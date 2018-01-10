Ровер «Любопытство» сфотографировал колбаски марсианских цифр

10 Янв. 2018 2018-01-10T17:16:42+03:00

В NASA сообщили, что озадачены странными, будто бы кем-то вылепленными, объектами, замеченными на снимках с Марса

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2 января 2018 года марсианский робот "Любопытство"(Mars Science Laboratory Curiosity), он же марсианский ровер (NASA’s Curiosity Mars rover) фотографировал близлежащую поверхность. В кадр попали странные объекты серого цвета, похожие на причудливо изогнутые колбаски. Казалось, будто бы их кто-то когда-то откуда-то выдавил. Словно пасту из тюбика.

В NASA колбаски назвали «цифрами из палочек» (stick-like figures). Или «палочкообразными цифрами». Или «палочкообразными фигурками». Заинтересовали настолько, что «заставили» «Любопытство» сделать несколько десятков снимков с помощью специальной камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI), установленной на роботизированной «руке» ровера. Все эти снимки выложены на сайте американского космического агентства.

Место, где были обнаружены "палочки-колбаски-цифры"

В Твиттере, который якобы ведет сам «Любопытство» , появилось соответствующее сообщение про «палочки-колбаски». Суть которого: что это такое - непонятно. Может быть, кристаллы, а может быть, и не кристаллы.

Твиттер "Любопытства" с сообщение о загадочной находке.

Как обычно, недоумение специалистов NASA породило массу гипотез со стороны энтузиастов-любителей. Известный виртуальный археолог-палеонтолог Скотт Уаринг (Scott C. Waring), к примеру, предположил, что ровер сфотографировал окаменевших марсианских червяков.

Есть другая, не менее спорная, гипотеза: «колбаски» это чьи-то окаменевшие экскременты — так называемые копролиты, следы жизнедеятельности доисторических марсианских птиц или мелких млекопитающих вроде мышей. Вполне могли нагадить сотни миллионов лет назад, - смело полагают уфологи. Размеры «колбасок» подходящие. Как определили американцы, они не более сантиметра в длину каждая. Палеонтологи и на Земле такие окаменелости находят.

Иные энтузиасты обратили внимание на то, что некоторые «палочки-колбаски» образуют вязь. Выглядят последовательностью неких символов. Может быть, даже и цифр. Марсианских цифр. Или букв.

- Оставайтесь в курсе происходящего, - призывает «Любопытство». - Наука продолжается.

Читатели «марсианского твиттера» восприняли эти слова как намек на то, что природа таинственных «палочек-колбасок» все же будет разгадана.

Тайна "колбасок" ждет своей разгадки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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