Мама Дианы Шурыгиной: "Мы только дышать спокойно начали, а сейчас опять шумиха начнется"

10 Янв. 2018 2018-01-10T19:36:14+03:00

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Для начала напомню, кто такая Диана Шурыгина и почему все новости о ней вызывают ажиотаж в СМИ.

В конце марта 2016 года 16-летняя жительница Ульяновска Диана Шурыгина была изнасилована на вечеринке студентом местного аграрного вуза 20-летний Сергеем Семеновым.

Факт изнасилования был признан и следствием, и судом на основе 20 экспертиз. Сначала парню дали 8 лет строгого режима, но после апелляции срок скостили до 3 лет.

Эта история никогда не стала бы резонансной, если бы не сестра Сергея Катерина. Благодаря ей о мерзком преступлении ее брата, узнала вся страна. С ее подачи сначала началась шумиха в соцсетях, а после история плавно перетекла в ток-шоу «Пусть говорят», редакторы которого сняли целых пять (!) программ на эту тему. Беспрецедентный случай.

Общий посыл воззваний Катерины к обществу был таков: Диана - скандальная, порочная девка, а Сергей - хороший мальчик, которого «оклеветала эта дрянь».

Страна разделилась на два лагеря: одни защищали Сергея, другие - Диану. Последних было в разы меньше. Отчасти еще и потому, что Диана очень эмоциональна. На съемках программы она не могла себя сдерживать, ругалась, топала ногами, хамила экспертам. Но твердо стояла на своем: "Семенов - насильник".

Для меня вся эта история - не пустой звук. Я была, пожалуй, единственным журналистом, которая попыталась защитить Диану и ее семью. В родном Ульяновске Шурыгиным устроили травлю, и они были вынуждены уехать оттуда. Но и в чужом городе им не давали прохода, останавливая на улицах и тыкая пальцем.

Испытание славой далось всей семье с трудом. К концу года страсти кое-как поутихли, Диана вышла замуж за хорошего парня. И тут вдруг новость - насильник выходит на свободу, отсидев чуть больше года. Отпустили досрочно за хорошее поведение на зоне.

Я решила написать маме Дианы, слышала ли она эту новость.

- Слышала. Пусть теперь порадуется своей славе, - ответила Наташа Шурыгина.

- А как вы сами к этому относитесь?

- Мы только дышать спокойно начали. Диана в семейных отношениях вся. С этой шумихой по поводу его выхода опять проблемы начнутся. Он сидел спокойно. Пусть теперь в реальной жизни поживет. Вкусит свободы, так сказать. Прошлый год у нас как в аду был. Не хочу продолжения. Мы с Лешкой (муж Натальи, - Ред.) много потеряли. Ничего не приобрели, кроме недоверия к людям.

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