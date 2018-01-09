ВАДА ищет допинг в российском футболе

9 Янв. 2018 2018-01-09T16:59:51+03:00

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Международная федерация футбола (ФИФА) требует данные о 19 допинг-пробах, взятых у российских футболистов пять лет назад. Официально эти пробы считаются чистыми. Но ФИФА под давлением ВАДА все равно просит предоставить все данные о них. Зачем - это главный вопрос.

Что за пробы?

Эти пробы были взяты в 2012-2013 годах. У кого - это информация как обычно засекречена. Но российские СМИ называют 19 фамилий. Среди них много важных игроков для нынешней сборной России: Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Денис Глушаков и Александр Самедов (оба - «Спартак»), Александр Кокорин и Юрий Жирков (оба «Зенит»)... По неофициальной информации пробы были взяты у футболистов Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), когда те находились в расположении своих клубов. То есть к сборной России претензий вроде бы нет. Но звучность имен все равно настораживает.

Что с этими пробами не так?

По документам там все хорошо. Результаты всех проб на допинг заносятся в специальную международную систему ADAMS, и там указано, что все с этими пробами чисто. Но ВАДА через ФИФА все равно требует перепроверить эти пробы. Там ссылаются на то, что главный информатор ВАДА Григорий Родченков, возглавляя Московскую антидопинговую лабораторию, мог менять результаты в системе ADAMS и выдавать грязные пробы за чистые.

Почему бы не перепроверить?

Это невозможно. Все пробирки с пробами сейчас арестованы Следственным комитетом РФ в рамках расследования уголовного дела Григория Родченкова. Отдать их - значит нарушить законы РФ. Но самое парадоксальное то, что даже отдав чистые пробы, можно нарваться на крупные неприятности. Несколько российских спортсменов, таких как лыжник Никита Крюков или скелетонист Александр Третьяков, были дисквалифицированы комиссией Освальда, несмотря на то, что на их пробирках из Сочи-2014 не было обнаружено царапин, соли, а сами пробы были чисты. Все это не спасло российских спортсменов - у них отобрали медали на основании, того, что «русские могли научиться вскрывать пробирки без следов».

Что будет дальше?

Возможно, это провокация ВАДА. Всемирное антидопинговое агентство впрямую давит на ФИФА, и угрожает выпустить против нее Родченкова с новыми сенсационными разоблачениями. Его адвокаты уже обвинили ФИФА, что та не хочет разговаривать с информатором, и вообще бороться за чистоту своего вида спорта. Но все это похоже на операцию ВАДА, которое давно мечтает подобраться к пробиркам, которые опечатаны Следственным комитетом. Вот попробовали зайти со стороны футболистов. ФИФА пока сопротивляется, и говорит, что ни в чем россиян не обвиняет. Но запросы к нам шлет. Российский футбольный союз (РФС) сейчас пытается отбиться от этой атаки. РФС уже создал специальную комиссию, собрал все данные по 19 допинг-пробам и отправил их в ФИФА. В ближайшее время должны быть опрошены все доктора, которые работали с футболистами в клубах в этот момент. Собраны все терапевтические исключения, действовавшие у футболистов в то время. Но давление, скорее всего, будет только расти.

Список 19-ти

Издание «Советский Спорт» опубликовало фамилии 19 футболистов, допинг-пробами которых интересуется ФИФА и ВАДА.

Код пробы Футболист Клуб

А0016 Игорь Акинфеев ЦСКА А0185 Алан Дзагоев ЦСКА А0199 Виктор Файзулин Зенит А0242 Денис Глушаков Спартак А0257 Владимир Гранат Рубин А0279 Сергей Игнашевич ЦСКА А0307 Максим Канунников Рубин А0324 Александр Кержаков завершил карьеру А0370 Александр Кокорин Зенит А0377 Дмитрий Комбаров Спартак А0413 Алексей Козлов Динамо А0490 Юрий Лодыгин Зенит А0551 Павел Могилевец Ростов А0737 Александр Самедов Спартак А0761 Андрей Семенов Ахмат А0780 Олег Шатов Зенит А0783 Георгий Щенников ЦСКА А0796 Роман Широков завершил карьеру А0997 Юрий Жирков Зенит