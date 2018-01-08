Могли ли отравить Хаттаба ядом с «отсроченным сроком действия»

8 Янв. 2018 2018-01-08T19:14:18+03:00

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Почти 16 лет спустя после смерти одного из самых одиозных боевиков, который действовал против российских войск в Чечне на рубеже 20-го и 21-го веков — араба Хаттаба, возникли новые подробности того, как его отправили в мир иной — но насколько они правдоподобны?

Агенство Росбалт сообщило, что Хаттаба, лучшего друга захватчика Буденновска Шамиля Басаева, устранили в результате хитроумной операции, детали которой прежде не оглашались.

Выходец из Саудовской Аравии, террорист Амир ибн аль-Хаттаб, успел повоевать против «неверных» в Афганистане и в Таджикистане, но в полной мере проявил свои разрушительные «таланты» на Северном Кавказе, начиная с января 1995 года.

Считается, что в его учебном центре «Кавказ» в чеченском Сержень-Юрте прошли обучение не менее 10 тысяч боевиков. Доказано, что через Хаттаба шло из-за рубежа финансирование террористов в этом регионе России. Именно «Черный араб» организовывал и возглавлял вместе с Басаевым нападения на Дагестан в 1999-м году. Решением Московского горсуда он был признан заказчиком терактов в Москве, Волгодонске и Буйнакске в те же годы.

Сообщения о том, что Хаттаб устранен, в начале 2000-х появлялись не единожды. Но 25 апреля 2002 года начальник управления программ содействия ФСБ Александр Зданович официально сообщил, что «Хаттаб уничтожен в результате агентурно-боевой операции». Помощник президента Сергей Ястржембский тогда эту информацию подтвердил.

О том, как именно Хаттаба отправили в мир иной, ходили разные версии.

Самая популярная — один из главарей террористов получил с нарочным письмо из-за границы, пропитанное ядовитым составом, и, вскрыв конверт, умер в страшных мучениях в тот же день.

Другая — Хаттаб отравился тушенкой, которую продал человеку из его отряда прапорщик российской армии.

Сопутствующей версией была вербовка личного повара арабского террориста — выходца из Дагестана Ибрагима. Тот якобы приготовил обед из сухпайка российских войск, в состав которого агентом российских спецслужб были добавлены отравленные овощные консервы.

По данным Росбалта, в 2002-м был завербован один из курьеров, доставлявший Хаттабу международную корреспонденцию. После известия о том, что некое важное послание придет в марте 2002-го, Москва направила в Чечню специалиста по нервно-паралитическим ядам замедленного действия. Который, будто бы. и обработал спецсоставом письмо из Саудовской Аравии почти перед самым вручением адресату. Специфика использованного при обработке письма вещества, якобы, была в том, что яд проявляет свои смертельные свойства только спустя время. И Хаттаб, по словам одного из его охранников, прочитав письмо, бросил его в костер. И ни в тот, ни в следующий день внешне лидер террористов не изменился. Лишь через несколько дней в горах ему стало плохо после того, как его группа перекусила найденными там сморчками. Но при этом погибли именно те несколько боевиков, что успели контактировать с письмом — по разным данным от 5 до 10 человек (но как и когда успели подержаться за конверт, который предназначался их вожаку?). В тот же день погиб и сам Хаттаб.

Получить комментариям по «новым, вскрывшимся деталям «устранения одного из самых известных террористов у генерала Здановича не удалось — его телефон был отключен. А экс-помощник президента Сергей Ястржембский сообщил «КП», что он понимает интерес СМИ к данной теме, но в настоящий момент не обладает достаточными сведениями, чтобы комментировать подробности происшествия 16-летней давности.

А вот у людей, которые в тот момент проходили службу в Чечне, возникли сомнения по поводу «новой всплывшей информации».

В частности, если письмо шло из Саудовской Аравии, то оно должно было быть исполнено арабской вязью — а такие послания у последователей ислама «сжигать в костре» не приятно. При том за счет разницы температур и высокой влажности, бумага в горах сразу отсыревала, и для хранения серьезных сообщений бумажные письма точно не годились (они быстро превращались в бесформенный мокрый комок) . Потому важную информацию Хаттабу в марте 2002-го если и передавали, то, скорее всего, в иной форме.

Кстати, в наших частях, дислоцированных в Чечне весной 2002-го, именно версия с отравленными консервами для «Черного араба» из сухпая считали самой реальной...