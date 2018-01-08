2018-01-08T16:20:46+03:00
Здоровье

С 2018 года в ОМС включена гериатрическая помощь пожилым пациентам

С этого года с систему обязательного медицинского страхованию входит оплата помощи пожилым людям, чтобы помочь им сохранить способность к самообслуживанию
Анна КУКАРЦЕВА
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С 2018 года в с системе обязательного медицинского страхования появляется новый профиль и новая клинико-статистическая группаС 2018 года в с системе обязательного медицинского страхования появляется новый профиль и новая клинико-статистическая группаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Начальник управления модернизации системы ОМС ФОМС Ольга Царева рассказала, что с 2018 года в с системе обязательного медицинского страхования появляется новый профиль и новая клинико-статистическая группа по оплате гериатрической медицинской помощи в тех учреждениях, что имею соответствующую лицензию по профилю «гериатрия». Еще в 2016 году Минздрав России утвердил документы по оказанию гериатрической помощи. В них говорится, что «медицинская помощь по профилю «гериатрия» представляет собой систему мер, направленную на сохранение или восстановление способности пожилых пациентов к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни». Причем, если у пациентов моложе 65 лет наблюдается старческая астения, им тоже может быть оказана гериатрическая помощь. К старческой астении относятся следующие симптомы:

+ потеря веса вследствие недостаточного питания - снижается чувствительность центра насыщения в мозге, из-за чего еда кажется безвкусной, аппетит снижается. Из-за возрастных изменений меняется метаболизм, ухудшается работа эндокринной системы, поэтому человек начинает быстро терять вес.

+ снижение физической активности не только из-за потери веса и слабости мышц, но и из-за депрессии.

+ нарушение биоритмов, сбой в режиме сон-бодрствование.

+ часто эмоциональная черствость, грубость.

+ деменция - приобретенное слабоумие, снижение когнитивных, познавательных функций, памяти.

Чаще всего старческая астения поражает одиноких пожилых женщин. Ранее по профилю «гериатрия» чаще работали частные клиники, социальные или медицинские работники, помогающие пожилым справляться с повседневными обязанностями. С этого года оказание долговременных медико-социальных услуг пожилым людям входят в систему ОМС.

- Я вижу в этом большой плюс, - говорит д.м.н., президент Национального агентства безопасности пациентов, член общественного совета при Министерстве здравоохранения Российской Федерации Алексей Старченко. - К сожалению, гериатрия пока направление довольно спекулятивное. Зародилось оно на Западе, где богатые пожилые люди готовы были платить, чтобы кто-то поддерживал их в старости, терпел капризы. У нас поддержка пожилых людей всегда входила в систему госгарантий, никто не имеет права отказать пожилому человеку в помощи. Увы, в последнее время все чаще можно услышать "Сколько вашей маме? 80? Ну что же вы хотели, это возраст..." Вот чтобы таких разговоров просто не было, гериатрию и включают в систему ОМС. То есть, клиники, где будет это направление, специально обученные врачи-гериатры, будут получать деньги из фонда ОМС, но при этом они должны будут в полной мере оказывать помощь пожилым людям. Не просто принять их в поликлинике, но и обеспечить поддержку в стационаре, надомное посещение врачей, в общем, полный объем помощи. И страховые территориальные компании будут это проверять. Каждый пожилой человек, которому откажет в приезде Скорая или в госпитализации больница, может и должен обращаться в страховую компанию, чтобы каждый случай разбирался отдельно.

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