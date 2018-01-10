2018-01-10T20:47:26+03:00
Дом. Семья

Самый известный медведь России отметил юбилей

Степану, шокирующему европейцев, исполнилось 25-ть [фото мишки]
Петр СИМОНОВ
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За четверть века Степа снялся в паре десятков фильмов.За четверть века Степа снялся в паре десятков фильмов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Есть у нас в стране животное, славе которого позавидуют многие люди, ведь этот зверь регулярно становится героем публикаций британских СМИ. Европейцы не устают поражаться, как русские могут обниматься с гигантским медведем, будто он милый домашний питомец. А все потому, что зверь этот ласковый и нежный. Зовут его Степан. И знают его хорошо не только в прессе. Прежде всего Степан — знаменитость в кинобизнесе.

Пожалуй, в России нет ни одного такого же популярного среди кинематографистов зверя.

Степа снялся в паре десятков фильмов, играл роль медведя. В одном мишку пришлось гримировать — красить в бурый цвет для картины Павла Лунгина «Царь». Одним из последних проектов животного были «Елки-1914», где у Степана была главная роль в одной из новелл. И если на съемках фильма Лунгина на площадке дежурили снайперы, то на «Елках» к хищнику было больше доверия.

svetlanko69svetlanko69
Русская сказка!Обожаю такие искренние,яркие и естественные фотографии.Спасибо: Photo by @karevamargo1 Модель @sveta_persik #медведьстепан #Россия #зима #добрый #нежный #друг #лес #фотосесия #русскиймедведь #Россия #модель #фотодляроссиии #фотографвмосква #медведь #фотосесиясхищниками #живоймедведь #портфолио #like #like4like #art #oso #bear #animallove
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Сегодня Степану доверяют так, что многие считают, что фотосессии с ним — фотомонтаж. Красивые девушки теперь выстраиваются в очередь, чтобы обняться с 700-килограммовым медведем.

И этому зверю исполнилось 25 лет. Те, кому Степа обязан своей славой, поздравляют своего питомца с юбилеем. Это дрессировщики Светлана и Юрий Пантелеенко.

svetlanko69svetlanko69
Ах лето постой, не уходи, Ты хоть на месяц задержись немножкa. #медведьстепан photo by @ipirogovacom @elenanewlife #оригинальноефото #добрый #нежный #друг #лес #фотосесия #русскиймедведь #Россия #модель #фотодляроссиии #фотографвмосква #медведь #фотосесиясхищниками #живоймедведь #портфолио #like #like4like #art #oso #bear #animallover
1936 отметок «Нравится»16 комментариевInstagram

- Наш Степан, любимый, обожаемый, с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ тебя!!!

Ты - самое большое сокровище в нашей жизни, ты - самое дорогое, что у нас есть! Спасибо тебе за твою любовь и нежность.Я не задумываюсь кому прокричать спасибо, судьбе, или случаю, или возможно богу, что ты у нас есть. Ты — уникальный и мы гордимся тобой!!

svetlanko69svetlanko69
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Тебе уже 25 лет, по человечески за 75 и желаем лишь здоровым быть и веселым, а значит — счастливым! - написала укротительница.

Медведь, к слову, действительно уникальный. Хотя бы потому, что он — вегетарианец. И никого за всю свою долгую жизнь не укусил и не обидел.

svetlanko69svetlanko69
Поздравляю с Днём России и искренне желаю знать и гордиться историей своего государства, уважать традиции и обычаи своего народа, болеть всей душой за процветание и успех своей страны, всем сердцем любить матушку-Россию!!! #медведьстепан #Россия #празник #деньроссии @artphoto_byvi
2577 отметок «Нравится»18 комментариевInstagram

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