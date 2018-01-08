Поднять внутренний туризм в России чиновники так и не смогли

8 Янв. 2018 2018-01-08T12:56:07+03:00

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Благословенный период протекционизма внутреннего туризма завершен окончательно. Сначала открыли Турцию, теперь Египет. Россияне, облегченно вздыхая, пока еще с известной долей недоверия изучают стоимость путевок и планируют весенние праздники в излюбленном формате "все включено". Чуда не произошло. Несмотря на рост внутреннего турпотока на 30% в 2014 году, на 18% в 2015 году, и на 15% в 2016 году, в 2017 год мы вошли тихо, без грандиозных побед в области доступного отдыха для широких народных масс. Объем рынка внутреннего туризма сейчас не превышает 280 млрд рублей. Это всего лишь 4,8 млрд долларов. Для сравнения, Турция зарабатывает на внутреннем туризме порядка 35 млрд долларов в год.

Оставим пока в стороне берег турецкий и Египет, вернёмся к вопросу, почему ни в Крыму, ни в Сочи так и не возник оазис народного отдыха. Почему чиновники из Федерального агентства по туризму (Ростуризм) не воспользовались предоставленными шансами и не перезапустили внутреннюю туротрасль (довольно комичный, в итоге, конкурс на "туристический бренд" не в счет).

Крым показывал рост турпотока только до тех пор, пока была закрыта Турция, и людям попросту некуда было деваться. Но вот настал 2017 год, туроператоры начали пачками отправлять желающих в Турцию, и Крым сразу потерял порядка 5% туристов. И это логично: недорого слетать в Крым можно только из нескольких крупных городов, приличные отели стоят сравнимо с известными европейскими курортами, цены на продукты на рынке не ниже московских, а на пляже с продавцами чебуреков, чурчхелой и пахлавой приходится биться за свободное место.

Малые города России тоже не обрели особой популярности, как в своё время не благодаря, а вопреки это удалось Мышкину, Великому Устюгу и Плёсу. По большому счёту, там просто никто не мешал частному инвестору развивать нормальный сервис и инфраструктуру и на том спасибо. Остальные города страны, в том числе и знаменитого Золотого Кольца, так и остались без дорог, гостиниц, точек общественного питания, с разрушенными архитектурными сооружениями, без хоть какого-то человеческого сервиса.

Речной туризм тоже не блещет: количество судов по сравнению с концом 80-х сократилось в 1,5 раза, да и оставшийся флот загружен в лучшем случае на 70%. И дело не только в обмелении. Вот, сойдя на берег, например, в Рыбинске, куда дальше пойти, и чем заняться?

Великий Байкал завяз в столичной бюрократии: особую экономическую зону создали, но строить там ничего нельзя. А там где строить всё-таки можно - климат и погода не позволяют (однако это никому не помешало вложить порядка 20 млрд рублей в разработку проекта этой особой зоны).

И так везде: одни туристские ОЭЗ конкурируют с другими кластерами, десятки миллиардов рублей вливают в заведомо нереализуемые проекты.

Про Дальний Восток, Забайкалье и даже Зауралье и говорить не стоит - во многие из этих мест людям просто не добраться. Цены на билеты не просто кусаются, а превышают стоимость самого отдыха. Хотя какое там Забайкалье. В прошлогоднем июльском докладе Ростуризм по-честному признался в том, что Ростовская, Волгоградская, Самарская, Нижегородская области и Республика Мордовия вообще не готовы к увеличению турпотока. А ведь это города, принимающие Чемпионат мира по футболу года нынешнего.

Так что ничего удивительного, что наши люди упрямо едут не на Байкал, Алтай, Чёрное море и другие прекрасные места страны. Они едут за границу, залезая в кредит, при этом, ограничивая себя во всем. Иностранцы, в тоже время, к нам не спешат. По итогам 9 месяцев 2017 года к нам въехало на 3% меньше туристов (19,5 млн человек), чем за аналогичный период прошлого года.

Может ЧМ-2018 поможет исправить ситуацию? Вряд ли: номерной фонд и инфраструктура не развиваются, все усилия брошены на стадионы, которые, смею предположить, потом будут никому не нужны. Да и с чего бы к нам рваться зарубежным гостям, если про Россию они знают только то, что есть медведи, балалайки, шапки-ушанки и водка? (И тут опять хочется вспомнить конкурс на "туристический бренд", как он делу-то помог? Да никак.).

Похоже, что вся работа Ростуризма с международными туристическими выставками и туроператорами, предлагающими иностранцам отдых в России - «для галочки». Может быть вы скажете, что в распоряжении чиновников было слишком мало времени? Да нет. В этом вопросе можно брать пример даже с Грузии, которая благодаря именно выставкам и чёткому позиционированию известна всему миру своими прекрасными туристическими возможностями. Теперь даже в небольшом посёлке недалеко от горы Казбек (вдали от виноградников и моря) можно встретить туристов со всех концов света. И если в 2005 году въездной туризм принёс Грузии 241 млн долларов, то в 2015 уже 1,94 млрд, став основой грузинской экономики. Рост более, чем в 8 раз за 10 лет!

В 2015 году россияне потратили на зарубежные поездки 35 млрд. долларов. Это более чем вдвое превышает объём экспорта российского вооружения. А ведь эти деньги могли бы остаться внутри страны, будь у нас подходящие условия.

Надо признать, что чиновники не способны использовать потенциал нынешнего турпотока. В Иркутской области, к примеру, количество туристов в прошлом году выросло на 33%, китайцев приехало в 2,7 раза больше, чем в позапрошлом году. А вот налоговые поступления выросли только на 8%. Где деньги, Зин?

Пока эти люди окончательно не убили отрасль, еще есть шанс вывести туриндустрию страны на новый уровень, сделать её значимой в масштабах всей экономики, просто создав мотивацию для инвестора (в той же Турции туроператоры получали поддержку в тяжёлые времена в объёме более 6000 долларов за каждый прибывший рейс), создав понятную стратегию развития отрасли, а не колхоз с губернаторами, считающими что туризм - это блажь, обязаловка и вообще несерьёзно.

Пора бы уже начать спрашивать с ответственных лиц. Министерство (а именно такой орган должна иметь эта отрасль экономики, способной стать главной точкой роста российской экономики в целом) должно быть не просто бюрократическим аппаратом, а местом генерации новых идей и предложений. И у этого ведомства должны быть чёткие показатели результативности. Не смогли привлечь в страну, например, на 10% больше иностранцев за год – значит надо менять руководство как недееспособное. И вся деятельность должна быть прозрачной, чтобы невозможно было скрыть неудачи за бюрократической дымовой завесой.

Да, переведёт дух русский мужик сейчас надолго, «шиканув» с семьей на африканском курорте пару недель, вновь вдохнёт в легкие раскалённого египетского воздуха, снова почувствовав себя хозяином жизни. Но это как с нефтью: сегодня цена подскочила - дышим, завтра обвал - задыхаемся. Так что дух перевести - самое время, но, чтобы действительно иметь полноценную возможность отдыха там, где хочется, а не там, где «хоть как-то получше, чем у себя», нужно развивать туризм в своей стране. Так может быть, правильнее было бы и вовсе ликвидировать Ростуризм и создать на его месте боеспособное подразделение, которое способно заткнуть за пояс ту самою пресловутую "нефтяную иглу"?