2018-01-10T16:49:28+03:00
Политика

Владимир Путин: 1 мая мы уравняем МРОТ с прожиточным минимумом

Президент осмотрел новые российские вагоны и пообщался с тверскими рабочими
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments102
Президент России Владимир Путин во время общения с рабочими на Тверском вагоностроительном заводе. ФОТО Михаил Метцель/ТАССПрезидент России Владимир Путин во время общения с рабочими на Тверском вагоностроительном заводе. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
Изменить размер текста:

«Кремлевский пул» в первые рабочие дни нового года получил неожиданное пополнение — в списке журналистов, изъявивших желание наблюдать за работой президента России, появилось несколько десятков новых фамилий. Причем фамилий были преимущественно иностранных. В связи с предвыборной кампанией интерес зарубежных СМИ к работе Путина и его поездкам вырос настолько, что освещать работу Тверского вагоностроительного завода отправились разом NBC, BBC, CCTV, ZDF, New York Times, Xinxua, Le Figaro, NHK, Financial Times, Kiodo, Wall Street Journal и ABC News. Наверное, такого промоушена электропоезд «Иволга», выпуск которого начат на ТВЗ, не получит больше никогда.

Владимир Путин, приехав на завод, зашел в вагон, потом посмотрел выпускаемый по соседству новый трамвай и остался очень доволен.

- Посмотрел вашу новую продукцию - супер! Просто класс! - сказал он рабочим вагонзавода. - Лучше мирового уровня! И вас это радует, и пассажиров должно радовать. Ваша «Иволга» будет конкурентом «Ласточке», которая сейчас ходит по нашим дорогам. Правда, «Ласточку» тоже наши люди производят - уральские рабочие. Нужно посмотреть, у каких поездов какие преимущества и где что использовать.

Один из рабочих вспомнил, что он участвовал в такой же встрече с Владимиром Путиным на ТВЗ в 2009 году.

- Невеселая была встреча, - согласился президент. Завод тогда находился в кризисе, и лишь после принятых мер смог начать восстанавливать производство. Сегодня уже идет речь о поставках тверских вагонов и трамваев даже за границу, и России готова прокредитовать такие поставки.

Вместе с президентом в Тверь приехал новый полпред в федеральном округе Алексей Гордеев, назначенный на эту должность буквально перед новым годом.

- Второй день работы и сразу первая поездка с президентом, - покачал он головой на мой вопрос о впечатлениях.

Генеральный директор ОАО "Тверской вагоностроительный завод" Андрей Соловей и президент России Владимир Путин во время осмотра городского электропоезда "Иволга" на Тверском вагоностроительном заводе. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

Генеральный директор ОАО "Тверской вагоностроительный завод" Андрей Соловей и президент России Владимир Путин во время осмотра городского электропоезда "Иволга" на Тверском вагоностроительном заводе. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

Тем временем Путин пообещал ускорить строительство нового моста через Волгу, хотя на него и потребуется 10 миллиардов рублей. И тут его спросили об увеличении минимального размера оплаты труда.

- Сколько себя помню, все время говорили и продолжаем говорить о необходимости уравнять его с прожиточным минимумом, - ответил президент - Совершенно очевидно, что такое неравенство несправедливо, искривляет рынок труда, а он должен быть цивилизованным. Мы планировали уравнять МРОТ с прожиточным минимумом с 1 января 2019 года, но недавно глава профсоюзов Михаил Шмаков предложил сделать это с 1 мая. Я вчера только встречался с минфином, у нас позитивная динамика экономики сохраняется, экономика на подъеме. Есть возможность уравнять МРОТ и минимум уже с мая. И разумеется, в дальнейшем индексировать эти величины, чтобы МРОТ не опускался ниже прожиточного минимума.

Директор ТВЗ Андрей Соловей попросил назначить его доверенным лицом Путина в начавшейся избирательной кампании.

- Для меня это неожиданность, - признался Путин. - Коллеги поддержат?

Так в его кампании появилось первое доверенное лицо.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Михаил Юрьев: Уже в феврале могут сменить 8 губернаторов. А затем - и отдельных персон в правительстве
Известный бизнесмен и соведущий программы «Главтема» на Радио «Комсомольская правда» рассказал, каких перемен нам стоит ждать от 2018 года и какие шансы на президентство у Грудинина и Собчак
Новости 24
Госдума отклонила законопроект о предоставлении помощи беднякам
Суд отклонил иск Siemens к структурам "Ростеха" по "крымским турбинам"
Трамп о "российском деле": Весь мир смеется над этой глупостью
Пучдемон продолжит борьбу за пост главы Каталонии
Следующий допрос Саакашвили в СБУ запланирован на 16 января
Трамп раскритиковал публикацию допроса главы фирмы Fusion GPS
ЦИК отказал шести кандидатам в регистрации на выборах
В Швейцарии запретили жестокое обращение с ракообразными
Украинские радикалы обклеили православные храмы в Одессе наклейками
В Казахстане выпал чёрный снег
В расписании аэропортов Москвы появились рейсы в Каир
Памятник советским воинам в польском Щецине отправят на металлолом
Назван легкий и приятный способ справиться с лишним весом
Сенат США потребовал от Apple объяснить намеренное замедление iPhone
Путин назвал смерть Михаила Державина невосполнимой потерей для отечественной культуры
Сопредседателями избирательного штаба Путина станут три человека
Комитет Госдумы поддержал законопроект о регулировании СМИ-иноагентов
Шведский самолет провел разведку над у побережья Калининградской области