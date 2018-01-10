Владимир Путин: 1 мая мы уравняем МРОТ с прожиточным минимумом

10 Янв. 2018 2018-01-10T16:49:28+03:00

Президент России Владимир Путин во время общения с рабочими на Тверском вагоностроительном заводе. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

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«Кремлевский пул» в первые рабочие дни нового года получил неожиданное пополнение — в списке журналистов, изъявивших желание наблюдать за работой президента России, появилось несколько десятков новых фамилий. Причем фамилий были преимущественно иностранных. В связи с предвыборной кампанией интерес зарубежных СМИ к работе Путина и его поездкам вырос настолько, что освещать работу Тверского вагоностроительного завода отправились разом NBC, BBC, CCTV, ZDF, New York Times, Xinxua, Le Figaro, NHK, Financial Times, Kiodo, Wall Street Journal и ABC News. Наверное, такого промоушена электропоезд «Иволга», выпуск которого начат на ТВЗ, не получит больше никогда.

Владимир Путин, приехав на завод, зашел в вагон, потом посмотрел выпускаемый по соседству новый трамвай и остался очень доволен.

- Посмотрел вашу новую продукцию - супер! Просто класс! - сказал он рабочим вагонзавода. - Лучше мирового уровня! И вас это радует, и пассажиров должно радовать. Ваша «Иволга» будет конкурентом «Ласточке», которая сейчас ходит по нашим дорогам. Правда, «Ласточку» тоже наши люди производят - уральские рабочие. Нужно посмотреть, у каких поездов какие преимущества и где что использовать.

Один из рабочих вспомнил, что он участвовал в такой же встрече с Владимиром Путиным на ТВЗ в 2009 году.

- Невеселая была встреча, - согласился президент. Завод тогда находился в кризисе, и лишь после принятых мер смог начать восстанавливать производство. Сегодня уже идет речь о поставках тверских вагонов и трамваев даже за границу, и России готова прокредитовать такие поставки.

Вместе с президентом в Тверь приехал новый полпред в федеральном округе Алексей Гордеев, назначенный на эту должность буквально перед новым годом.

- Второй день работы и сразу первая поездка с президентом, - покачал он головой на мой вопрос о впечатлениях.

Генеральный директор ОАО "Тверской вагоностроительный завод" Андрей Соловей и президент России Владимир Путин во время осмотра городского электропоезда "Иволга" на Тверском вагоностроительном заводе. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

Тем временем Путин пообещал ускорить строительство нового моста через Волгу, хотя на него и потребуется 10 миллиардов рублей. И тут его спросили об увеличении минимального размера оплаты труда.

- Сколько себя помню, все время говорили и продолжаем говорить о необходимости уравнять его с прожиточным минимумом, - ответил президент - Совершенно очевидно, что такое неравенство несправедливо, искривляет рынок труда, а он должен быть цивилизованным. Мы планировали уравнять МРОТ с прожиточным минимумом с 1 января 2019 года, но недавно глава профсоюзов Михаил Шмаков предложил сделать это с 1 мая. Я вчера только встречался с минфином, у нас позитивная динамика экономики сохраняется, экономика на подъеме. Есть возможность уравнять МРОТ и минимум уже с мая. И разумеется, в дальнейшем индексировать эти величины, чтобы МРОТ не опускался ниже прожиточного минимума.

Директор ТВЗ Андрей Соловей попросил назначить его доверенным лицом Путина в начавшейся избирательной кампании.

- Для меня это неожиданность, - признался Путин. - Коллеги поддержат?

Так в его кампании появилось первое доверенное лицо.