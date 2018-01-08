2018-01-08T21:34:08+03:00
Общество

Из поездов и машин запретили выбрасывать окурки

Дмитрий Медведев подписал постановление правительства «О внесении изменений в Правила противопожарного режима»
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
Поделиться:
Комментарии: comments252
Тысячи водителей каждый день выкидывают окурки в окно машины, не думая о последствиях.Тысячи водителей каждый день выкидывают окурки в окно машины, не думая о последствиях.Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Теперь многие привычные вещи оказались под запретом. Например:

- Запрещено «на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта».

- Во время уборки зерновых культур и заготовки кормов «в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы» курить разрешается только в специально оборудованных местах.

- Около автомобильных и железных дорог, путепроводов, продуктопроводов запрещено жечь костры, сухую траву, хворост. Собственникам территории нельзя оставлять сухостойные деревья и кустарники.

Пожарные давно говорят, что тлеющие окурки и не потушенные костры приводят к беде. Конечно, не каждый бычок способен начать лесной пожар. Но достаточно и одного раза на миллион брошенных сигарет.

Штраф за нарушение требований пожарной безопасности для граждан: 2-3 тысячи рублей.

Но есть вопрос: как ловить нарушителей? Тысячи водителей каждый день выкидывают окурки в окно машины, не думая о последствиях. Не поставишь контролера около каждого курильщика. Или как в поле ловить комбайнера, который решит перекурить во время уборки «зерновых культур» в необорудованном месте?

Либо власти рассчитывают на сознательность своих людей, либо рассчитывают на «сигналы» от свидетелей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Правительство не будет запрещать курение у подъездов

Российское правительство отказалось запретить курение граждан у подъездов. Соответствующий законопроект был внесен сенаторами в Госдуму 29 июня и в настоящее время проходит стадию предварительного рассмотрения перед первым чтением (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Олег АДАМОВИЧ

 
Читайте также
Если вы увидели в соцсети просьбу о помощи больному ребенку, не спешите переводить деньги на карточку его родителей
Накануне Рождества Христова президент фонда помощи хосписам «Вера» Юлия Матвеева рассказала нашему корреспонденту, как правильно оказать помощь нуждающемуся
Кто вспугнул раскольника Филарета и надо ли отвечать танцующей у храма Собчак?
Официальный спикер Русской православной церкви Владимир Легойда рассказал "КП", ждать ли новых обменов пленными, куда ведут факты в "царском" следствии, и как настроиться на встречу Рождества
Новости 24