Оценки Всемирного банка: Мировая экономика в этом году выйдет из кризиса

10 Янв. 2018 2018-01-10T19:13:03+03:00

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В этом году рост мировой экономики составит 3%. Такой прогноз дали эксперты Всемирного банка в ежегодном отчете «Перспективы мировой экономики». Их коллеги из международной консалтинговой компании PwC еще оптимистичнее - 4%. Аналитики напоминают, что такой рост будет наблюдаться впервые с 2008 года, когда разразился мировой финансовый кризис.

- Рост будет широкомасштабным. Ожидается, что основными двигателями мировой экономики станут США, развивающиеся страны Азии и еврозоны. Их вклад в экономический рост в 2018 году составит почти 70%, - сказано в докладе Global Economy Watch, подготовленном PwC.

Китай, по оценкам экспертов, останется в лидерах и вырастет на 6 - 7%. Это меньше, чем в предыдущие годы. Но примерно столько, на сколько росла российская экономика в «сытые 2000-е». По нашей стране прогнозы на этот год хоть и положительные, но мы заметно отстаем даже от "средней температуры по больнице".

- Россия приспособилась к новому уровню цен на нефть. Рост ее экономики продолжится и составит 1,7%, - отмечают эксперты Всемирного банка.

По их мнению, прыгнуть выше у нас вряд ли получится. Цены на нефть останутся стабильными - в районе $60 за баррель. Они сейчас хоть и выше, чем раньше, но лишних денег в казне все равно нет. При этом санкции и проблемы на Украине отпугивают от нас многих иностранных инвесторов. А это отражается на экономическом росте.

В то же время западные эксперты не раз ошибались, оценивая перспективы нашей страны. Еще пару лет назад ставили крест на России из-за объявленных санкций. Но экономика смогла перестроиться: развивается сельское хозяйство, запускаются новые предприятия, в том числе на Дальнем Востоке, а бюджет уже не так зависит от стоимости барреля.

Для сравнения, в 2017 году Всемирный банк прогнозировал рост нашей экономики на 1,3%. По последним данным Минфина, она увеличилась на 2%.

- Глобальный рост поможет России, в следующем году наш ВВП (валовый внутренний продукт, отражает объем экономики. - Ред.) увеличится на 2,2%, - считает Александр Исаков, экономист по России и СНГ компании «ВТБ Капитал».

По мнению аналитика, предпринимательская активность будет расти за счет снижения ключевой ставки Центробанка - с 7,75% до 7% - уже в первом полугодии. Это сделает кредиты более доступными для бизнеса. А чем больше компании вкладывают в развитие, тем выше рост экономики.