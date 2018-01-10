Коммунисты приподнялись на Грудинине
Россияне ответили на вопрос, имеющий особый вес перед выборами президента, - кому из российских политиков вы доверили бы важные государственные дела. Его задали эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в декабре. И вот какой «рейтинг доверия» известным политикам получили:
«Рейтинг доверия» известным политикам, полученный в ходе опроса
- Два момента вызывают особый интерес. Один из них - предсказуемый, второй — интригующий, - прокомментировал эти результаты эксперт ВЦИОМ Михаил Мамонов. - Предсказуемое: заявление об участии Владимира Путина в выборах ожидаемо привело к увеличению тех, кто говорит о доверии главе государства. А интригующее — заявление об участии в выборах бизнесмена Павла Грудинина. Это вызвало интерес у части избирателей и, как итог - КПРФ (которая выдвинула Грудинина) в электоральном рейтинге партий снова вышла на второе место, обогнав ЛДПР.
Вот как ответили россияне на вопрос — за какую из партий вы бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье?
Вот как ответили россияне на вопрос — за какую из партий вы бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье?
Полностью итоги опроса — на сайте ВЦИОМ
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