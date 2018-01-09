Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора острова Гуам белорусским флотом «адмирала Лукашенко»

9 Янв. 2018 2018-01-09T15:01:03+03:00

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Телефонные шутники из России вновь затроллили американский истеблишмент. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) дозвонились губернатору острова Гуам Эдварду "Эдди" База Кальво. Звонили от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Весельчаки убедили Эдди, что незалежная продала-таки Северной Корее ракеты, которые Ким Чен Ын нацелил на американские территории. Но пранкеры раскрыли губернатору ключевой секрет – ракеты с брачком.

Лексус: «Я вас заверяю - за 20 лет у нас были сложные ситуации в военных разработках. Много деталей украли. И ракеты, проданные Северной Корее, плохого качества. Прекрасно знаю наши ракеты. До вас ничего не долетит».

Губернатор Гуама: «Это хорошие новости. Хорошо, что вы донесли позицию о том, что способности этих ракет не позволят им достичь Гуама».

- Были новости о том, что у Кин Чен Ына есть ракеты, достигающие Гуама, - поделился с "КП" подробностями розыгрыша пранкер Вован. - Это остров в Тихом океане под юрисдикцией США, где стоит американская военная база. Вот мы и решили пообщаться с местными властями от имени чиновников Украины, чтобы узнать мысли американцев об угрозе от Северной Кореи. Мы сказали, что Украина поставляла детали для северокорейских ракет. Губернатор Гуама пообещал пожаловаться Трампу. Затем мы сказали, что эти украинские детали бракованные, и ракеты не долетят до Штатов. Эдвард обрадовался и поздравил нас с успешной аферой и похвалил, что Украина одурачила Ким Чен Ына.

Затем губернатор Гуама пригласил Гройсмана и Порошенко (а на самом деле Вована и Лексуса) погреть бока на пляжах его острова.

- Еще мы предупредили губернатора База Кальво, что на Гуам идет адмирал Лукашенко со всем белорусским флотом, - рассказал пранкер. - Эдвард пообещал предупредить Трампа о надвигающейся угрозе...