2018-01-11T14:37:07+03:00
В мире

Сенатор Бен Кардин: «Нужно заморозить связанные с Кремлём грязные деньги»

В очередном докладе о «российской агрессии» Демпартия США сравнивает ситуацию с атакой на Перл-Харбор и требует новых санкций против РФ
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia
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Бен Кардин — один из самых видных русофобов на Капитолийском холмеБен Кардин — один из самых видных русофобов на Капитолийском холмеФото: EAST NEWS
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Американский сенатор-«демократ» Бен Кардин презентовал 200-страничный доклад о «российской атаке на демократию в Америке и Европе». Ситуация сравнивается с нападениями на Перл-Харбор в декабре 1941 года и башни Всемирного торгового центра 11 сентября 2001-го. С намёком, мол, тогда Вашингтон объявил войну (соответственно японским милитаристам и ближневосточным террористам), а нынешний лидер США Дональд Трамп почему-то сидит сиднем. Поэтому коллектив авторов из сенатского Комитета по международным делам предлагает целый комплекс мер для обуздания «русского медведя».

Например, на странице 4 доклада советуют «выявлять и замораживать связанные с Кремлём грязные деньги» (вот так прямо и написано — Ред.). Также для защиты демократии требуется «добиться подотчётности социальных сети и медиа-компаний». Видимо, нас теперь ждут новые блокировки пророссийских аккаунтов в фейсбуке и твиттере. Ну и в качестве вишенки на торте сенаторы требуют выделить на поддержку демократических институтов в Восточной Европе (читай «мягкую силу» по пропаганде либеральных ценностей) не менее 250 млн долларов. Впрочем, соответствующая сумма уже прописана в последнем американском законе о санкциях, так что тут сенаторы то ли констатируют факт, то ли плохо знакомы с результатами собственного законотворчества.

— Вдохновитель этого доклада Бен Кардин — один из самых видных русофобов на Капитолийском холме. Вряд ли население штата Мэриленд, который он представляет в Сенате, так уж обеспокоено «российской угрозой». Но столь бурная активность ему нужна, чтобы получать от лоббистов деньги на избирательные кампании (ближайшие выборы в парламент — уже в ноябре 2018 года), — комментирует эксперт по США, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин. — На самом же деле Вашингтон хочет установить в Москве не демократию, а проамериканский режим, как на Украине.

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