Из поездов и машин запретили выбрасывать окурки

8 Янв. 2018 2018-01-08T21:34:08+03:00

Тысячи водителей каждый день выкидывают окурки в окно машины, не думая о последствиях. Фото: EAST NEWS

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Теперь многие привычные вещи оказались под запретом. Например:

- Запрещено «на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта».

- Во время уборки зерновых культур и заготовки кормов «в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы» курить разрешается только в специально оборудованных местах.

- Около автомобильных и железных дорог, путепроводов, продуктопроводов запрещено жечь костры, сухую траву, хворост. Собственникам территории нельзя оставлять сухостойные деревья и кустарники.

Пожарные давно говорят, что тлеющие окурки и не потушенные костры приводят к беде. Конечно, не каждый бычок способен начать лесной пожар. Но достаточно и одного раза на миллион брошенных сигарет.

Штраф за нарушение требований пожарной безопасности для граждан: 2-3 тысячи рублей.

Но есть вопрос: как ловить нарушителей? Тысячи водителей каждый день выкидывают окурки в окно машины, не думая о последствиях. Не поставишь контролера около каждого курильщика. Или как в поле ловить комбайнера, который решит перекурить во время уборки «зерновых культур» в необорудованном месте?

Либо власти рассчитывают на сознательность своих людей, либо рассчитывают на «сигналы» от свидетелей.

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