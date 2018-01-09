Россиянам начали отказывать в назначении пенсии

9 Янв. 2018 2018-01-09T19:38:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошлом году Пенсионный фонд отказывал людям в назначении страховой пенсии по старости. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава Минтруда Максим Топилин. По его словам, это касалось тех, кому не хватило стажа или пенсионных баллов.

Точную цифру министр не назвал. В ПФР пояснили, что отказы в назначении страховой пенсии были всегда, но они минимальны.

- Для назначения страховой пенсии помимо возраста (55 лет для женщин и 60 - для мужчин) требуется соблюдение ряда условий: по страховому стажу и пенсионным баллам. Если они не дотягивают до минимальных значений, человеку назначается социальная пенсия (ее начинают платить на пять лет позже - в 60 и 65 лет), - пояснили в пресс-службе ПФР.

В 2018 году, чтобы получить право на страховую пенсию, нужно иметь минимум 9 лет официального трудового стажа и 13,8 пенсионных балла (они добавляются каждому из нас в зависимости от зарплаты). В ближайшие годы эти требования будут ужесточаться. К 2025 году они составят 15 лет и 30 баллов.

Как прогнозируют эксперты, число тех, кто не сможет рассчитывать на страховую пенсию, будет увеличиваться. В большинстве случаев это будут те, кто работают неофициально.

Справедливости ради, российские требования к будущим пенсионерам довольно щадящие. К примеру, в европейских странах и пенсионный возраст выше (65 лет и для мужчин, и для женщин), и минимальный стаж составляет от 25 до 35 лет. Но там и пенсии в разы больше.

О том, как формируется будущая пенсия, можно почитать в специальном разделе «Все о наших пенсиях» на сайте «КП».