Сильно похудевшая Мэрайя Кэри привела на «Золотой глобус» молодого бойфренда

8 Янв. 2018 2018-01-08T17:12:26+03:00

Певица уже почти год встречается с танцором из своей группы, 34-летним Брайаном Танакой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Мэрайя Кэри стала настоящей королевой «Золотого глобуса»: на 75-й церемонии вручения кинопремии, которая прошла в Лос-Анджелесе, 47-летняя певица получила массу комплиментов. Всего за несколько месяцев поп-дива феноменально похудела, сбросив 11 c половиной килограммов. И на красной дорожке выглядела просто великолепно! Артистка, как и все голливудские звезды, пришла на вечер в черном платье – очень облегающем и с глубоким декольте. Наряд подчеркнул новообретенные формы звезды и позволил ей гордиться собой.

Певица решила похудеть после того, как получила шквал критики на свое выступление в купальнике – в откровенном наряде она вышла на сцену в конце лета. Мэрайя уверяет, что села на специальную диету – хотя злые языки утверждают, что на самом деле артистка сделала операцию по уменьшению желудка. Так или иначе, но результат не заставил себя ждать. И теперь главное для звезды – не сорваться и не поправиться снова.

Мэрайя сбросила 11 килограммов и выглядела великолепно.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На церемонии Мэрайю споровождал ее молодой бойфренд: певица уже почти год встречается с танцором из своей группы, 34-летним Брайаном Танакой. Возлюбленный звезды чувствовал себя на крутой голливудской вечеринке как рыба в воде: позировал вместе с поп-дивой, нежно обнимал ее за талию и воодушевленно болтал с другими гостями вечера. Те же злые языки судачат, что долго роман Мэрайи и ее парня не продлится, но пока что очевидно, что артистка очень счастлива.

Бойфренд звезды чувствовал себя на "Глобусе" как рыба в воде.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К слову, на том же «Золотом глобусе» не обошлось без конфузов: Мэрайя случайно заняла место Мэрил Стрип. И тут же поспешила извиниться перед ветераншей Голливуда через Твиттер.

- Во время перерыва немного задержалась в дамской комнате. И села в первое попавшееся свободное кресло, которое оказалось рядом со Стивеном Спилбергом. Просидела там до следующего перерыва на рекламу, вернулась и увидела, чье место я занимала… Дорогая Мерил, пожалуйста, прости меня! – написала Мэрайя. - Ты можешь занять мое место в любое время!