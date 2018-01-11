Австралийские пожарные в сексуальном календаре-2018: их фото разожжет огонь в ваших сердцах

11 Янв. 2018 2018-01-11T13:26:19+03:00

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В 2018 году австралийский календарь с сексуальными пожарными вышел в свет уже 26 раз, но от этого менее привлекательным он не стал. После его перелистывания хочется бросить все, купить билет и улететь туда, на другой конец земле - к коалам и горячим сотрудникам пожарной охраны.

Детка, смотри не обожгись! Фото: www.australianfirefighterscalendar.com

Ведь эти парни способны разжечь такой пожар в сердце, что под рукой всегда нужно держать огнетушитель. И добивает нежные девичьи сердца тот факт, что в этом году создатели календаря решили поддержать клинику дикой природы Зоопарка Австралии, поэтому и модели на площадке работали с животными.

Хочешь взять нас к себе? Фото: www.australianfirefighterscalendar.com

Кто-то на фото спасает щенка, кто-то позирует с лошадью, а есть и тот, кто обнимает коалу. Всего в календаре снялись 65 пожарных. И разумеется, как только выходит новый календарь, среди его поклонниц тут же возникают сомнения: а правда ли красавцы настоящие пожарные? Может быть, это все-таки модели?!

Я готов всегда прийти на помощь? Но можешь и просто позвонить! Фото: www.australianfirefighterscalendar.com

Организаторы фотосъемки мамой клянутся, что сами отбирают прекрасных пожарных, разыскивая их по разным частям Австралии. Кстати, один из участников проекта Кэйла Кинга в прессе признался, что он тренировался несколько месяцев и сидел на специальной диете, чтобы соответствовать требованиям календаря. Так что, подлог точно исключен. Да и вглядитесь, в эти честные лица, разве они могут обманывать?!

Обычно так я обычно и езжу на вызовы. Иногда без каски, да. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com

Пожарного на белом коне заказывали? Меня зовут Дейв. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com

Трое пожарных, не считая щенков?! Мимиметр зашкаливает! Фото: www.australianfirefighterscalendar.com

Нет, тебе не кажется, щенков действительно двое! Фото: www.australianfirefighterscalendar.com

Фотографии с коалой бесплатно. Со мной – один поцелуй. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com

Техника безопасности прежде всего! Фото: www.australianfirefighterscalendar.com

Огнетушитель на этом фото стоит не случайно. Если ты понимаешь, о чем я говорю. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com

Продюсер сказал, что у меня красивая тату на правой руке. Но я бы хотел передать привет маме. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com