2018-01-10T14:29:46+03:00
Недвижимость

Управляющие компании отстранят от сбора денег за коммуналку

Медведев поручил подготовить для этого все документы до 1 февраля
Стефания ЛАРИНА
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Собственники жилья будут оплачивать услуги ЖКХ напрямую поставщикам этих услуг — водоканалу, газовщикам и так далееСобственники жилья будут оплачивать услуги ЖКХ напрямую поставщикам этих услуг — водоканалу, газовщикам и так далееФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Председатель российского правительства Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам подготовить к 1 февраля все необходимые документы для того, чтобы отстранить управляющие компании от сбора денег за коммуналку. То есть собственники жилья будут оплачивать услуги ЖКХ напрямую поставщикам этих услуг — водоканалу, газовщикам и так далее. Без посредников.

- Коммунальщики, которые ведут честную работу, только заинтересованы в этом законе, - говорит главный инженер управляющей компании «Пятиречье» Александр Воробьев. – Ведь УК жители платят только за управление (графа в платежке «содержание и ремонт»). А получается, что нам приходится работать с должниками, бороться с ними. Хорошо, что этим напрямую займутся ресурсники.

Куда же без коммунальщиков?

Вот только представители ресурсоснабжающих организаций, по словам нашего эксперта, не в восторге от данной инициативы. Сейчас им удобно работать с юридическими лицами. Теперь же им придется заключать договора с каждым собственником отдельно, и работать с каждым жителем индивидуально.

Аналитики, в свою очередь, считают, что тут не все так просто. Поставка ресурсов в многоэтажку осуществляется с использованием внутридомовой инфраструктуры, за которую в ответе управляющая компания, а значит исключить ее из процесса полностью невозможно.

Нелегальные схемы УК и ТСЖ

Что же касается теневой работы управляющих компаний и ТСЖ (Товарищество собственников жилья). Дело все в том, что не все жители подъезда стабильно платят за коммуналку. А переводить деньги ресурсникам надо. Какой выход? Заниматься приписками. Коммунальщики «раскидывают» недостающие суммы по квартирам там, где это в платежке сложнее заметить. Это самая распространенная ситуация.

Есть же и совсем недобросовестные компании. Деньги собирают и сливают в какой-нибудь оффшор. В итоге люди деньги заплатили, а ресурсники их не увидели. Начинаются проблемы – отключение коммунальных услуг, чаще всего – горячей воды.

По данным Минстроя, долг управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями на сегодняшний день достиг 250 миллиардов рублей — это деньги, честно заплаченные гражданами за услуги ЖКХ, но осевшие на частных счетах бизнесменов.

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