2018-01-10T19:13:03+03:00
Экономика

Оценки Всемирного банка: Мировая экономика в этом году выйдет из кризиса

А российская приспособилась к низким ценам на нефть
Евгений БЕЛЯКОВdd_money
Поделиться:
Комментарии: comments4
Ожидается, что основными двигателями мировой экономики станут США, развивающиеся страны Азии и еврозоны.Ожидается, что основными двигателями мировой экономики станут США, развивающиеся страны Азии и еврозоны.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В этом году рост мировой экономики составит 3%. Такой прогноз дали эксперты Всемирного банка в ежегодном отчете «Перспективы мировой экономики». Их коллеги из международной консалтинговой компании PwC еще оптимистичнее - 4%. Аналитики напоминают, что такой рост будет наблюдаться впервые с 2008 года, когда разразился мировой финансовый кризис.

- Рост будет широкомасштабным. Ожидается, что основными двигателями мировой экономики станут США, развивающиеся страны Азии и еврозоны. Их вклад в экономический рост в 2018 году составит почти 70%, - сказано в докладе Global Economy Watch, подготовленном PwC.

Китай, по оценкам экспертов, останется в лидерах и вырастет на 6 - 7%. Это меньше, чем в предыдущие годы. Но примерно столько, на сколько росла российская экономика в «сытые 2000-е». По нашей стране прогнозы на этот год хоть и положительные, но мы заметно отстаем даже от "средней температуры по больнице".

- Россия приспособилась к новому уровню цен на нефть. Рост ее экономики продолжится и составит 1,7%, - отмечают эксперты Всемирного банка.

По их мнению, прыгнуть выше у нас вряд ли получится. Цены на нефть останутся стабильными - в районе $60 за баррель. Они сейчас хоть и выше, чем раньше, но лишних денег в казне все равно нет. При этом санкции и проблемы на Украине отпугивают от нас многих иностранных инвесторов. А это отражается на экономическом росте.

В то же время западные эксперты не раз ошибались, оценивая перспективы нашей страны. Еще пару лет назад ставили крест на России из-за объявленных санкций. Но экономика смогла перестроиться: развивается сельское хозяйство, запускаются новые предприятия, в том числе на Дальнем Востоке, а бюджет уже не так зависит от стоимости барреля.

Для сравнения, в 2017 году Всемирный банк прогнозировал рост нашей экономики на 1,3%. По последним данным Минфина, она увеличилась на 2%.

- Глобальный рост поможет России, в следующем году наш ВВП (валовый внутренний продукт, отражает объем экономики. - Ред.) увеличится на 2,2%, - считает Александр Исаков, экономист по России и СНГ компании «ВТБ Капитал».

По мнению аналитика, предпринимательская активность будет расти за счет снижения ключевой ставки Центробанка - с 7,75% до 7% - уже в первом полугодии. Это сделает кредиты более доступными для бизнеса. А чем больше компании вкладывают в развитие, тем выше рост экономики.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений БЕЛЯКОВ

 
Читайте также
Новости 24
Госдума отклонила законопроект о предоставлении помощи беднякам
Суд отклонил иск Siemens к структурам "Ростеха" по "крымским турбинам"
Трамп о "российском деле": Весь мир смеется над этой глупостью
Пучдемон продолжит борьбу за пост главы Каталонии
Следующий допрос Саакашвили в СБУ запланирован на 16 января
Трамп раскритиковал публикацию допроса главы фирмы Fusion GPS
ЦИК отказал шести кандидатам в регистрации на выборах
В Швейцарии запретили жестокое обращение с ракообразными
Украинские радикалы обклеили православные храмы в Одессе наклейками
В Казахстане выпал чёрный снег
В расписании аэропортов Москвы появились рейсы в Каир
Памятник советским воинам в польском Щецине отправят на металлолом
Назван легкий и приятный способ справиться с лишним весом
Сенат США потребовал от Apple объяснить намеренное замедление iPhone
Путин назвал смерть Михаила Державина невосполнимой потерей для отечественной культуры
Сопредседателями избирательного штаба Путина станут три человека
Комитет Госдумы поддержал законопроект о регулировании СМИ-иноагентов
Шведский самолет провел разведку над у побережья Калининградской области