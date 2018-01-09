Изменившаяся Елена Корикова показала фото с красавцем- мужчиной

9 Янв. 2018 2018-01-09T13:39:07+03:00

Фанаты порадовались за свою любимицу и одарили ее комплиментами. Причем досталось и спутнику актрисы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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В августе прошлого года актер Сергей Астахов дал интервью о своих отношениях с Еленой Кориковой и что стало причиной их разрыва. Сама актриса никак не стала комментировать эти откровения бывшего возлюбленного, впрочем, как и то, что сейчас происходит в ее личной и профессиональной жизни. Однако, чуть позже красавица завела личный инстаграм, где решила делиться подробностями своей жизни. И на днях опубликовала снимок, где запечатлелась с неизвестным красавцем-мужчиной на горнолыжном курорте. Однако, оказалось, что это не новый избранник звезды, а ее инструктор по горным лыжам.

korikova_official Доброе утро!)Спасибо большое за Ваши искренние слова и пожелания! Хорошего Вам дня и солнечного настроения в душе!А я поехала на гастроли!По возможности буду делится с Вами впечатлениями) #еленакорикова #актриса #кино #театр #доброеутро #

"Спасибо инструктору по горным лыжам Евгению за прекрасное обучение!!! Горы, солнце, счастливые люди вокруг, это так здорово!!! Радость переполняет!!! Делюсь с Вами " – написала актриса. Фанаты порадовались за свою любимицу и одарили ее комплиментами. Причем досталось и спутнику актрисы.

"Какой интересный мужчина рядом с Вами! красавчик!", "Красавица наша!", "Люблю Леночку, счастья и здоровья ,любви, благополучия", "Выглядите очень довольной и счастливой. Рада за вас! Хорошего отдыха!", "Вместе с Вами благодарим Вашего инструктора Евгения Нещадимова. Спасибо ему, что Вы живы, здоровы, храни Вас Господь! Невозможно на Вас наглядеться! Вы – прекрасны!" – рассыпались в комплиментах подписчики.

korikova_official Как хорошо,когда выходные!Можно просто отдыхать и никуда не бежать С Новым Годом!Спасибо за поздравления и пожелания!!!Верю,все задуманное в волшебную Новогоднюю ночь,обязательно сбудется!!!Гармонии Вам!#newyear #winter #actresses#elenakorikova#korikovaofficial

Впрочем, нашлись и те пользователи Сети, которые отметили, что 45-летняя Корикова сильно изменилась. И все из-за увлечения актрисы "уколами красоты". Будто бы из-за них лицо Елены стало похожим на маску.