2018-01-09T14:13:53+03:00
В мире

Востоковед Семён Багдасаров: «Если Иран уйдёт из Сирии, нам придётся поддерживать её в одиночку»

Кто стоит за очередной попыткой «цветной революции» в исламской республике
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia
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За последнюю неделю размах протестов утих, но они продолжаютсяЗа последнюю неделю размах протестов утих, но они продолжаютсяФото: REUTERS
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Под Новый год в Иране разразились крупнейшие за последнее десятилетие массовые митинги. Состав протестантов весьма пёстрый: от коммунистов до монархистов и от прозападных либералов до исламских радикалов. А их политические требования порой напоминают взаимоисключающие параграфы. В то же время события в исламской республике могут повлиять и на Москву, которая сейчас вместе с Тегераном ведёт сложнейшую партию в Сирии. Такое мнение в беседе с «Комсомолкой» высказал востоковед, директор Центра изучения Ближнего востока и Центральной Азии Семён Багдасаров:

— За последнюю неделю размах протестов утих, но они продолжаются. Волнениями охвачен 101 город во всех останах (провинциях). То есть, в отличие от попытки «цветной революции» 2009 года, на сей раз выступления идут не только в Тегеране, но и по всей стране. Ситуация разжигается из-за рубежа: есть сведения, что в Эрбиле (соседний Иракский Курдистан) под эгидой ЦРУ действует негласный штаб по координации митингов. Многие участники протестов симпатизируют антиправительственной организации «Моджахедин-э Халк», чья штаб-квартира находится в Париже.

В то же время люди выходят на улицы и из-за внутренних проблем, растущего неравенства и свертывания программ социальной поддержки. Внутри иранской элиты нарастают разногласия между «реформаторами» и «консерваторами». Сторонник последних, экс-президент Махмуд Ахмадинежад, даже засветился в протестах и сейчас посажен под домашний арест. Или другой пример: мощнейшие студенческие выступления сейчас идут в городе Кум. Но там большинство учебных заведений — медресе (исламские духовные семинарии), этот город даже называют «фабрикой по изготовлению мулл». То есть очень многие выступают как раз против либеральных экспериментов властей и за консервативные ценности.

Чем бы ни закончились нынешние события, Тегеран в любом случае может задуматься о сокращении расходов на внешнюю политику (сейчас он активно участвует в сирийском, иракском, ливанском и йеменском конфликтах). Так, только на экономическую и военную поддержку сирийского режима Иран потратил 7-9 млрд долларов, что при беднеющем населении и новых американских санкциях становится весьма накладно. Но тогда бремя этой поддержки, без которой власть официального Дамаска может рухнуть, придется взвалить на себя России. Что грозит еще больше осложнить ситуацию на Ближнем Востоке.

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