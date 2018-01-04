Первый муж артистки Леонид Ярошевский: Узнав об измене Валерии, я наглотался таблеток

4 Янв. 2018 2018-01-04T01:04:20+03:00

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Драматичная судьба артистки, отдавшей лучшие годы жизни мужу-тирану Александру Шульгину, известна всей стране. Написана книга, снят сериал. Но за этой громкой историей затерялся первый супруг певицы, музыкант из Саратова Леонид Ярошевский. По его словам, именно он 32 года назад разглядел талантливую девушку из провинции и привел ее на сцену. Сейчас Ярошевский живет в Германии, в Бонне, работает пианистом в отеле. Недавно он выпустил книгу «Валерия: «паровоз» из Аткарска», где поведал свою точку зрения на брак с будущей звездой. Зачем это было нужно, пианист рассказал «Комсомолке».

«Не дал стать учителем истории»

Десятиклассницу Валерию, тогда еще Аллу Перфилову, 25-летний Ярошевский увидел на одном из конкурсов саратовских ВИА. Шел 1985 год, и музыкант, в ту пору довольно известный в родном городе, искал солистку для своего джаз-рок-квартета.

- Она выгодно отличалась от всех, кого я слышал, - рассказывает первый супруг Валерии. - Выглядела взрослой, серьезной. При этом я сделал скидку на возраст - видел в ней перспективы, знал, что ее голос еще окрепнет. Ну и отправился в Аткарск на поиски.

Верится с трудом, но это тоже Валерия! Все тяготы небогатой жизни провинциальных артистов она сносила легко и с улыбкой. Фото: Из книги

Девушку Ярошевский нашел в местном ДК. И вскоре снова приехал в Аткарск - знакомиться с мамой.

«На мое предложение, чтобы Алла работала с нами, Галина Ивановна ответила пространной речью, из которой следовало, что Аллочка будет историком, так как собирается поступать в университет на истфак, - написал Ярошевский в своей книге. - Фестивали, филармония - это все хорошо, но в их планы это не входит. Да, Аллочка очень музыкальна, но ее профессиональное будущее с музыкой никак не связано. И может, так бы и работала Алла Юрьевна учителем истории в какой-нибудь аткарской школе, если бы не моя настырность и изобретательность.

Козырем в борьбе с будущей тещей стал весомый аргумент: «Видите ли... Филармония дает нам целевые направления для поступления в Гнесинский институт на эстрадное отделение. И если вы согласитесь принять мое предложение, я помогу подготовить программу для поступления».

- Своим появлением я внес сумятицу в их маленькое семейство, - улыбается Леонид Ярошевский. - В итоге мне удалось-таки сбить маму с пути истинного. Она ведь тоже была не чужда музыке и в глубине души понимала, что карьера артистки может сложиться куда интереснее.

Туалет на улице

Так Алла перебралась в большой (по ее меркам) город, вместе с Леонидом стала работать в филармонии, поступила в Гнесинку на заочку. Первое время жила в гостинице, но вскоре Ярошевский забрал ее к себе. Его брак к тому времени распался, и появлению в квартире белокурой красавицы никто не мог помешать. Хотя, по признанию музыканта, первый год он, хоть и «посматривал косо», но ничего лишнего себе не позволял - спали на разных кроватях, общались исключительно как друзья. А еще вместе переносили все тяготы гастрольной жизни.

«В магазинах по области кроме яблочного повидла, подсолнечного масла, лука и хлеба ничего не было, живи как хочешь, а точнее - выживай. Болеть нельзя. Если болеет хотя бы один музыкант - концерт не состоится. Ребятам было полегче: они были старше, да и мужики. А тут 17-летняя девочка, попавшая прямо из-под крыла мамы в такие непростые условия» - так Ярошевский описал начало их карьеры.

Саратов, 1987 год. 19-летняя невеста верила, что вступает в брак на всю жизнь. Фото: Из книги

- Туалет на улице? Тоже мне удивили! Редкий случай, чтобы в гостинице были условия, - посмеивается музыкант. - А еще в номерах было жутко холодно, спали частенько прямо в пальто. Недаром была поговорка «Тяжела и неказиста жизнь советского артиста». Но Алла, надо отдать ей должное, не жаловалась, ничего не просила. Да и что тогда можно было купить? Разве что духи французские у фарцовщиков за 60 рублей. И ты даже не знал, как они называются.

Алла и Леонид были вместе 24 часа в сутки. Через пару лет в таком режиме наставник решился сделать предложение своей протеже. «Свадьба была скромная, гуляли в квартире. Родители, музыканты. Я купил розы, надел выходной костюм и пошел делать предложение руки и сердца. Все произошло на удивление легко и быстро: и мама не возражала, и Алла была согласна».

На вопрос, какой женой оказалась певица, Ярошевский отмахивается: «Мыть, стирать, убирать я и сам умею». Зато на кухне Алла-Валерия была настоящей хозяйкой.

- Помню, она готовила котлеты из краснокочанной капусты, - говорит Ярошевский. - Удивительно, но капуста меняет свой цвет при обработке, и на выходе котлеты получались... зелеными! Даже не зелеными, а изумрудными, как будто радиационными. Но было очень вкусно.

Посвободнее с деньгами стало, когда семья устроилась в саратовский ресторан. За год Ярошевские заработали на автомобиль, но машину не покупали - копили. И при первой же возможности уехали в Москву.

Пела в эротик-шоу

В столице все пришлось начинать сначала - обивать пороги, искать площадку для выступлений. Предложения были разные.

- В какой-то момент Алла согласилась участвовать в эротическом шоу «Стоп-спид», - вспоминает Леонид Ярошевский. - Это была солянка из артистов, которую в Москве собрали какие-то армяне. Вся эротика заключалась в том, что девушки пели в мини-юбках. А одна из них, акробатка-гимнастка, крутила обручи топлес - и это в то время! Грудь у нее была прямо мужская, но на публику все равно действовало. Аллу это не смущало - куда деваться, работа такая.

Впрочем, у Валерии был шанс раньше найти дорогу к славе. Ей одной из первых предложили петь в группе «Комбинация», которую сколотил саратовский композитор Виталий Окороков.

«Он мне позвонил: «Леня, я собираюсь создавать женский ансамбль, приходите с Аллой, поговорим». Я знал Виталия много лет, талантливый пианист и композитор. Пришли. Но песни, которые он показал, нас разочаровали. Во-первых, попса не самого хорошего качества, а во-вторых, Алла должна быть солисткой, а не одной из нескольких. Мы отказались, я - без сожаления, Алла вроде бы тоже. Виталий быстренько нашел замену. И на советской эстраде благодаря ему и его другу Александру Шишинину «заблистали» группа «Комбинация» и Алена Апина».

Путь в обход попсы для Валерии оказался тернистым. Когда на всю страну гремели «Америкэн бой» и «Два кусочека колбаски», она выступала в столичном баре «Таганка-блюз» перед подвыпившей публикой. Но и здесь умудрилась вытянуть счастливый билет, когда в один из вечеров к ней подошел представительный молодой человек. Звали его Александр Шульгин.

«Рыхлое розовое тело, фу»

Хороший костюм, располагающая улыбка, большие роговые очки и дорогое авто - продюсер умел произвести впечатление. К тому же, как выяснилось, раньше он работал с рок-группой «Круиз», а это серьезно. Голосистую Аллу он сразу взял в оборот, предложив записать альбом в Германии.

- Поехали они туда вместе, но что-то не сложилось, поругались и вернулись по отдельности, - рассказывает Ярошевский. - Я тогда уже начал подозревать нехорошее. Хотя жена как-то сказала: «Слушай, Шульгин такой толстый, противный, представляешь розовое рыхлое тело? Я видела, как он загорал». Оказалось, эта версия для меня...

По словам музыканта, в один из дней, когда Алла отпросилась у мужа смотреть фильмы домой к Шульгину (!) и осталась с ночевкой, мир для него рухнул. Не помня себя, он напился в каком-то баре, а после проглотил гремучую смесь из таблеток - жить не хотелось.

- Она потом везде рассказывала, что якобы я пытался инсценировать самоубийство, - возмущается экс-супруг. - Но я же не химик и не врач! Как музыкант может рассчитать количество таблеток? Да и какой смысл в этом? Например, выжил, а почки отказали - это расчет?

Замужество певицы нисколько не смутило напористого Шульгина. Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look

Шрам от ножа - подделка?

Развод, по словам Ярошевского, прошел без объяснений. Лишь однажды, как он описал в своей книге, Алла приехала за кухонной утварью - пара кастрюль, кухонный комбайн, сковорода и какая-то посуда были упакованы к ее приезду. Оставаться в одном городе с бросившей его женщиной музыканту было невыносимо, и когда подвернулся контракт в Европе, он

уехал не раздумывая. Долгие годы о Валерии (кстати, первый муж уверяет, что именно он предложил Алле этот псевдоним) ничего не было слышно. А в 2000-х грянул скандал - развод с Шульгиным, обвинения в побоях и издевательствах. Валерия выпустила книгу-автобиографию, по которой сняли сериал.

- В то, что Шульгин поднимал на нее руку, не верю, - говорит Ярошевский. - Либо я совсем не знал свою жену. В саратовском ресторане мы столько гопников повидали. Были случаи, когда бандиты позволяли себе лишнее слово или какой-то жест. Им мало не казалось! Алла ничего не боялась, отвечала как рубила. А тут годами такие страсти, шрам от ножа на ноге! Посмотреть бы на этот шрам. Есть у меня подозрение, что это был след от фурункула, который Алла подхватила во время первых наших гастролей. А знакомые мне сказали так: «Санек зря бить не будет!» Мужем битая - это же очень удобный типаж, образец для всех российских женщин.

Ярошевский до сих пор жалеет, что пожертвовал карьерой ради жены.

- Я все для нее делал! - говорит музыкант. - Экзамены она в Гнесинке сдавала - кто фонограммы писал? На концертах выступала - то же самое. Песни ей записывал в студии, где-то их показывал. Разве что денег на клип не нашел. Про себя забыл - бросил консерваторию, где учился по классу фортепиано. А ведь я мог кое-чего добиться как пианист!

Кстати, книгу о Валерии экс-супруг написал, чтобы «восстановить справедливость»:

- В прошлом году мы встречались на ток-шоу у Малахова, меня пару месяцев зазывали на эту передачу. Уговорили, но с одним условием: я просил поставить фортепиано, чтобы я сыграл, а она спела. Но ничего этого не было. А Валерия за кулисами в очередной раз продемонстрировала свою звездность, избежав общения со мной при встрече лоб в лоб. В кадре все было так чинно-благородно, она ну прямо святая. Все бывшие жены и мужья собрались, на камеру все друг друга так любят, аж тошно. Я пытался сказать, что было между нами на самом деле. Но мне не дали. И тогда я решил написать книгу, полгода над ней сидел. Зато в ней голая правда - пусть люди знают...

Валерия говорит, что никогда не пыталась усидеть на двух стульях и рассталась с мужем задолго до нового романа. Фото: Igor Primak/Russian Look

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Певица Валерия:

Не считаю, что Ярошевский пожертвовал карьерой ради меня

- Я с детства серьезно занималась вокалом, музыкой и всегда знала, что буду петь на большой сцене. Окончив школу с золотой медалью, я решила поступить в МГУ на исторический факультет (у них была сильная самодеятельность), чтобы добиться своей цели. А когда мы с Ярошевским поехали вместе поступать в Институт им. Гнесиных, я поступила, а он нет. Мама всегда во всем поддерживала меня. Будучи профессионалом, пианисткой с консерваторским образованием, она понимала, что у меня большое будущее.

Что касается быта, Ярошевский действительно умеет убираться, но «золушкой» в доме по обслуживанию мужа и его родственников была я. На кухне я мгновенно завоевала авторитет у всей семьи и соседей. А о казусе с капустой я написала в своей книге...

Ситуацию с Шульгиным автор уместил в один абзац, а ведь это два года жизни. И еще он забыл упомянуть, что к тому моменту, когда я поехала в гости к Шульгину, наши отношения уже закончились. О случае с таблетками могу сказать только одно: жизнь - театр, а люди в нем актеры. После нашего развода Леонид еще год жил со мной в одном городе. А псевдоним я придумала в конце 1991 года, перед самым выходом моего первого альбома. Про мою жизнь со вторым мужем Леонид просто врет. Ему же самому хватило одного разговора с Шульгиным, после которого он написал мне письмо, где предостерегал о коварности Александра.

Я не считаю, что Ярошевский пожертвовал своей карьерой ради меня. Когда я поступала, фонограммы еще были не распространены, и все абитуриенты пели под рояль. Учился Леонид в консерватории заочно, бросил, потому что болели руки. И за 30 лет без меня мог проявить свой талант...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Продюсер Иосиф Пригожин:

Это не мужской поступок

- Выпустить такую книгу - это не мужской поступок! Ну что он сделал для Леры? Он что, ей бриллианты покупал? Они жили в комнате с тараканами. Пусть не обижается, но я за свою семью встану горой. Знаю одно: господин Ярошевский к успеху Валерии, народной артистки России, никакого отношения не имеет. Эта сильная женщина столько пережила, а он спустя 33 года решил на ней заработать, книжки пишет, сказки рассказывает. При этом все эти годы Лера переживала, что сделала больно человеку, уйдя от него. В своей книге, в каждом интервью твердила: «Ленечка такой хороший!» Он был ее первой любовью, а стал первой ошибкой.