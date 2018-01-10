2018-01-10T13:44:06+03:00
В мире

В Австрии за 45 лет количество мусульман возросло в 31 раз

В ответ на ухудшение миграционной ситуации жители республики голосуют за правоконсервативных политиков
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia
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Таким образом, сейчас почти каждый десятый обитатель альпийской страны является мусульманиномТаким образом, сейчас почти каждый десятый обитатель альпийской страны является мусульманиномФото: EAST NEWS
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Численность лиц, исповедующих ислам, за 45 лет возросла в Австрии более чем в 31 раз. Если в 1971 году таковых было лишь 22 тыс. человек, то в 2016-м — уже 700 тыс. Тогда как в целом население республики за тот же период увеличилось в куда меньшей пропорции: с 7,5 до 8,7 млн жителей. Причём в последнее время темпы прироста «новых австрийцев» имеют тенденцию к ускорению: в текущем десятилетии их численность возрастала примерно на 30 тыс. чел. в год, а в предыдущем — «всего» на 20 тыс. Таким образом, сейчас почти каждый десятый обитатель альпийской страны является мусульманином. Соответствующие данные приводит портал Statista — авторитетный источник, собирающий сведения о социально-экономическом состоянии разных стран мира из более чем 18 тысяч открытых источников.

Что хуже всего, многие из «новых австрийцев», переселившиеся в республику с началом войны на Ближнем Востоке в 2010-х годах, придерживаются нетрадиционных (агрессивных) форм ислама, являются адептами террора и интегрируются в общество куда хуже, нежели их собратья, приехавшие сюда в 70-80 годы. В ответ на это в Австрии набирают силу правые партии — на парламентских выборах-2017 ультраконсервативная Австрийская партия свободы (FPÖ) получила второе место с рекордными 26% голосов (для сравнения, треть века назад она с трудом преодолевала пятипроцентный рубеж). Ныне с ней в коалицию вступила и набравшая большинство Австрийская народная партия (ÖVP). Новое правительство уже планирует ужесточить миграционную политику — так, на прошлой неделе вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе призвал ввести комендантский час и другие ограничения для беженцев.

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