2018-01-09T17:02:06+03:00
В мире

За секс-домогательства к немецкой школьнице мигрант отделался штрафом в 600 евро

Несмотря на видеодоказательства, суд посчитал преступление против несовершеннолетней малозначительным
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia
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В Баварии мигрант отделался штрафом после обвинения в изнасиловании школьницы.В Баварии мигрант отделался штрафом после обвинения в изнасиловании школьницы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Отвратительная история стряслась в городке Альтэтинг (ФРГ, Бавария). 15-летняя школьница, чьё имя не разглашается, ехала в автобусе, когда сидящий в соседнем кресле беженец из Афганистана принялся оказывать ей знаки внимания. Кульминацией этого мультикультурного общения стала, как бы сказать помягче, крайняя плоть, которую 22-летний парень продемонстрировал несовершеннолетней. Девочке удалось сделать видеозапись непотребства на телефон, что стало главным доказательством в обвинении против «нового европейца».

Баварская прокуратура пыталась спустить расследование на тормозах, и лишь после возмущения в соцсетях и региональной прессе передала материалы в суд. Однако немецкая Фемида проявила ангельскую кротость: рассмотрение дела прошло в упрощённом режиме, и судья присудил афганцу штраф в 600 евро. Адвокат ответчика заверил, что тот посетит специальные образовательные курсы по нормам этикета при общении с противоположным полом, передаёт издание Wochenblatt.

Примечательно, что западные правозащитники и феминистки, в последние годы развернувшие яростную кампанию по «защите женщин от мужских домогательств», на сей раз почему-то молчат.

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