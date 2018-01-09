В потребительскую корзину добавят мяса и рыбы
Минтруд задумал пересмотреть состав потребительской корзины россиян. Это такой минимальный набор продуктов, которого, как считается, достаточно для жизни. В ведомстве обратили внимание, что он не соответствует нормам Минздрава.
- В действующей корзине «перебор» хлебных продуктов и картофеля, - пояснил министр труда Максим Топилин. - И наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов питания к оптимальному - главная задача новой потребительской корзины.
Эксперты тоже говорят, что корзину пора менять.
- По закону, ее состав меняется раз в 5 лет. Последние изменения были в 2012 году, так что правительство уже запаздывает, - объясняет Светлана Бирюкова, ведущий научный сотрудник Института социальной политики ВШЭ. – Насколько быстро будет утвержден новый состав, неизвестно. Думаю, по этому поводу будет большая дискуссия экономического блока и социального.
А дискуссия будет вот почему. Потребительская корзина – не просто условный ассортимент продуктов. К ее стоимости привязан прожиточный минимум. Если в корзину, по рекомендации Минтруда, включат больше мяса, рыбы и фруктов – ее стоимость вырастет. А значит, придется поднять и величину прожиточного минимума населения. Вслед за этим надо будет выделять больше денег малоимущим. Пенсионерам доплачивают до прожиточного минимума, если их пенсия ниже. Придется увеличивать и зарплаты бюджетникам. Решено, что в 2019 году минимальную зарплату «сравняют» с прожиточным минимумом. На это уже выделено 70 млрд рублей. Очевидно, что нужно будет добавить.
Правда, Топилин заметил, что способ вычисления прожиточного минимума могут и пересмотреть. Например, взять на основу так называемую медианную зарплату. Это зарплата тех работников, которые находятся в середине списка. По данным РИА-Рейтинг, в 2017 году в России она равнялась 25 тысячам рублей. Прожиточный минимум в США, Великобритании и Германии равен 40% от медианного дохода. У нас уже чуть больше – 43%.
НАБОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ ДЛЯ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ (В ГОД)
Набор потребительской корзины для трудоспособного населения (в год)Фото: Рушан КАЮМОВ
НАБОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ РЕКОМЕНДАЦИЯ МИНЗДРАВА, 2016 г. (кг в год)
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, крупы) – 126,5 96
Картофель – 100,4 90
Овощи и бахчевые – 114 140
Фрукты свежие – 60 100
Сахар и кондитерские изделия – 23,8 24
Мясопродукты – 58,6 73
Рыбопродукты – 18,5 22
Молоко и молочные продукты – 290 325
Яйца (шт) – 210 260
Масло, жиры – 11 12
Прочие продукты (чай, соль, специи) – 4,9 4