Рада была только Юрию Антонову!».

Суетится и Виталий Милонов: «Они продолжают издеваться над нормальными россиянами, пичкая на Новый год третьесортной попсой», - пишет депутат, выкладывая для наглядности фотографию Полины Гагариной. Ну не знаю. Как говорится, консерваториев не кончал, но… Это Гагарина-то третьесортная? И второй вопрос: стоило ли тратить время на попсу, когда рядышком, на «Культуре», всю ночь была первоклассная опера и немножко оперетты?

Считаю, все надо оставить как есть. Глядя, как на Первом канале Валерий Леонтьев в рубище грустно поет «Полет на дельтаплане» (гениальная музыка Эдуарда Артемьева 1983 года) на фоне Москвы с высоты птичьего полета, вдруг понимаешь, как скоротечно время. Это когда Валерий успел так, ммм, повзрослеть? А вдруг не он один?!

А Киркорова с Басковым прикольно ругать – это почти как спорт, пусть тоже будут.

Однако действие теленаркоза закончилось. Переходим с оливье на гречку, возвращаемся в реальную жизнь. Тяжело, а что делать. Держимся, товарищи.

ОПРОС КП

