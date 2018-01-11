Готовим вареники по рецептам Гурченко, Королевой, Солохи и любимой бабушки

11 Янв. 2018 2018-01-11T15:24:09+03:00

Радушные хозяйки всегда делают сюрпризы с добрым и позитивным значением, чтобы за столом всем стало еще радостнее Фото: ТАСС

Класть в начинку сюрпризы-предсказания - занимательная традиция праздника. Что можно положить и как потом трактовать?

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Рождественские праздники – пора гаданий, которая завершается на Крещение. Если вы до сих пор ленились всматриваться ночью в зеркала, лить воск, бросать сапог за порог и проделывать прочие церемонии, Старый Новый год – отличный повод заглянуть в будущее легко и весело. Устройте гадание на варениках с сюрпризом. Суть такова: хозяйка лепит вареники, а в некоторые кладет «предсказание». Кому что попадется – таким и будет грядущий год. Радушные хозяйки всегда делают сюрпризы с добрым и позитивным значением, чтобы за столом всем стало еще радостнее. И хотя гадание это наполовину шуточное, нередко все сбывается!

На сметане с картошкой от Гурченко

Людмила Гурченко обожала вареники, и сама их часто готовила. Особенно любила с картошкой, причем, по рассказам ее близких, ела она их с белым хлебом. При этом талия оставалась осиная – фирменные гурченковские 48 см.

Для теста берем 3 стакана муки, 3 ст. ложки сметаны, полстакана воды (теплой), 1\2 ч. ложки соды, соль.

Начинка: вареный картофель (примерно 500 г) толчем в пюре, добавляем сливочное масло и обжаренный лук, мелко нарезанный. Соль, перец по вкусу.

Сметану с солью выливаем в муку, замешиваем тесто, понемногу добавляя воду. Тесто должно получиться средней густоты. Отставляем на 30-40 минут под полотенцем. Делим на небольшие порции и раскатываем колбаски. Режем как батон, раскатываем кружочки. В каждый кладем начинку и защипываем края полукругом. Варим минут 5 после того, как все всплывут. Подаем с жареным луком и шкварками.

Ленивые с творогом от Королевой

Это блюдо, по признанию певицы Наташи Королевой – одно из ее самых любимых. Ведь варенички не только вкусные, но еще и простые в приготовлении - можно уложиться за 20-30 минут.

Ингредиенты: творог - 200 г, 1 яйцо, 2 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки муки, ваниль и соль по вкусу.

Готовим так. Творог растираем с яйцом, солью, сахаром и ванилью. Добавляем муку, перемешиваем. Тесто выкладываем на посыпанную мукой доску частями и хорошенько вымешиваем. Обычно Наташа раскатывает пласт толщиной около одного сантиметра и вырезает треугольнички, квадраты. Но на Старый Новый год делает кругляшки (тесто скатывает колбаской и режет на кусочки), чтобы можно было положить внутрь сюрприз. Бросаем в кипящую подсоленную воду, варим, пока варенички не всплывут. Важно не переварить! Подаем со сметаной или сливочным маслом. Можно присыпать сахаром.

На кефире с вишнями "от Солохи"

Такие варенички аппетитно готовила героиня гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Солоха.

Продукты: 4 стакана муки, 1 стакан кефира или простокваши, 2-3 ст. ложки сахара, 1 яйцо, 1\2 ч. ложки соли, 1 ч. ложка соды (гасить уксусом не нужно – это сделает кефир).

Для начинки: 500 г вишни без косточек (зимой можно использовать замороженную), сахар.

Готовим так. Взбить венчиком яйцо с кефиром. Муку с солью, содой и сахаром смешиваем и постепенно добавляем в яйцо. Тщательно вымешиваем тесто, оно должно получиться не очень плотное и мягкое. Отставляем на 15-20 минут под полотенцем.

Вишню посыпаем сахаром, сцеживаем сок (он пригодится для подачи готового блюда). Тесто раскатываем колбаской, режем на кусочки, каждый разминаем руками и раскатываем скалкой в кружок. Второй вариант: разделить тесто на три части, из каждой раскатать большой круг и стаканом выдавить кружочки – так варенички получаются более одинаковые. На каждый кружок выкладываем 2-3 вишни, плотно защипываем края. Опускаем в кипящую подсоленную воду по одному. Когда вареники всплывут, закрываем кастрюлю крышкой, выключаем огонь и оставляем на пару минут. Достаем вкуснятину шумовкой и выкладываем на блюдо, смазанное сливочным маслом. Вареники поливаем вишневым соком и сметаной. А можно сметану подать отдельно.

С заварным тестом «от любимой бабушки»

Рецепт теста отлично подойдет для вареников с картошкой – оно получается мягкое и нежное. Для начинки из ягод тесто лучше делать поплотнее.

Готовим так. 1 ст. ложку муки разводим в 1\2 стакана воды. Смесь вливаем тонкой струйкой в кипящую воду (1 стакан) и быстро перемешиваем, чтобы не было ни комков, ни пленки. Когда немного остынет, добавляем желток одного яйца, соль. Вмешиваем муку – сколько «возьмет». Раскатываем пласты толщиной 0,5-1 сантиметр, вырезаем кружочки, кладем начинку (картофельное пюре с жареным лучком), защипываем края, варим. Подаем с жареным луком и шкварками. Или со сметаной.

СЮРПРИЗЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

В качестве сюрпризов можно положить кусочки бумаги, на которых написать прогноз (машина, квартира, деньги, новая работа, поездка на Канары и т.д.). Само собой, бумажный кусочек нужно плотно сложить. В варениках с картошкой надписи точно сохранятся после варки – проверено. Класть сюрпризы нужно не во все вареники, а в некоторые – например, по числу гостей.

Сюрпризами могут стать также самые разные предметы «со смыслом». Однако они должны быть не очень мелкими, чтобы гости не проглотили, не заметив, и не очень крупными – чтобы не подавились. Всех нужно предупредить о сюрпризах в варениках, чтобы были внимательны и осторожны, особенно дети.

Как трактовать? Можете придумать сами значение ваших сюрпризов и заранее записать. А можно воспользоваться нашими трактовками.

Пуговица – к обновкам. Колечко – к свадьбе. Леденец – к сладкой жизни. Монетка – богатство. Сладкое драже – к пополнению в семействе: розовое – к дочке, голубое – к сыночку. Горошина черного перца – жизнь с горчинкой. Кусочек ананаса – к путешествию. Горох – к новоселью. Изюм – любовное приключение. Арахис - к новой работе или повышению. Орех грецкий (половинка) – крепкое здоровье. Грибочек (маринованный или жареный) - к счастливой и долгой жизни. Капуста квашеная или свежая – повышение зарплаты. Клюква – к неожиданностям.

Приятного аппетита и веселого праздника!

КСТАТИ

В ночь на 14-е не считайте деньги и не выносите мусор

До 1918 года Россия жила по юлианскому календарю. В 1918-м Ленин подписал Декрет «О введении западно-европейского календаря», то есть григорианского. Разница между ними в XX и XXI веках - тринадцать дней. Русский народ не растерялся и стал отмечать Новый год дважды - по новому стилю, 1 января, и по старому, 14-го.

Отмечают оба праздника одинаково – вечером накрывают стол, причем чем богаче – тем лучше. В полночь открывают шампанское, загадывают желания… Однако в ночь на 14-е не принято устраивать грандиозные веселья – это более спокойные посиделки. Есть и свои нюансы у Старого Нового года. 14 января христиане отмечали важный церковный праздник - день Василия Великого, покровителя свиноводства, поэтому на столе должен быть поросенок - символ благополучия и плодовитости. Или же свинина в любом виде.

Еще один обычай - посевание. Детвора ходит по домам и рассыпает зерна пшеницы. Для богатства, удачи, достатка. А в старину – для богатого урожая.

Год будет удачным, если ночь после празднования выдастся ясная и тихая. Снег – к урожаю, а если потеплеет - жди дождливого лета. 14 января нельзя пересчитывать деньги, особенно мелочь, иначе весь год кошелек пустой будет. Также не стоит выносить мусор – выпустите из дома счастье. А вот праздничное украшение дома – просто замечательно! Мишура, гирлянды, елочка привлекают удачу в дом, так что не спешите убирать красоту. Единственное – приберите сухие еловые ветки, которые забирают хорошую энергетику.