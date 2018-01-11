2018-01-11T17:00:08+03:00
Умные вещи

В WhatsApp нашли уязвимость, позволяющую хакерам проникать в групповые чаты

Баг позволяет добавить туда новых пользователей без подтверждения администратора
Григорий ПУШКАРЁВ
Поделиться:
Обнаруженный изъян в системе безопасности выглядит серьезной проблемой.Обнаруженный изъян в системе безопасности выглядит серьезной проблемой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Криптографы из Германии нашли способ проникнуть в групповые чаты WhatsApp, защищённые сквозным шифрованием. Отчёт они предоставили на конференции по безопасности Real World Crypto в Швейцарии.

По данным исследователей, любой, кто контролирует серверы приложений, может добавлять новых людей в закрытые групповые чаты, не требуя разрешения администратора.

Сервер автоматически передает секретные ключи новому участнику, предоставляя ему полный доступ к переписке, которые будет появляться в чате.

“Конфиденциальность группы нарушается, ведь хакер может получить все новые сообщения и прочитать их. Нивелируется всякая польза от сквозного шифрования”, - заявил Пол Реслер, один из авторов отчета.

Нарушение приватности групповых чатов в сервисе WhatsApp, принадлежащего Facebook, выглядит серьезным недостатком безопасности. Однако эксперты сомневаются в том, что хакеры смогут получить доступ к серверам мессенджера.

А главный сотрудник службы безопасности Facebook Алекс Стамос говорит, что существует несколько способов проверить участников группового чата. Поскольку все члены беседы могут видеть, кто присоединился к диалогу, они сами могут решить, начинать ли с ними разговор. По словам Стамоса, теоретически можно было бы устранить эту уязвимость и переработать архитектуру сервиса, однако это бы усложнило его использование.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Глава МИД Эквадора подтвердила получение Ассанжем гражданства страны
Армия США будет влиять на пользователей соцсетей с помощью ботов
Путин рассказал, что требуется для нормализации отношений России и США
Путин заявил, что ситуация в Донбассе переходит в замороженный конфликт
Владимир Путин обсудил с Эрдоганом координацию борьбы с террором в Сирии
Главреды на встрече с Путиным лоббировали отмену запрета на рекламу алкоголя
Владимир Путин назвал лидера КНДР Ким Чен Ына грамотным политиком, призвав к диалогу
Путин готов передать Украине военную технику, которая осталась в Крыму
Владимир Путин в "КП" рассказал, почему все праздники всегда проводит в России
Путин из студии радиостанции "Комсомольской правды" в прямом эфире пожелал россиянам здоровья
Владимир Путин заявил, что РФ не видит смысла вмешиваться в выборы в Италии
Путин призвал к скорейшему обновлению системы подготовки кадров
Владимир Путин назвал агрессивной реакцию США на сообщения о вмешательстве РФ в выборы
Владимир Путин в "КП" рассказал, будет ли принят в России закон о криптовалюте
Путин назвал провокацией атаку беспилотниками российской базы в Сирии
Президент России Владимир Путин во время визита в "КП" одобрил введение звания "Заслуженный журналист"
Путин провел телефонный разговор из кабинета главреда "КП" с президентом Турции
Путин прокомментировал заявление Госдепа о недопуске Навального к выборам
Путин в гостях у "Комсомолки" поздравил работников СМИ с Днем печати
Толстой: репосты материалов СМИ-иноагентов будут подлежать маркировке
Мама мальчика из рекламы H&M не считает худи с обезьянкой расистским
СК возбудил новое дело в отношении бывшего главы Марий Эл Маркелова
Предвыборный штаб Путина будет сформирован в течение 3-4 дней
Стратегический бомбардировщик ВВС США совершил тренировочный полет на южной Балтикой
РАН проведет экспертизу провокационного учебника по истории России