2017-12-28T15:29:25+03:00
Туризм

Новый год 2018 в самолете: Туристы будут улетать из Москвы 31 декабря даже за пять минут до полуночи!

Новый 2018-й год встретят в самолете пассажиры 41 рейса. Почти все они международные, но есть и по России - в Москву и Новосибирск
Юлия СМИРНОВА
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"Новогодних" самолетов, оказывается, немало! В полете встретят 2018-й год пассажиры 41 рейса."Новогодних" самолетов, оказывается, немало! В полете встретят 2018-й год пассажиры 41 рейса.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Если верить в примету "как Новый год встретишь, так его и проведешь", то любителям путешествий надо встречать Новый год 2018 в самолете, поезде, автомобиле - в общем, в пути. Видимо, так и рассудили туристы, купившие билеты на вечерние рейсы 31 декабря.

"Новогодних" самолетов, оказывается, немало! В полете встретят 2018-й год пассажиры 41 рейса, рассказали "Комсомолке" эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip. И речь только о лайнерах, вылетающих из России - Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Томска. По всему миру их намного больше.

Куда летят романтики, готовые променять елку, оливье и телевизор на кресло в салоне самолета? В основном - на зарубежные курорты. 37 ночных праздничных - за границу: в Таиланд, Вьетнам, Индию, ОАЭ, Катар, Турцию, Мальдивы, Японию, Китай, Ливан, Монголию, Иран, Казахстан и Киргизию. Пассажиры всего четырех бортов в полночь будут поднимать бокал шампанского по дороге из одного российского города в другой: из Санкт-Петербурга и Краснодара в Москву, а также двух рейсов из Москвы в Новосибирск.

Самый удивительный рейс - у авиакомпании Qatar Airway из Москвы в Доху, столицу Катара. Он вылетает из "Домодедово" 31 декабря в 23:55! Так что пассажиры запросто могут спеть хором "Пять минут, пять минут...".

Чуть раньше взмоют в небо лайнеры Emirates из Москвы в Дубай (в 23:50) и туда же из Санкт-Петербурга (в 23.45), а также «Уральских авиалиний» из Москвы в Новосибирск (тоже в 23.45).

Обычно пассажирам, встречающим Новый год в полете, стюардессы разносят шампанское, а поздравляет их командир воздушного судна.

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