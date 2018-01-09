Почему Дональд Трамп будет избран на второй срок

9 Янв. 2018 2018-01-09T17:22:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Похоже, если Трамп останется президентом США на второй срок, это многих там разозлит. Но мало кого удивит. Именно такое впечатление я вынес из новогодней поездки в США.

Общался с десятками самых разных людей: водителями такси и промышленниками - миллиардерами, персоналом отелей и профессурой элитных вузов. Спектр мнений о Трампе граждан существенно отличается от общей тональности публикаций федеральных американских СМИ. Масс-медиа Нью-Йорка и бюрократия Вашингтона с Трампом воюют. Но масса граждан перестала доверять ведущим СМИ страны. И крайне не довольна этой самой бюрократией.

И чету Клинтон, и весь клан высокопоставленного чиновничества эпохи Обамы люди называют жуликами, говорят о необходимости очищения властных структур от полчищ недобросовестной «элиты».

И средний класс, и университетские интеллектуалы, и большой бизнес Обамой и его окружением не довольны по понятным причинам. Считают, что демократы увлекались популизмом, раздавали трудновыполнимые обещания пассивным слоям населения, не вовлеченным в производство. В результате принятых решений миллионам людей стало не выгодно работать. Сложились огромные диспропорции в экономической жизни, резко упала общая эффективность организации экономической сферы. Налогоплательщику это не нравится.

Причины поражения демократов никто не отменял. И сегодня многих волнует не экстравагантность Трампа, не спекуляции его оппонентов на трудностях в работе команды президента, а реальные перспективы развития страны.

Между тем, при Трампе безработица в США низка, как никогда, а индексы промышленного производства бьют позитивные рекорды.

К тому же понятно, что Америке нужны эффективные рецепты решения новых проблем. Бесконечное удовлетворение потребностей страны за счет печатания денег невозможно. Вынос индустриальных производств из США в Азию обернулся огромными издержками и утратил по существу экономический смысл. При движении по старым рельсам глобальная конкуренция с Китаем не сулит выигрыша. И так далее.

В этой связи опытный и успешный бизнесмен во главе страны внушает надежды. В противовес предшественникам Трампа – «политиканам», «болтунам».

Трамп же оказался крепким орешком. Обретя в твиттере 45 миллионов подписчиков, общается со страной напрямую, без посредников. Делает, что считает нужным, не обращая внимания на вопли оппонентов. И выбрал для себя ближайшие приоритеты, связанные с удовлетворением насущных интересов американцев. По всей видимости, это и обуславливает его перспективы. Впрочем, поживем – увидим.