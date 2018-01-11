Стивен Хокинг: в течение двух столетий Земля превратится в ад!

11 Янв. 2018 2018-01-11T16:22:46+03:00

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У человечества в запасе осталось совсем немного времени, чтобы переселиться на другую планету – в этом единственное наше спасение! Об этом заявил известный ученый Стивен Хокинг во второй серии своего научно-популярного фильма "Любимые места Стивена Хокинга" (Stephen Hawking's Favorite Places). Ленту демонстрируют на сайте CuriosityStream.com

Он обрушился с критикой на людей, отрицающих глобальное потепление, и рассказал, какая судьба ожидает Землю, если этот процесс не удастся остановить. В качестве наглядного примера Хокинг использовал нашу соседку по Солнечной системе – Венеру.

- Эта планета является родственницей Земли и во многом похожа на нее,- считает Хокинг, - Она того же размера, что и Земля, обладает атмосферой и находится немного ближе к Солнцу. Поэтому ее можно использовать в качестве модели.

В 2002 году ученые Кэндал Пауэлл и Джон Блак из исследовательского центра NASA опубликовали работу, в которой доказывали, что 4,5 миллиарда лет назад Венера, как две капли воды, была похожа на Землю. Она имела подобный климат и большую часть ее поверхности покрывали океаны. Почему же Венера потеряла воду и превратилась в настоящий ад, где температура достигает 460 градусов по Цельсию (это выше температуры плавления свинца), а атмосферное давление в 92 раза выше, чем у поверхности Земли? Всему виной такое явление, как неограниченно растущий парниковый эффект. Он возникает, когда планета поглощает больше энергии от Солнца, чем может излучать обратно в космос. Эксперты NASA определили: когда температура поверхности океана превышает 27 градусов Цельсия, в атмосферу выделяется критическое количество водяного пара – а это один из самых эффективных парниковых газов. Дело в том, что водяной пар пропускает солнечное излучение из космоса, но поглощает большую часть инфракрасного излучения, идущего от Земли. В результате температура океана становится еще выше, возникает так называемый «тепловой разгон» и влияние парникового эффекта усиливается. В результате 3-4 миллиарда лет назад все молекулы воды на Венере улетучились в космическое пространство, а атмосфера планеты сегодня на 96 процентов состоит из углекислого газа и плотных облаков из серной кислоты.

- Подобная картина возникнет и на Земле, если парниковые газы выйдут из-под контроля,- полагает Хокинг. При этом он шутит:

– Если вы встретите человека, который сомневается в этом, предложите ему отправится на Венеру. Я оплачу эту поездку.

Большинство ученых единодушны во мнении, что в долгосрочной перспективе неограниченно растущий парниковый эффект так же превратит Землю в пустыню. Это произойдет, потому что Солнце в ходе своей эволюции будет разогреваться. Когда оно станет ярче на 10%, температура поверхности Земли достигнет 47 градусов, но произойдет это примерно через миллиард лет. Однако Хокинг считает, что катастрофа случится гораздо раньше, потому что люди недооценивают масштабы изменения климата. Выход США из Парижского соглашения по климату, которое случилось по инициативе президента Трампа, свидетельствует о том, что политики не верят ученым. По оценкам Хокинга, глобальная экологическая катастрофа ожидает человечество в течение ближайших пары сотен лет.