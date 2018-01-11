Аномально теплая зима обрушила спрос на аренду коттеджей в Подмосковье
Нынешние новогодние праздники москвичи предпочли провести в городских квартирах. Однако ранее популярно было уехать на каникулы за город на шашлычок.
По данным специалистов «ИНКОМ-Недвижимость», спрос на коттеджи в 2017-м упал на 20% по сравнению с показателем прошлого года. Главная причина – аномально теплая зима. Люди зачем едут в область? Покататься на лыжах, на сноубордах. В этот раз температура была плюсовая, и зимние развлечения стали неактуальными.
- В основном, жители столицы гуляли по украшенной к новогодним праздникам Москве или уехали в путешествие, - поясняет заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова.
Из-за падения спроса снизились и цены. Если в конце 2016-го дом на новогодние праздники можно было снять минимум за 100 тыс. руб., то в ноябре-декабре 2017-го стоимость опустилась до 50–60 тыс. руб.