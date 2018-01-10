2018-01-10T01:48:50+03:00
Звезды

«Идиот»: Ольга Бузова ответила на новость о свадьбе экс-супруга Дмитрия Тарасова

Поклонники уверены, что телеведущая до сих пор питает к бывшему нежные чувства [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Все ждали, как Ольга отреагирует на новость о свадьбе бывшего мужа.Все ждали, как Ольга отреагирует на новость о свадьбе бывшего мужа.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Футболист Дмитрий Тарасов 9 января женился на своей подруге – ростовской модели Анастасии Костенко. Счастливая пара весь день делилась снимками из московского загса, где жених и невеста в окружении друзей и родственников сказали друг другу «да». В это время экс-супруга спортсмена Ольга Бузова лежала под капельницей, жалуясь на переутомление из-за того, что она слишком много работает. Но все ждали от Ольги совсем другого поста: как она отреагирует на то, что ее бывший женился спустя всего год после их развода? И дождались. Весь день Оля хранила гордое молчание, а вечером опубликовала новый снимок в Инстаграме.

Телеведущая сфотографировалась в своей одинокой постели: Бузова сидит в сексапильной кружевной ночной рубашке с книгой в руках. На сон грядущий Оля решила насладиться классикой – перечитать произведение Федора Михайловича Достоевского «Идиот».

- Прекрасный вечер в компании Достоевского. Решила перечитать одно из самых любимых произведений Фёдора Михайловича «Идиот» о несчастном купце Парфене и содержанке Настасье. А что вы любите из Достоевского? – спросила Бузова фолловеров.

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Прекрасный вечер в компании Достоевского Решила перечитать одно из самых любимых произведений Фёдора Михайловича #Идиот о несчастном купце Парфене и содержанке Настасье А что вы любите из Достоевского?
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Все, конечно, сразу сообразили, что книгу с говорящим названием «Идиот» Ольга выбрала совсем не случайно. И что «несчастный купец Парфен и содержанка Настасья» - это тонкий намек на экс-супруга Дмитрия Тарасова и его жену Анастасию. Всего за 30 минут пост Бузовой собрал больше 70 тысяч лайков и шквал комментариев. Одни хвалят Олю за остроумие, другие считают, что ей следовало промолчать и не демонстрировать так явно своих чувств.

«Оля! Молодец! Такой тонкий намёк.... Идиот...», «Подкол в классике – это сильно», «Зачёт! Сегодня все ждали от тебя ответа!», «Оля, снимаю шляпу! Гуру троллинга!», «Красиво! Достойно! Превосходно! Подстать такой девушке как Вы! Сохранили лицо!», - пишут поклонники Бузовой.

Многие уверены, что телеведущая так до сих пор и не избавилась от любви к Тарасову, и ей больно и обидно, что он женился на другой. Подписчики странички Бузовой желают ей навсегда распрощаться с бывшим мужем, забыть его и жить дальше своей жизнью.

- Была б мудрее, промолчала бы или счастья пожелала) А так просто в очередной раз ему показала, что жить без него не можешь. И никакого тонкого намека тут нет, почти прямой текст, что только слепой не додумался бы о ком речь, - пишет один из фолловеров.

- Вы, Оль, конечно, простите, но суть произведения далеко не в Парфене и Настасии... Может, если перечитаете, поймёте. Хотя, я так понимаю, это фото здесь вообще далеко не про произведение... Отпустите все.. Оставьте... Ваше ещё придет, - утешает Бузову другой.

- В микрофон кричит - ты не попал в мой хит-парад, а по факту - очень задета его очередной свадьбой, - констатирует третий.

tarasov23tarasov23
#тарасовы#пишитечтохотите#намвсеравно#мысчастливы
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Задетую гордость телеведущей можно объяснить еще и тем, что женился Тарасов, как все предполагают, из-за «интересного положения» своей подруги. И хотя Анастасия Костенко никак не комментирует слухи о своей беременности, на фото из загса она старательно прикрывает живот букетами цветов. Да и то, что сама свадьба прошла поспешно и неожиданно – еще одно доказательство в пользу этой версии. И хотя молодожены уверяют, что пошли в загс из-за того, что Тарасов вскоре улетает на сборы, все уверены, что дело именно в беременности 23-летней Костенко.

К слову, футболист и его жена говорят в соцсетях, что роспись в загсе – это лишь формальность. И что пара еще планирует устроить красивую и пышную свадьбу, на которой они отпразднуют свое бракосочетание как следует.

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