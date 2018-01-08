2018-01-08T17:18:12+03:00
Телевизор

Послание в бутылке

Если праздничным ТВ и можно было наслаждаться, то явно не на трезвую голову
Глеб ГУБАРЕВ
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По сути, всё праздничное телевидение, которое лепится в расчете на подвыпившую и не способную отличить повтор от премьеры аудиторию, и есть третьесортная попса. Фото Валерий Матыцин/ТАССПо сути, всё праздничное телевидение, которое лепится в расчете на подвыпившую и не способную отличить повтор от премьеры аудиторию, и есть третьесортная попса. Фото Валерий Матыцин/ТАСС
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Чья-либо привлекательность, как известно, зачастую определяется количеством выпитого. И новогоднее ТВ можно судить с двух диаметрально противоположных точек зрения - трезвой и не очень. В праздники, конечно, большинство из нас проходят по разряду «не очень». А в таком состоянии какую кнопки на пульте не нажмешь, на экране обязательно появится кто-то очень милый и родной. Вот вечно веселые Воля и Мартиросян на ТНТ, вот всегда проницательный Шерлок Холмс-Камбэрбэтч на Первом, вот непрерывно поливающие друг друга шампанским Басков и Киркоров на «России» - ну разве не прелесть?

Однако те, кто в праздники гулял не столь активно, видели иную картину. Оставим за скобками Киркорова с Басковым (эти парни хотя бы могут козырнуть стабильностью) и посмотрим правде в глаза: шутки от «Камеди», которыми нас потчевали в постновогоднюю неделю, датируются еще докризисными временами, а Холмс со своими интеллектуальными играми с каждым телеповтором все больше становится похож на скомороха.

Был бы депутат Милонов не столь зациклен на эстрадных артистах, под его словами о том, что россиян на Новый год пичкают третьесортной попсой, можно было бы подписаться. По сути, всё праздничное телевидение, которое лепится в расчете на подвыпившую и не способную отличить повтор от премьеры аудиторию, и есть третьесортная попса. А значит, и нас, зрителей, кое-кто считает людьми в лучшем случае второго сорта.

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Вот как было бы здорово, если бы телевидение в праздники было бы скучным. Включил, выругался и выключил – до 9 января. Чтобы немедленно пойти прочь, в зиму – кататься на коньках, смотреть иллюминацию, караулить снег (в Москве с ним были проблемы) и успеть слепить снеговика. Вот это было бы социально ответственное телевидение (подробности)

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Уже и Первый канал обновил новогодний контент: опросил зрителей, кого они хотят видеть в праздничную ночь, добавил в эфир молодых артистов, пригласил новых режиссеров, операторов. Но интернет-сообщество не замечает или, может, просто не хочет видеть перемен. Комментаторам куда интереснее и веселее из года в год подсчитывать морщинки и стразы артистов (подробности)

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