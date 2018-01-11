2018-01-11T17:17:46+03:00
Звезды

Певец Ренат Ибрагимов станет папой в девятый раз

Известный баритон, отметивший в ноябре 70-летие, удивил гостей «Рождественского вечера», появившись на мероприятии вместе с супругой Светланой Миннехановой, продемонстрировавшей округлившийся живот
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
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Ренат Ибрагимов с супругой Светланой Миннехановой и дочкой. ФОТО Лейла МатарРенат Ибрагимов с супругой Светланой Миннехановой и дочкой. ФОТО Лейла Матар
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Свою знаменитую композицию «Любовь настала» 70-летний певец Ренат Ибрагимов спел в непривычном для себя стиле Jazz Funk. На «Рождественском вечере», который прошел в рамках фестиваля Golden Jazz, народный артист РСФСР был в числе почетных гостей. По сообщению пресс-службы, явление на сцене обладателя одного из лучших голосов в мире вызвало бурные аплодисменты. Певец поделился, что готовится к важному в своей жизни событию – юбилейному концерту, который состоится 31 января на сцене Государственного Кремлевского дворца. В этот день Ибрагимов пообещал исполнить свои лучшие музыкальные произведения, которые дарил своему зрителю на протяжении 50 лет своего творческого пути.

Ренат Ибрагимов на сцене «Рождественского вечера». ФОТО Лейла Матар

Ренат Ибрагимов на сцене «Рождественского вечера». ФОТО Лейла Матар

Округлившийся живот супруги Ибрагимова и ее свободный наряд подтолкнули гостей вечера поздравить артиста и с еще одним важным событием в его жизни – скорым пополнением в семействе. Супруги с радостью принимали поздравления. Ибрагимов в буквальном смысле светился от счастья.

В своем недавнем интервью Ренат Ибрагимов признался, что мечтает еще об одном ребенке. Отец-герой, как называют коллеги популярного артиста, считает, что смысл жизни любого мужчины — в продлении рода. От первого брака у Ибрагимова есть сын Султан, живущий в Казахстане, от второго — три дочери Надежда, Вера и Айя. В третьем браке у певца родились три дочки Асылбика, Аиша, Марьям и один сын Атилла.

«Количество детей свидетельствует о состоятельности мужчины, - говорит Ренат Ибрагимов. – Мне кажется, чем больше семья, тем лучше. Современные люди не хотят себя отягощать заботами о детях. Такой подход кажется мне не только эгоистичным, но и тупиковым. Если так пойдет и дальше, то мы просто выродимся. Мне даже странно, что кто-то не хочет иметь как можно больше детей».

В советское время все женщины Советского Союза были влюблены в жгучего, темпераментного красавца-татарина, зарубежная пресса называла Ибрагимова «русским Паваротти».

Напомним, Ибрагимов старше своей юной супруги на 40 лет. Однако, такая разница в возрасте супругов – не проблема, и каждый раз артист отшучивается: «она молода, и я тоже еще юн».

«Если честно, то у нас в семье старшая — Света, - объясняет Ренат Ибрагимов. - Как ни странно, но по паспорту старше я, а по поведению — она. Наверное, мужчины остаются до старости детьми, а девушки уже в юном возрасте владеют какой-то мудростью, которая помогает им в жизни. Светлана реагирует на мой горячий характер с огромным терпением, что помогает сохранять атмосферу в доме. Также нам очень помогает вера и обряд Никах, его можно совершать в мечети супругам хоть каждый год. Никах чистит энергетику, помогает снять напряжение, непонимание, которые так или иначе могут возникнуть в любой семье. Плюс Никаха в том, что его можно читать хоть каждый год, вреда не будет, а будет только польза».

В браке со Светланой Миннехановой у Ибрагимова уже есть трое детей.

«Мы всех наших деток очень хотели и ждали, - признается артист. - Пока я еще молод, надо рожать. Надеюсь, что Аллах будет к нам милостив и пошлет ещё сыночка. Я с детьми и сам себя чувствую моложе. Можно с ними танцевать, играть, петь им песни из моего репертуара, которые они очень любят, баловаться и дурачиться».

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