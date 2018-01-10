2018-01-10T18:04:52+03:00
Экономика

Для «Югры» изначально было запланировано оздоровление

СМИ опубликовали документ, в котором констатируется важность кредитной организации для финансовой системы страны
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Почти полгода прошло с момента, когда банк России принял решение об отзыве лицензии у банка «Югра». И только сейчас в прессе стали появляться документы, которые подтверждают, что изначально в деятельности «Югры» не было выявлено серьезных нарушений и его банкротство было необоснованным.

В распоряжении СМИ оказался план участия АСВ в осуществлении мер по предотвращению банкротства банка «Югра», идущий в приложение к протоколу №37 заседания комитета банковского надзора ЦБ, состоявшегося 7 июля этого года. Зафиксированные в документе решения говорят о том, что изначально Агентство по страхованию вкладов согласовало с ЦБ план санации кредитной организации. Кроме того, в деятельности «Югры» не было выявлено серьезных нарушений, и речь об отзыве лицензии не велась.

Документ представляет собой план участия Агентства по страхованию вкладов «в осуществлении мер по предупреждению банкротства "Югры". В Плане констатируется важность «Югры» для финансовой системы страны. Из протокола становится ясно, что банк крупный по размеру активов, работает по всей территории России, обслуживает действительно важных клиентов. А в их числе такие крупные, стратегически важные предприятия, как «Уралвагонзавод», «Роснефть», Лыткаринский завод оптического стекла, «Ростелеком» и многие другие. Кроме того, «Югра» занимала 15 место в секторе по размеру депозитов физлиц. То есть, простые граждане также являлись важной составляющей бизнеса кредитной организации.

Критическая же, по мнению чиновников ЦБ, ситуация, сложившаяся в деятельности банка, во многом была вызвана «созданием резервов на возможные потери на сумму порядка 30-40 млрд. руб.», сформированных «в связи с требованиями Банка России». В то же время, акционеры «Югры» «в сжатые сроки осуществили докапитализацию на сумму порядка 25 млрд. руб.». Получается, банк демонстрировал способность выполнять любые требования регулятора. Отметим, что и в предыдущем, 36-м протоколе, ЦБ также зафиксировал устойчивость банка. Причём сделал это единогласно.

Если основываться на данных этого протокола, изначально регулятор не планировал ни отзывать лицензию у банка «Югра», ни инициировать процедуру банкротства кредитной организации.

Напомним, что отозвать лицензию у «Югры» Банк России принял 28 июля.

В свою очередь, акционеры и бывшее руководство банка не согласились с решениями Центробанка и в судебном порядке оспаривают все действия регулятора – как введение временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов, так и отзыв лицензии у кредитной организации.

Отметим также, что пострадавшие в результате отзыва лицензии вкладчики «Югры» неоднократно обращались к руководству ЦБ с просьбой пересмотреть свое решение и обратить внимание на план спасения банка, предложенный его основным акционером Алексеем Хотиным. Напомним, бизнесмен готов рассчитаться со всеми вкладчиками и корпоративными клиентами в течение пяти с половиной лет, а также погасить возникшие в результате страховых выплат обязательства банка перед АСВ в течение пяти лет в случае, если «Югре» будет возвращены лицензия.

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