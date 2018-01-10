52-летняя Брук Шилдс о своей красоте : "Все дело в том, что это не моё тело"

10 Янв. 2018 2018-01-10T17:34:57+03:00

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Брук Шилдс уже 52 года! Верится с трудом. Хотя, по правде сказать, она никогда не выглядела на свой возраст. В чем ее секрет? Об этом она сама рассказала в интервью журналу Health.

«Я открою вам небольшой секрет. То тело, за которое меня так хвалят на протяжении многих лет, оно... не мое.

Вернее, не совсем мое. На съемках у меня всегда был двойник. Дублерша. Поэтому часто в фильмах вы видите мое лицо и тело другой модели. Так сказать, законы жанра. Зато у меня никогда не было повода для переживаний по поводу того, как я выгляжу, я всегда знала, что получу красивую картинку.

Поэтому долго даже не задумывалась о кремах для тела, массажах, процедурах. На том, как выглядит моя фигура и и как ее сохранить, я сосредоточилась уже после пятидесяти».

"Я никогда не была тощей. Спортивной - да, но тощей никогда! В конце концов, я не модель - это для них важна худоба, а я актриса. В нашем мире тело оценивается по другим параметрам".

Конечно, я хожу на фитнес. Тренируюсь с подругой. Она очень тоненькая и стройная, и я как-то подумала: «Вот бы мне быть такой». Но вовремя себя одернула: думаю, сравнивать себя с кем-то еще опасно.

Слава к Брук пришла после съемок в "Голубой лагуне". Кадр из фильма.

Я всегда говорю своим дочерям, что они выглядят потрясающе, и это так здорово - наблюдать за тем, как они вытягиваются, как меняются их фигуры. Они стали уже совсем взрослыми, и я теперь частенько прислушиваюсь к их советам.

Этим летом я носила слитный купальный костюм, и в какой-то момент старшая дочь сказала: «Знаешь что? Ты не можешь носить это! Это скрывает твою задницу полностью, так она выглядит только больше». Я опешила: "У меня не тот возраст, чтобы вилять висячей попой". Но дочь все равно заставила меня надеть новый купальник, раздельный и такой маленький, что ужас. Но знаете, в нем моя попа на самом деле выглядит меньше.

Мой муж это, кстати, тоже отметил. В общем, теперь красоте я во многом учусь у своих дочерей.

Что касается тренировок, то сейчас делаю упор на пилатес с частным учителем. Это недешевое удовольствие, по крайней мере, для меня, но тут важную роль играет психология - когда ты переплачиваешь когда у тебя есть строго назначенное время с человеком для тренировок, отлынивать гораздо сложнее, чем при групповых занятиях.

А кроме фитнеса, я, сколько себя помню, всегда занималась танцами. У меня было четыре операции на ногах и две на колене - все от бродвейских выступлений.

Еще люблю висеть на турнике вверх головой, и делать упражнения на растяжку подколенного сухожилия и приседания. Это невероятным образом сказывается на моей спине. Как она похрустывает и выравнивается. Это очень сложно, но это действительно здорово, и я сразу отмечаю разницу "до" и "после".

"Сколько себя помню, я всегда занималась танцами". Фото: Splash News

Знаете, я заметила, что если сама себе скажу: «Все, больше не буду есть мороженое» или «Не буду пить алкогольные напитки», то все, что я буду хотеть после этого, это съесть мороженое и пригубить вина. Но я держусь. Это похоже на психологическую битву - и тут важно выстоять.

Да, я могу выпить немного алкоголя, просто в меру. И стараюсь пить как можно больше воды.

Чувствую ли я себя на свои 52 года? Нет, ни капли. По своим ощущениям, я застряла где-то между 38 и 42 годами, как-то так.

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