Александр Серов заявил, что изменял жене, и встретился с бывшей любовницей

10 Янв. 2018 2018-01-10T16:39:39+03:00

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Певец Александр Серов недавно стал гостем программы «На самом деле», где рассказал о своей личной жизни. Исполнитель хитов «Я Люблю тебя до слез», «Ты меня любишь» более 19 лет прожил в браке с гимнасткой Еленой Стебеневой, и в интервью Дмитрию Шепелеву певец признался, что изменял своей супруге. Однако, брак распался совершенно по другой причине. Дело в том, что их отношения никогда нельзя было назвать легкими, но он стремился сохранить брак ради дочери Мишели.

Кстати, дочь сейчас живет с отцом.

«Я никогда не обижал жену просто так. Конечно, она выдавала какие-то косяки с возрастом, но я микшировал ситуацию, не хотел делать так, как поступали другие мужчины», - заявил Серов.

Однако все время, которое Александр ездил по гастролям, его супруга терзалась мыслями, что он изменял ей. По словам коллеги Серова, музыкант всегда был идеальным семьянином.

Бывшая супруга Александра Серова Елена.Фото: Первый канал

«У Лены просто поехала крыша», - утверждает певец.

Серов признался экспертам телепередачи, что инициатором их развода была именно Елена. Мужчина ни в чем не отказывал женщине.

«Она меня никогда ни с кем не заставала. Мой сейф, где лежали деньги, всегда был открыт. Она брала, сколько хотела», - вспоминает певец.

Однако в 2003 году у них украли 300 тысяч долларов. Артист подозревает, что в этом виноват кто-то из близких им людей. По намекам Серова, тут могла быть замешана сестра-близняшка Елены. К тому же Александр считает, что именно родственница способствовала решению его экс-супруги о расторжении брака. Артист не приходил на судебные заседания, посвященные их бракоразводному процессу.

Сам Серов утверждает, что сильно любил Елену. На вопрос об измене артист не хотел отвечать. «Мелькали у меня женщины», - уклончиво заметил Александр.

В последней части программы певец прошел проверку на детекторе лжи. Александр все-таки признался, что был неверен супруге, а эксперты признали его ответ «да» правдивым.

«Конечно, я грешен, но не до такой степени, чтобы развалить семью», - заявил Серов.

Какого же было удивление артиста, когда в студии появилась Надежда Тиллер, которая утверждала, которая, как оказалась, родила ребенка от Александра. «Это было 29 лет назад. Я работала на краснодарском телевидении. Вы приехали на гастроли в город Краснодар. Я искала темы, и вы согласились мне дать интервью, но оно не получилось», — вспомнила женщина.

Надежда настаивает, что у нее есть результаты ДНК-теста, который доказывает родство ее дочери Кристин и Александра Серова. Певец же уверен, что женщина лжет и у него не может быть взрослой дочери. Он даже согласился пройти исследование, чтобы удостовериться, что результаты анализов Тиллер - поддельные.