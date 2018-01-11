2018-01-11T17:48:22+03:00
Звезды

Затворник Киану Ривз впервые за долгое время сходил на свидание с художницей

Актер улыбался и был счастлив весь вечер
Ольга АНТОНОВА
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Киану Ривз отправился на свидание с художницей Александрой Грант.Киану Ривз отправился на свидание с художницей Александрой Грант.Фото: EAST NEWS
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Несмотря на огромное состояние и внушительную фильмографию Киану Ривз остается одним из самых скромных актеров Голливуда. Кроме того, звезда «Матрицы» не любит тусовки и светские мероприятия, предпочитая большую часть времени проводить дома. И уже несколько лет ничего не слышно и о личной жизни актера.

Актер Киану Ривз. Фото: EAST NEWS

Актер Киану Ривз.Фото: EAST NEWS

Поклонники долгое время были уверены, что после смерти его возлюбленной он вообще перестал интересоваться женщинами. И какого же было удивление фанатов, когда на днях Киану отправился на свидание с художницей. Более того, не провел с ней полчаса, как делает обычно в компаниях, а улыбался и, кажется, был счастлив весь вечер. Избранницей актера стала художницы, иллюстратора двух его книг - "Ода счастью" и Тени" - Александры Грант. Киану и Александра поужинали в Madeo Restaurant в Лос-Анджелесе. Надо отметить, что с Александрой Ривз знаком очень давно и частенько проводит время в ее компании. Поклонники уже выразили надежду, что быть может это дружба в итоге перерастет во что –то большое, уж очень хочется, чтоб актер был счастлив.Он заслужил это.

Киану Ривз и Александра Грант в ноябре 2017 года. Фото: EAST NEWS

Киану Ривз и Александра Грант в ноябре 2017 года.Фото: EAST NEWS

Напомним, в 1999 году Киану Ривз и его подруга Дженнифер Сайм потеряли ребенка, спустя 2 года Сайм погибла в автокатастрофе. В 2014 году Киану признался изданию The Telegraph, что до сих пор не оправился после смерти возлюбленной.

"Я был в Лондоне на съемках, когда позвонила моя подруга Дженнифер и так рыдала, что я понять ничего не мог. Ей оставалось недолго до родов нашей девочки Авы - мы уже и имя ей придумали - когда на плановом УЗИ врач вдруг сообщил ей, что наша малышка умерла... А через 16 месяцев Дженнифер погибла сама. Тогда меня только работа спасла - в той же "Матрице", но именно в тот момент я и стал отшельником", - поделился Киану.

Три года назад у Киану была еще надежда создать семью.

"На смену тоске и злобе приходит надежда на будущее. Я, например, надеюсь полюбить снова и создать семью", - сказал актер.

Однако в одном из интервью 2017 года слова Киану звучат уже не так радостно:

"Слишком поздно. Это конец. Никаких детей у меня не будет".

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