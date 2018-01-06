Алла снова в центре скандала

6 Янв. 2018 2018-01-06T19:47:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже который год одна и та же картина, все тот же вой в соцсетях, мол, новогодние огоньки плохие, старая гвардия не даёт проходу молодым артистам. Интернет-критики сами не заметили, как превратились в то, против чего так яростно протестуют.

Уже и Первый канал обновил новогодний контент: опросил зрителей, кого они хотят видеть в праздничную ночь, добавил в эфир молодых артистов, пригласил новых режиссеров, операторов. Но интернет-сообщество не замечает или, может, просто не хочет видеть перемен. Комментаторам куда интереснее и веселее из года в год подсчитывать морщинки и стразы артистов.

Да, наши звёзды не молодеют. Впрочем, как и мы с вами. Победить время ещё никому не удавалось.

Представьте хотя бы на секунду, если бы вместо Пугачевой и Алсу в новогоднюю ночь показывали рэп-баттлы. При всей сегодняшней популярности этого жанра, думаю, у экранов ТВ мало кто задержится. «Огоньки» снимают для людей в возрасте, высокие рейтинги этого ежегодного действа доказывают, что теленачальники чётко понимают, на какую аудиторию работают. Молодёжь телевизор уже не смотрит, многие мои знакомые давно избавились от этого агрегата. Так что не обольщайтесь, никакие рэп-баттлы не способны заманить молодую аудиторию в новогоднюю ночь к телеэкранам.

Вспомните себя в студенческие годы, много вы смотрели телевизор? Шампанское, кино, домино, караоке, на худой конец дискотека — скорее поверю в такой новогодний сценарий, чем в 18-летнего парня, томящегося в ожидании, угодят ли ему в этом году телебоссы или промахнутся.

Взрослым сейчас вообще грех жаловаться: это в советские годы был один «Огонек», а сейчас кнопок миллион — выбирай, не хочу.

Не нравится Лепс, переключи на другую кнопку, там будет хохмить Стоянов.

Опостылел «городошник», жми на «Дискотеку 80-х», бесит Петросян, включай «Камеди» с Волей.

Но наш народ, как лермонтовский парус, «просит бури». Как говорится, всегда найдётся Баба Яга, которая против.

То ростовский блогер строчит кляузы на телебоссов, то продюсер Фадеев, разругавшийся с одним из теленачальников, мстит недругу гневными постами в Инстаграме.

И по традиции, как всегда, во всем виновата Пугачева.

Ей достаётся от всех сразу. Пока не грянул скандал с «плагиатом» (очень похоже, что состряпанный для пиара поэта Александра Вулых и подзабытого Игоря Саруханова — Ред.), АБ предъявили, мол, слишком молодо выглядит в «Огоньке». Непорядок, все-таки 68 лет, пора подумать о душе, а не цвести и петь о любви.

— Вы мне простите все, кроме счастья, — ещё много-много лет назад пророчески заметила Пугачева.

Правда, справедливости ради стоит заметить, что многие музыкальные критики выразили респект новогодней премьере от Пугачевой.

Хотя тут же заскрипели перьями, мол, Пугачева запела новые песни, потому что в прошлом году зрители лишили Примадонну всех титулов, «практически погнали метлой со сцены».

А теперь, дескать, Алла Борисовна «прилично» себя ведёт, практически не появляется на ТВ, никого не поучает, завела Инстаграм и наконец поняла, что сегодня нужно людям. Это я цитирую своих коллег.

Честно говоря, смешно. Можно подумать, у нас вся страна состоит из блогеров и журналистов. Есть ещё учителя, строители, врачи, да много кто ещё.

И более сорока лет на сцене, огромный багаж хитов, выступление в Чернобыле (куда многие, кстати, отказались ехать), признание не только у нас в стране, но и за ее пределами (вспомните хотя бы дружбу АБ с Аббой, Джо Дассеном, гастрольные туры с Удо Линденбергом), многолетнюю Любовь народа у Пугачевой не отнять. А именно эта Любовь была для неё всегда важнее всех титулов.

Да, «Огоньки» должны и обязательно будут меняться — время идёт, неизбежна смена поколений. Да и наш «золотой запас», наши «народные» этим переменам не противятся. В этом году все спокойно выпорхнули из душных мосфильмовских студий и, доверившись молодым режиссёрам, снимались и в снег, и в дождь на улицах Москвы для новогодней ночи на Первом. И получилось круто. Хотя Максим Фадеев снова недоверчиво скрипит, мол, неужели телебоссы не наврали, исполнили своё прошлогоднее обещание отпраздновать по-новому. Пугачева на сей раз не смолчала, бросила вызов коллеге, дескать, Максим, не ворчи, как стареющий неудачник, сделай круче, ты можешь.

Не знаю, примет ли вызов АБ Фадеев или затаит на певицу обиду, но знаю, что слова Пугачевой многих мотивировали на подвиги. Слышала историю, боюсь переврать, ибо знаю ее из третьих уст. Расскажу суть. Пугачева много лет помогает инвалиду-колясочнице.

Характер у подопечной АБ не сахар. Раньше девушка частенько говорила певице, мол, она бы спела песню по-иному, сделала бы концерт в другом стиле, одевалась бы поскромнее и пр. В общем, что не беседа, то ушат критики.

Сказала раз — Пугачева промолчала, сказала два — певица тоже сдержалась. Но потом, видимо, АБ надоел этот поток негатива, певица не выдержала и посоветовала своей подопечной попытаться создать что-то свое, чтобы понять, как это непросто. Я не знаю, какие слова подобрала Пугачева этой девушке-инвалиду, как выбрала интонацию, чтобы не нахамить, не обидеть, а ответить жёстко, но при этом вежливо... Но в следующем разговоре подопечная АБ уже делилась с певицей своими первыми победами, призналась, что слова Пугачевой помогли ей открыть свое дело, начать создавать вещи своими руками. Она нашла себя, почувствовала себя нужной и, как следствие, перестала жалить других. У неё получилось, быть может, и у блогеров когда-нибудь получится не лить помои из года в год, а превратить негатив в конструктив, предложив телебоссам интересные сценарии. А у обиженных продюсеров и поэтов — не призывать к бойкоту, а делами и новыми хитами доказывать, что они достойнее и ярче.

КСТАТИ

Пугачева сцепилась с Фадеевым из-за «новогодних огоньков»: «Что ты ворчишь, как стареющий неудачник»

В прошлом году «новогодние огоньки» критиковал не только блогер Вадим Манукян, но и продюсер Максим Фадеев.

Прошел год, Манукян остался доволен новогодней ночью на Первом канале, а Максим Фадеев, видимо, по-прежнему считает, что можно было сделать «огонек» более прогрессивным. Светские сплетники, говорят, что критиком новогоднего телевизионного контента Фадеев стал после ссоры с руководителем одного из телеканалов. В прошлом году Фадеев грозился сделать альтернативный «огонек», но дальше разговоров дело пока не пошло. (подробности)