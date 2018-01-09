В потребительскую корзину добавят мяса и рыбы

9 Янв. 2018 2018-01-09T18:39:25+03:00

Потребительская корзина – не просто условный ассортимент продуктов. К ее стоимости привязан прожиточный минимум Фото: Евгения ГУСЕВА

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Минтруд задумал пересмотреть состав потребительской корзины россиян. Это такой минимальный набор продуктов, которого, как считается, достаточно для жизни. В ведомстве обратили внимание, что он не соответствует нормам Минздрава.

- В действующей корзине «перебор» хлебных продуктов и картофеля, - пояснил министр труда Максим Топилин. - И наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов питания к оптимальному - главная задача новой потребительской корзины.

Эксперты тоже говорят, что корзину пора менять.

- По закону, ее состав меняется раз в 5 лет. Последние изменения были в 2012 году, так что правительство уже запаздывает, - объясняет Светлана Бирюкова, ведущий научный сотрудник Института социальной политики ВШЭ. – Насколько быстро будет утвержден новый состав, неизвестно. Думаю, по этому поводу будет большая дискуссия экономического блока и социального.

А дискуссия будет вот почему. Потребительская корзина – не просто условный ассортимент продуктов. К ее стоимости привязан прожиточный минимум. Если в корзину, по рекомендации Минтруда, включат больше мяса, рыбы и фруктов – ее стоимость вырастет. А значит, придется поднять и величину прожиточного минимума населения. Вслед за этим надо будет выделять больше денег малоимущим. Пенсионерам доплачивают до прожиточного минимума, если их пенсия ниже. Придется увеличивать и зарплаты бюджетникам. Решено, что в 2019 году минимальную зарплату «сравняют» с прожиточным минимумом. На это уже выделено 70 млрд рублей. Очевидно, что нужно будет добавить.

Правда, Топилин заметил, что способ вычисления прожиточного минимума могут и пересмотреть. Например, взять на основу так называемую медианную зарплату. Это зарплата тех работников, которые находятся в середине списка. По данным РИА-Рейтинг, в 2017 году в России она равнялась 25 тысячам рублей. Прожиточный минимум в США, Великобритании и Германии равен 40% от медианного дохода. У нас уже чуть больше – 43%.

НАБОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ ДЛЯ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ (В ГОД)

Набор потребительской корзины для трудоспособного населения (в год)Фото: Рушан КАЮМОВ

НАБОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ РЕКОМЕНДАЦИЯ МИНЗДРАВА, 2016 г. (кг в год)

Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, крупы) – 126,5 96

Картофель – 100,4 90

Овощи и бахчевые – 114 140

Фрукты свежие – 60 100

Сахар и кондитерские изделия – 23,8 24

Мясопродукты – 58,6 73

Рыбопродукты – 18,5 22

Молоко и молочные продукты – 290 325

Яйца (шт) – 210 260

Масло, жиры – 11 12

Прочие продукты (чай, соль, специи) – 4,9 4