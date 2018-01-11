iPhone X вырывает волосы пользователей

11 Янв. 2018 2018-01-11T16:04:48+03:00

Пользователи не впервые сообщают о проблемах в работе iPhone X. В ноябре они обнаружили, что со временем экран модели может выгорать Фото: REUTERS

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Несколько пользователей iPhone X пожаловались на неизвестную ранее проблему смартфона. По их словам, устройство от Apple выдирает волосы, которые зажимаются в щели между дисплеем и корпусом.

Сообщения о многочисленных жалобах на проблему пользователи публикуют на дискуссионных форумах Apple и в различных социальных сетях. Волосы у них застревают либо в зазоре выключателя звука, либо в небольшом промежутке между рамкой и дисплеем.

Некоторые отмечают, что дело в неудачном дизайне гаджета, в то время как другие говорят, что это дефект конкретно в их устройстве. Нескольким пользователям удалось решить проблему, купив защитный чехол для смартфона.

Не обошлось и без шуток. Один из пользователей предложил следующий вариант устранения дефекта: “Нажмите “Настройки”, затем “Общие” и “Личная уборка”. Сдвиньте настройку “Пинцет” с “Авто” в “Ручную”, и все должно быть в порядке”.

Пользователи не впервые сообщают о проблемах в работе iPhone X. В ноябре они обнаружили, что со временем экран модели может выгорать. Кроме того, некоторые указали на то, что сенсорный дисплей может не реагировать на нажатия при минусовых температурах, если долго работает в режиме высокого контраста. А ряд обладателей последней модели смартфона от Apple заявляли о том, что система распознавания лиц Face ID не позволяет одобрять семейные покупки.