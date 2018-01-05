Самые необычные имена детей: От Путина до Аладдина

5 Янв. 2018 2018-01-05T01:08:11+03:00

В 2017 году вступил в силу закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания, должности и титулы

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Так что родительского креатива было чуть меньше, чем в прошлые годы. Но без оригинальных имен не обошлось.

Аладдин Сказочный

Белокуриха (Алтайский край), 20.10.2017

Еще два года назад у родителей Аладдина, Ирины и Алексея, были обычные фамилии (сейчас они их не афишируют). Но когда пара решила пожениться, постановила: начать новый род! «Жизнь наша превратилась в сказку», - супруги оттолкнулись от этой идеи и стали Сказочными. Вскоре женщина забеременела.

- Мы сразу решили, что имя должно соответствовать фамилии, то есть тоже быть необычным, - рассказывает 37-летняя мама Ирина.- Поэтому назвали сына Аладдин. Когда об этом написали СМИ, мне в соцсетях начали стучаться мамы других ребятишек с оригинальными именами. Теперь вот «невеста» у Алладина появилась - по имени Жасмин, - смеется 37-летняя Ирина.

Шойгу Джураев

Александров (Владимирская область), 29.01.2017

В семье выходцев из Таджикистана тоже подрастает Путин. Сейчас ему 4 годика. Так назвать мальчика решил дед. А в начале этого года у Путина родился двоюродный брат. Его назвали... Шойгу. Имя тоже выбрано с подачи деда, он, как самый старший в семье, имеет решающее слово.

Защитники семьи Джураевых. Слева - Шойгу, в центре - Путин. А вот мальчик справа получил вполне традиционное имя - Руслан. Фото: Предоставлено семьей Джураевых

- Я очень уважаю Сергея Шойгу, - объясняет дедушка Рахмон Джураев.

- А почему не взяли имя Сергей?

- Сергеев много, а Шойгу - один.

Кстати, следующего малыша Джураевы обещают назвать Собянин.

Путин Абдулкадер

Махачкала (Дагестан), 17.04.2017

Когда у семьи Абдулкадеров, приехавших в Россию из Афганистана, родился мальчик, родители решили назвать его в честь президента своей новой родины - Путиным.

Путина Абдулкадера мать иногда в шутку зовет свое чадо «наш Владимир Владимирович».Фото: СОЦСЕТИ

- Малыш только-только начинает вообще говорить - научился произносить слово «папа» по-русски, - рассказал «Комсомолке» отец маленького Путина Аманулла. - Но мы уже давали нашему мальчику посмотреть его великого тезку по телевизору. Малыш в следующий раз показывал на экран пальчиком, явно уже запомнил Владимира Владимировича в лицо.

Уменьшительно-ласкательного имени для малыша Путина у родителей нет - обращаются всегда в полной форме. А мать иногда в шутку зовет свое чадо «наш Владимир Владимирович».

КРЕАТИВ

БОЧ рВФ 260602 до сих пор живет без паспорта

В семье самого известного мальчика с оригинальным именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический Объект Человек рода Ворониных - Фроловых, родившийся 26.06.2002 года) от внимания журналистов уже устали. Так необычно назвать сына 15 лет назад решили реставратор графики Марина Фролова и художник-карикатурист Вячеслав Воронин.

Оказывается, БОЧ до сих пор не получил паспорт. Сейчас парень учится в одной из московских школ. И, по заверениям отца, временами занятия прогуливает.

- Да кто не прогуливал, я вот тоже, - говорит Вячеслав Воронин.

- К живописи не пытались приучить сына?

- Не считаю это нужным. Рисовать, думаю, он не будет. Спортом одно время увлекался, на карате ходил - это хорошо, в физиономию двинуть сможет.

Снимками подросшего мальчика родители не делятся. И никто из Ворониных - Фроловых не заставляет менять имя подростку, да и привыкли все уже давно: БОЧ и БОЧ.

А КТО ЕЩЕ?

Заря-Заряница играет в шахматы

Заре-Зарянице Воронец из Москвы сейчас 9 лет. Такое имя ей придумал папа. Кстати, второго ребенка в семье тоже зовут необычно - Светозар.

- Но никто таким именам особо не удивляется, - говорит мама девочки Ольга Воронец.

Заря учится в третьем классе. Она увлекается шахматами. И даже занимает призовые места на турнирах.

Весна увлекается боксом

Весна родилась в Санкт-Петербурге 8 лет назад. Правда, не весной - в декабре.

- Мы изначально с супругой выбирали для дочери необычное и красивое имя, - рассказывает Василий Стешин, отец девочки. - В школу приходишь, говорю: «Я - папа Весны», и сразу подскажут, в каком кабинете дочка. Удобно!

Хрупкая и солнечная Весна Стешина. Фото: из архива Василия Стешина

Единственное, что вызывает недоумение у знакомых, - увлечения Весны. Хрупкая и солнечная девочка любит бокс, учится стрелять, мечтает об участии в пятиборье.

СТАТИСТИКА

Саш и Насть стало больше после развала СССР

В столичном Управлении ЗАГС последние годы необычные имена хранили в отдельной папке. Так, в 2017-м исполнилось два года детям по имени Цезарь, Джаз, Рассвет, Севастополь, Сила и Византия, к школе готовятся шестилетние Луна и Ума.

- В первом квартале 2017 года в городе появились на свет мальчики Лавр и Ахиллес, Потап и два Фомы, - рассказали в столичном Управлении ЗАГС. - Одна девочка получила имя Ума, также в Москве родились две Офелии, две Серены и две Юноны.

В этом году наблюдается мода на традиционные славянские и греческие варианты. А еще в список редких имен наряду с Элизабет, Франческой, Паолой, Джулией и Ирис теперь попало некогда популярное имя Зинаида.

По всей стране сказать сложно, но в Москве с 1991 года статистика ЗАГСа показывает, что чаще всего детей называют Анастасиями и Александрами.

- За 26 лет в городе появились 76 797 мальчиков с именем Александр, а имя Анастасия получили 86 117 девочек, - рассказали в столичном Управлении ЗАГС.

Кстати, до 2000-х годов Сашами называли каждого 12-го мальчика!

КОНКРЕТНО

Ряды Ген и Зой редеют

Популярные имена до 2000-х годов...*

✓ мужские: Александр, Дмитрий, Алексей, Андрей, Сергей, Никита, Иван, Максим, Михаил, Артем;

✓ женские: Анастасия, Екатерина, Мария, Анна, Дарья, Александра, Юлия, Ольга, Наталья (Наталия), Виктория.

...и после:

✓ мужские: Александр, Артем, Максим, Иван, Михаил, Даниил (Данила, Данил), Дмитрий, Кирилл, Андрей, Егор;

✓ женские: София (Софья), Мария, Анастасия, Анна, Виктория, Дарья, Елизавета, Полина, Варвара и Алиса.

Редкие имена с 1991 по 2017 год (назвали не более 0,5% всех родившихся малышей):

✓ мужские: Леонид, Станислав, Виталий, Борис, Валерий, Анатолий, Валентин, Аркадий и Геннадий;

✓ женские: Любовь, Валентина, Нина, Людмила, Оксана, Лидия, Галина, Антонина, Алла, Зоя, Инна.

*Данные по Москве.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Люцифера отправили к бабушке

Пермяк Люцифер Меньшиков, сын известной пары сатанистов, не уступает в славе БОЧу. Родители, ласково называющие ребенка Люциком, весь год подкидывали пищу для пересудов. То разводились, то мирились (еженедельник «КП» следил за судьбой семьи - см. kp.ru).

- Сейчас живем вместе, - объясняет Наталья Меньшикова. - Так решила: я Косте (папа Люцика и его брата Вольдемара. - Ред.) доверяю, да и ближе него у меня никого нет. Он теперь с детьми сидит, а я работать пошла, устроилась менеджером по рекламе.

Люцифера бабушки втайне от родителей крестили, так что надеются: сатанинское имя ребенку не навредит. Фото: vk.com

Трехлетнего Люцика и его двухлетнего брата собираются на Новый год отправить к бабушке и дедушке в Крым.

- Они еще маленькие, чтобы нам компанию составлять - гулять же будем! - со значением говорит Наталья.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Помогает беседа в загсе»

Оксана ПУШКИНА, телеведущая, депутат Госдумы:

- Моя бабушка была работником загса. Красивая. Умная. Она регистрировала молодоженов и рождения детей. В послевоенные годы люди тоже давали странные имена детям. И бабушка рассказывала, какие она долгие беседы порой вела с родителями, пожелавшими назвать сына Днепрогэсом, например, или дочь Победой. И молодые мамы и папы прислушивались к ее мнению. Это тоже выход из сегодняшней ситуации. Если интеллект людей подводит, то урок нравоучения, проведенный сотрудниками загса молодым родителям, точно не повредит. А в помощь им - закон.

ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ

Все хотят замуж за Джона Сноу

По самарским улицам ходит герой «Игры престолов» - 20-летний Джон Сноу, в недавнем прошлом Александр Петров. Говорит, хотелось изменить что-то в жизни. А к татуировкам и окрашенным волосам душа не лежала. Вот и решил: если уж что-то менять, то имя.

- Выбирал между Рагнаром (герой сериала «Викинги») и Джоном Сноу. Решил, что второе имя звучит привычнее для российской действительности.

Бывший Александр Петров уверен: новое имя - новая жизнь.Фото: Личный архив

Новое имя своего обладателя буквально поменяло: Джон уверяет, что боится опозорить его и теперь гораздо более взвешенно планирует свою жизнь и поступки. Приятели удивляются, да и дамы сразу обращают внимание.

- У меня есть знакомая, которая очень хочет заполучить такую фамилию в паспорте и даже предлагает пожениться. Но я пока не готов, - признается Джон Сноу.