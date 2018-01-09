Социалистическая Белоруссия: средневековые замки и драники

9 Янв. 2018 2018-01-09T17:22:56+03:00

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Нормальные люди планируют путешествия: за полгода заказывают отели.

А меня стукнуло в голову 1 января. Я клеила пряничный домик и вдруг поняла: не хочу все каникулы сидеть дома, толкаться в Москве и ходить по гостям с оливье. Хочу средневековых замков, картофельных драников и отправиться.

Вошла в комнату, где мальчики и муж собирали под елкой дареное дедом Морозом лего, и объявила:

- Мы едем в Белоруссию.

И все с криками «ура» побежали скидывать вещи в дорожные сумки.

Справка «КП».

Многие не знают, что в Республике Беларусь вообще есть замки: «Там же скука, социализм и Лукашенко!», - интернет, наоборот, перечисляет штук сорок крепостных стен.

В реале действующих замков шесть: Мирский, Несвижский, Коссовский, Лидский и два Гродненских, Старый и Новый. Остальные существуют в руинах или народной памяти: «На этом месте в 15-м веке был» (и фото зеленого луга).

Еще недавно во всех замках располагались здравницы, колхозы или санатории, и состояние зданий было плачевное. Теперь везде расписные балки, старинные гобелены и средневековая музыка. Реставрация велась на средства и под руководством государства, поэтому никакой лепнины из пластмассы. Госконтроль, да.

ДОРОГА: ОТМЕННАЯ

От Москвы до Минска – 713 километров по прямой, по чудесному шоссе М1: через каждые несколько км – заправки с кафе, бесплатными туалетами и магазинами. Мы договорились ехать без остановок с мешком бутербродов, но под Вязьмой дети все равно выпросили хот-дог и картошку. Каникулы же!

Итог: если ехать по знакам без превышения скорости и заложить несколько «санитарных» остановок, на дорогу уйдет 10-11 часов. Одну остановку придется совершить по любому: от границы Смоленской области начинается ряд палаток с надписью «Green cart»/«Зеленая карта». Это международная автостраховка, ее нужно оформить. Цена вопроса - семь минут и 790 рублей на 16 дней.

Бензин в одну сторону, от Москвы до первого замка в Несвижи, обойдется примерно в 4500 рублей.

ГРАНИЦА (СПОЙЛЕР: ЕЕ НЕТ)

Границы… не существует. То есть буквально, ни постов, ни даже указателей! Мы пять минут препирались, в Беларуси мы уже или нет, как вдруг увидели огромную сверкающую надпись «Казино» и примолкли.

Всем памятна история, как из российских городов выгнали все эти «Кристаллы» и «Шангри-Ла». Предполагалось, что они переедут в четыре игровые зоны на окраинах РФ, но проект оказался мертворожденным. Я думала, бизнес ушел в интернет и подполье, а он всплыл на границе РБ! Честно скажу, забавно смотрятся социальные билборды «Служу Айчыне» (Отчизне. – Ред.) рядом с рекламой казино. Социализм с издержками 90-х!

ГОСТИНИЦЫ И ПРОЗА ЖИЗНИ

Чтобы закончить с прозой: гостиниц в Минске и туристических местечках масса, цены от 44 белорусских «зайчиков» за двухместный номер (нам пришлось брать два), до 270 за двухкомнатный люкс (дешевле не было).

Деньги считать просто: 1 белорусский рубль = 30 российским. Менять и даже снимать валюту в банкоматах - излишество нехорошее: везде, в магазинах и на заправках, принимают карты российских банков. Но мы, на всякий случай, сняли наличку на сувениры: Минск набит отделениями нашего «Альфа-банка».

Российские телефоны – работают, интернет в роуминге подключается (только надо заранее положить на телефон деньги из расчета 500 рублей в день: разобраться, как их зачислить из Белоруссии, мы так и не смогли, пришлось просить родственников, оставшихся в Москве).

Вокруг все абсолютно говорят по-русски (за несколько дней я вообще не слышала белорусской мовы, а социальные плакаты, объясняющие: «Дзякуй – это спасибо», «Клюква называется журавiны», - свидетельствует, что размовлять люди просто не умеют. Ну, нам так и комфортнее).

Отели и в частных домах, и со шведским столом, и с кондиционированным воздухом – на любой вкус. Единственное: дети должны быть вписаны в паспорт родителей, а то администраторы жаловались, что россияне часто забивают на оформление документов, а у них с этим строго. Беларусь – не Россия!

КОЕ-ЧТО О РАЗДЕЛЕ ПОЛЬШИ

Несвиж – бывшая территория Польши: Гитлер перешел границу этой страны 1 сентября 39-го года, СССР – 17-го. Пакт Молотова-Риббентропа, советско-фашистский парад в Бресте.

И видно, что это Европа: двухуровневые черепичные крыши, кресты возле каждой деревни, костелы и ратуши…

Можно рефлексировать, что мы вот так вступили во Вторую мировую войну на стороне оккупантов, но я предлагаю вспомнить, что до революции все Царство Польское входило в состав России, Самодержец Всероссийский звался Царь Польский.

Мы свое взяли.

Вокруг натуральная ПольшаФото: Ульяна СКОЙБЕДА

НЕСВИЖ, РАДЗИВИЛЛЫ И ЛЕГЕНДЫ

Несвижский замок прекрасен: зеленые фонари бутылочного стекла, старинные изразцы, рождественские ели, свисающие с потолка. Ров с водой и пруды.

Изюминка Несвижа - фонари бутылочного стеклаФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Владели замком Радзивиллы: местные богатеи, с 13-го века служившие то Польше, то Литве (смотря, кому отходила территория), а теперь с какого-то перепугу ставшие национальным достоянием Беларуси (портреты Радзивиллов на обочинах через каждый километр, а Лукашенко, к примеру, ни одного).

Несвиж, ратуша. Памятник 16 векаФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Эти Радзивиллы были выжиги-капиталисты, держали несколько мануфактур, заводы и были страшные, как моя жизнь (портретов в изобилии). Что не помешало одной из семьи, Барбаре, охмурить польского королевича Сигизмунда и короноваться. Это очень печальная история: брак наследника и простолюдинки был тайным, но тут папа-король помер, и мама, натурально, стала искать сыну достойную династическую невесту. Ан, нет, сынка-то оказался женат!

Замок Радзивиллов в НесвижиФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Мама в ярости отвалила в Италию, откуда была родом, а Барбару, видимо, отравила, потому что цветущая молодая женщина вдруг стала помирать. Она покрылась язвами, чирья лопались и источали такое зловоние, что бежали слуги и доктора. Один Сигизмунд до конца был с Барбарой. По легенде, он шел пешком за гробом от Кракова до Вильно, где молодая завещала похоронить себя. Она царствовала 5 месяцев и 3 дня: была венчана на престол в декабре 1550 года, скончалась в мае 1551-го. Но… это не самое страшное!

Интерьеры Несвижского замкаФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Сигизмунд устроил спиритический сеанс с зеркалами, чтобы вызвать дух любимой, известны даже фамилии участников: Мнишек и Твардовский (какие знакомые фамилии!). Короля предупреждали: появившееся привидение РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ, но он не выдержал, вырвался… раздался взрыв, запахло трупным запахом, а душа Барбары навсегда осталась бродить по Несвижскому замку… который, правда, был заложен несколько позже ее смерти!

Наш корреспондент в интерьерах дворцаФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Легенда такая легенда.

Черную даму видят в замке перед бедствиями. Немцы, оккупировавшие Несвиж в 41-м, кричали: «Шварц фрау!», - и убегали.

Теперь туристы греют на этой истории уши, катаясь по парку в двуколке.

ЕДА: ФЛЯКИ, САЛО, СМЯТАНА

Перед кафе в Белоруссии висят вывески: «Мы не делаем суши! Мы не готовим пасту! У нас местная кухня!», - и я горячо приветствую такую постановку вопроса.

В Беларусь следует ехать, чтобы есть драники.

"Мы не делаем суши! Мы не готовим пасту! У нас местная кухня!", - вывеска одного из кафеФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Они здесь даже в «Макдоналдсе», с «Биосмятаной» (вкусно, язык проглотить!), а в ресторанах - с жареным мясом, поджаркой, или «с мачанкой»: готовые картофельные оладьи укладывают в горшочек со сливочно-сырным соусом, перекладывают кусками домашней колбасы и томят в духовке так, что хрустящая корочка обмякает; потом доливают свежей сметаны.

В Беларусь стоит ехать, чтобы есть драники!Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

К драникам здесь предлагают карпаччо по-белорусски: сало, нарезанное тончайшими лепестками, и национальное польское блюдо фляки, знакомое по детективам Хмелевской, и оказавшееся… легчайшим супом из куриных желудков, сваренных до мягкости.

Карпаччо по-белорусски - это салоФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Кафе в городке Мир, в который мы переехали после Несвижа, оказалось на задворках костела, в здании 15-го века (кирпичные стены, ковка, весь антураж). Посетителей здесь водят в подвал и рассказывают, что раньше между Мирским и Несвижским замками (тридцать км по карте) был подземный ход наподобие метро: по нему могли рядом проехать две кареты.

И, вот, якобы именно в этом подвале…

Хорошая вещь – реклама!

В мирском кафе "Дорога замков" посетителей водят в подвал 15-го века и рассказывают, что когда-то здесь был подземный ход. Хорошая вещь - реклама!Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Кстати уж, Мирский замок принадлежал тем же Радзивиллам: в Несвиже они жили, а сюда приезжали на охоту и на балы (понятно, почему все их ненавидели?). По цвету замок шоколадно-марципановый, как сливочная помадка, облитая глазурью, а внутри пахнет гусем с бадьяном (в одном крыле там – гостиница и ресторан).

Отличный обед на четверых в туристическом месте стоит 50-90 белорусских рублей (это, чтобы каждый заказал все, что хочет, потом дети передумали, взяли еще по порции супа и т. д.).

Билет в замок – 16 рублей за взрослого и 8 рублей за ребенка (дошкольники – бесплатно).

Катание на пролетке или выстрел из средневековой мортиры во дворе замка – 5 рублей.

ПРЕТЕНЗИИ (ЖЕМЧУГ МЕЛКИЙ)

Так получилось, что я видела Несвижский и Мирский замки до реставрации, и представляю, какой путь прошли белорусские власти и архитекторы. Они получили полуразрушенные стены в лишаях и подтеках, с засыпанными рвами, а сотворили чудо света.

И все-таки одна претензия у меня имеется.

Во дворе замка белорусы косплеят средневековых шотландцев, которые тоже отметились на этих землях: казнят туристовФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Человек, приехавший послушать местные легенды о Радзивиллах, не может оплатить в замке экскурсию: ее заказывают только заранее и только на группу от 15-20 человек. В итоге, мы ходили за групповыми экскурсиями и подслушивали, и это советовали нам сами музейные работники.

Крепостные воротаФото: Ульяна СКОЙБЕДА

И только уйдя из Мирского замка, мы прочитали, что в его башнях тоже кто-то гремит цепями, а пруд не замерзает, пока в нем кто-нибудь не утонет, и люди постоянно тонут…

Годные легенды.

Хотелось бы слушать их на законном основании. Тем более, что экскурсии есть очень интересные: с дегустацией средневековой кухни, например.

НЕМОДНО, ЗНАЧИТ, НЕ ТЕСНО

Мы непременно вернемся в Беларусь. Мы не доехали до сказочно красивого дворца Пусловских в Коссове, не видели линию Сталина и Брестскую крепость...

В Белоруссии есть, что посмотреть (и что съесть).

Но главное, что прельщает меня в этой полузагранице – отсутствие столичной давки.

Мои знакомые на эти праздники рванули в Питер: на «Аврору» стояли час, в Арсенал – полтора часа…

А белорусские замки - пока что не модный курорт.

Спешите успеть.