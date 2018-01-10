Штаб Путина возглавят куратор одаренных детей, врач и машиностроитель

10 Янв. 2018 2018-01-10T19:37:25+03:00

10 января 2018. Президент России Владимир Путин во время встречи с волонтерами своего предвыборного штаба в Гостином дворе. ФОТО Алексей Дружинин/ТАСС

В поддержку действующего президента, заявившего об участии в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца, собрали уже 140 тысяч подписей

Изменить размер текста: A A

Кто будет главой предвыборного штаба Владимира Путина, до недавнего времени было неизвестно. Об этом президента спросили во время Большой пресс-конференции в декабре, и тогда он сказал, что решения пока нет.

- Я бы хотел, чтобы это были люди авторитетные, известные в стране, - подчеркнул тогда президент.

И вот вчера выяснилось, что руководить штабом будут сразу трое.

Во-первых, глава фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Этот фонд два года назад учредил сочинский образовательный центр для одаренных детей “Сириус”, инициатором создания которого выступил Путин и куда президент неоднократно приезжал. В штабе Шмелева займётся решением оргвопросов и взаимодействием с прессой.

Руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. ФОТО Владимир Смирнов/ТАСС

Ещё одно имя - заслуженный врач, директор Центра детской гематологии имени Димы Рогачева Александр Румянцев. Путин поддерживает проекты этого центра. Румянцев в штабе будет отвечать за работу с доверенными лицами Путина.

Александр Румянцев в штабе будет отвечать за работу с доверенными лицами Путина. ФОТО Владимир Астапкович/ТАСС

А третьим сопредседателем стал гендиректор завода “КАМАЗ” Сергей Когогин, на нем - финансовая часть.

Генеральный директор "КамАЗа" Сергей Когогин будет отвечать за финансовую часть предвыборной кампании Путина. ФОТО Алексей Дружинин/ТАСС

- Путин обратился нам, потому что он нас много лет всех знает, - объяснил такой выбор детский врач Румянцев. - И мы все втроем ответили согласием. Нам нравится его серьезный мужской подход: сказал - сделал, поэтому мы хотим его поддержать.

А пресс-секретарем штаба стал журналист Андрей Кондрашов, один из ведущих программы “Вести недели” и автор документального фильма про возвращение Крыма.

Андрей Кондрашов. ФОТО Михаил Почуев/ТАСС

Чтобы встретиться с людьми, которые его поддерживают, Путин в среду приехал в Гостиный двор, где и разместился штаб. Уже несколько дней здесь работают волонтеры. Сейчас их задача - сбор и проверка подписей. На данный момент за Путина высказались более 140 тысяч человек (а кандидатам - самовыдвиженцам нужно собрать 300 тысяч)

- Хочу попросить действовать при сборе подписей исключительно в рамках закона, максимально корректно, - обратился к сопредседателям Путин.

На встрече со штабом кандидату вручили первую часть списка доверенных лиц. В ней пока около 260 человек, но список будет дополняться. Окончательно его планируют сформировать к концу января.

Поблагодарил Путин и работающих в штабе студентов-волонтеров, которые не могли не попросить президента о совместном фото - “Исполните наше желание, ведь скоро Новый год, по старому стилю”. Глава государства не отказал. А волонтеры взамен подарили ему толстовку - такую же, как те, в которых ребята собирают на улицах городов подписи в его поддержку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин: Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации

Церемония вручения ежегодной Всероссийской премии «Доброволец России – 2017» ничем особенным не выделялась из общего ряда мероприятий, в которых принимает участие президент России, но едва не стало одним из ключевых в политической жизни страны в этом году (подробности)