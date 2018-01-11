Уже третья: Еще одна дочь Анджелины Джоли начала одеваться как мальчик

11 Янв. 2018 2018-01-11T01:43:28+03:00

11-летняя Шайло начала носить брэкеты, а 13-летняя Захара вслед за сестрами стала одеваться как мальчик. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

13-летняя Захара до последнего держалась и носила платья, но в итоге сдалась [фото]

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Еще одна дочка Анджелина Джоли отказалась от платьев и начала одеваться как мальчик. 13-летняя приемная Захара держалась до последнего и носила романтичные платьица. Но, похоже, влияние сестер сказалось и на ней. На церемонии National Board of Review Awards в Нью-Йорке темнокожая дочка голливудской звезды появилась в черном брючном костюме. Говорят, Захара решительно задвинула подальше в шкаф кофточки, юбочки и платья и перешла на мальчишеские штаны футболки и кроссовки в стиле унисекс.

Напомним, первой в семье в мальчишескую одежду влюбилась старшая биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта – Шайло. Девочка с четырех лет требует называть себя Джоном и носит исключительно брюки. А с недавних пор вслед за старшей сестренкой поднятулась и самая младшая дочка Джоли Вивьен. Девятилетняя Вив уже не раз появлялась на светских мероприятиях в брючных костюмах. Говорят, так на девочке сказался развод родителей. Но Анджелина, разумеется, предпочитает думать, что ее дочка таким образом проявляет свою индивидуальность.

Обе дочки Джоли и Питта предпочитают мальчишечью одежду. Темнокожая Захара держалась до последнего.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одиннадцатилетняя Шайло тоже сопровождала маму на премии National Board of Review Awards – девочка выбрала пиджак и брюки. Недавно Шайло сломала руку, катаясь на сноуборде, поэтому на красной дорожке она была с повязкой. Кроме того, девочка начала носить брэкеты – она впервые улыбалась фотографам, демонстрируя скобки на зубах.

Сама Анджелина, по традиции, предпочла наряд черного цвета. На недавней премии «Золотой глобус» актриса присоединилась к «траурному» флешмобу в защиту жертв сексуальных домогательств, однако, как показывает практика, она и без того постоянно выбирает темные платья.

Как и их мама, девочки предпочитают черный цвет в одежде.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тем временем, пока Анджелина активно выходит в свет, ее бывший муж Брэд Питт ведет затворнический образ жизни. Как рассказал источник Usmagazine, актер предпочитает больше проводить времени дома и поменьше появляться на публике.

- Он живет за закрытыми дверями, проводит много времени дома. Это его убежище, где он находит спокойствие, - говорит инсайдер.

Младшая дочь Джоли и Питта Вивьен (в центре) после развода родителей тоже перешла на мальчиковую одежду.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Брэд живет по соседству с Анджелиной и несколько раз в неделю видится с детьми, правда, исключительно в его особняке. С Джоли он не бывает наедине – экс-супруги общаются только через нянь и телохранителей.